‘Apple komt dit jaar met duurdere AirPods Pro 3’: dit kun je daarvan verwachten

Nieuws Geruchten iDevices
Apple werkt aan een nieuwe duurdere versie van de AirPods Pro 3. Deze zouden dit jaar verschijnen, maar dan niet als opvolger van het huidige model. Dit is wat je van de nieuwe AirPods Pro in 2026 kan verwachten.
Benjamin Kuijten -

Zodra Apple een succesvol product heeft, verschijnen er in de loop der jaren steeds meer modellen en varianten. Toen Apple in 2016 de eerste AirPods uitbracht, bleef het bij slechts een model en uitvoering. In de loop der jaren zijn er heel wat opvolgers en varianten verschenen, waardoor we anno 2026 maar liefst vier verschillende actuele modellen hebben: de AirPods 4, de AirPods 4 met actieve ruisonderdrukking, de AirPods Max-hoofdtelefoon en de AirPods Pro 3. Maar volgens bronnen komt er in 2026 nog een nieuw AirPods Pro-model aan.

‘Nieuwe duurdere AirPods Pro 3 met camera’

Al in september 2025 meldde Apple-analist Ming-Chi Kuo dat Apple in 2026 een nieuwe versie van de AirPods Pro 3 gaat uitbrengen. Het zou hier dus niet gaan om de AirPods Pro 4, maar om een duurdere en verbeterde versie van de huidige AirPods Pro 3. Dit werd ook bevestigd door geruchtenlekker Instant Digital. Apple zou dus van plan zijn om twee varianten van de AirPods Pro 3 te verkopen, zoals ze dat nu ook doen met de AirPods 4.

De goedkopere variant zou de huidige AirPods Pro 3 zijn. Niet geheel toevallig had Apple de prijs van dit model (in ieder geval in de EU) verlaagd van €279,- naar €249,-. Dat schept tegelijkertijd ruimte om inderdaad op een later moment met een duurdere variant te komen, zonder dat je ver over de €300,- uit komt.

Maar wat wordt er dan nieuw in de AirPods Pro van 2026? Volgens beide bronnen is Apple van plan om een infraroodcamera toe te voegen. Daarmee zou je de AirPods Pro kunnen bedienen met handgebaren. Als sinds juni 2024 wordt er gesproken over AirPods met een camera voor ruimtelijke functies. Apple zou de ruimtelijke audio kunnen verbeteren dankzij deze camera, al is nog niet helemaal duidelijk hoe Apple dit zou willen doen.

Bekijk ook
AirPods Pro in de hand

‘AirPods krijgen camera voor ruimtelijke functies’

Volgens analist Ming-Chi Kuo heeft Apple nieuwe AirPods ontwikkeld die camera’s bevatten voor ruimtelijke functies. Deze zijn volgens Kuo bedoeld voor de Vision Pro, maar mogelijk ook voor andere Apple-devices.

Andere mogelijke verbeteringen in AirPods Pro 2026

We weten nog niet welke andere onderscheidende functies er tussen de gewone AirPods Pro 3 en de duurdere, nieuwe AirPods Pro 3 komen. Bij de AirPods 4-modellen is het grootste onderscheid de ruisonderdrukking en transparantiemodus bij het duurdere model, maar er zijn nog meer kleine verschillen. Zo heeft alleen het duurdere model draadloos opladen en een ingebouwde speaker in de oplaadcase. Dat zijn echter functies die nu ook al in de huidige AirPods Pro 3 zitten. Het geeft echter wel aan dat er mogelijk nog meer kleine verschillen kunnen zijn tussen het huidige model en de nieuwe AirPods Pro 3.

Een mogelijkheid is dat Apple het nieuwe model voorzien van een H3-chip. Een krachtigere chip is mogelijk nodig om de infraroodcamera goed te laten functioneren. Een betere chip kan op den duur ook zorgen voor meer nieuwe (audio)functies, die niet mogelijk zijn op de AirPods-modellen met H2-chip. Apple zou de chip ook kunnen gebruiken om de modellen aan te duiden: AirPods Pro 3 (H2) en AirPods Pro 3 (H3). Zo’n soortgelijke benaming zien we al langer bij de iPads en Macs.

We verwachten dat de nieuwe AirPods Pro 2026 pas in het najaar aangekondigd worden. Hoeveel duurder dit model wordt, is nog niet bekend. Afgaande op de prijsverdeling van de AirPods 4-modellen, vermoeden wij een prijsverschil van €50,-, waardoor je voor de AirPods Pro 3 uit 2026 straks zo’n €299,- kwijt bent. Overigens zijn de huidige AirPods Pro 3 inmiddels al een stukje goedkoper geworden bij diverse winkels. In onze prijsvergelijker vind je alle actuele prijzen.

Lees ook ons overzicht van aankomende Apple-producten van 2026. Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwe aankomende aankondigingen? Abonneer je dan op de iCulture-nieuwsbrief, zodat je geen artikel meer mist.

Meld je aan voor de iCulture-nieuwsbrief!

Wil je dagelijks het laatste Apple-nieuws, de beste tips voor je iPhone en de nieuwste reviews direct in je mailbox? Meld je dan hieronder aan voor de iCulture-nieuwsbrief!

Het laatste nieuws over idevices van iCulture

Gerucht: 'iPhone Air 2 verschijnt toch in 2026 (maar met weinig vernieuwing)'
20-01-2026
Face ID onder het scherm: 'Zo zet Apple de eerste stap naar een randloze iPhone met de iPhone 18 Pro'
20-01-2026
'Deze vijf Apple-producten krijgen (eindelijk) een OLED-scherm'
19-01-2026
Gerucht: 'Dit materiaal maakt de iPhone Fold sterker dan je denkt'
15-01-2026
Nieuwe details over scherm van iPhone 18-serie gelekt: dit is er speciaal aan
15-01-2026

AirPods Pro 3

De AirPods Pro 3 zijn Apple's nieuwste generatie draadloze oordopjes voor pro's. De AirPods Pro 3 hebben een betere pasvorm, vernieuwde rubberen oordopjes (met foam) en een eigen hartslagsensor. Daarmee kan je via je oren je hartslag meten tijdens workouts, ook zonder Apple Watch. Ook is de accuduur verbeterd en is de geluidskwaliteit verbeterd. Lees meer in ons overzicht van AirPods Pro 3-functies of onze pagina over de AirPods Pro 3.

Alles over de AirPods Pro 3 AirPods Pro 3 review AirPods Pro 3 functies AirPods Pro 3 vs AirPods Pro 2 AirPods vergelijken Nieuwe AirPods kopen Dit zijn de AirPods Pro

Ook interessant

AirPods Pro 3 in oor

Onze favorieten van 2025: AirPods Pro 3 klinken als muziek in mijn oren

Nieuws
31-12-2025

Zo gebruik je Live Vertalingen op je AirPods (maar nog niet in het Nederlands)

Tips
23-12-2025
AirPods Pro 3 in oor

Goedkope AirPods scoren? Tijdens Black Friday haal je hier de nieuwste AirPods met korting

Deals
27-11-2025

Zo start jij een work-out vanaf je iPhone zonder Apple Watch

Tips
11-11-2025
Hartslagmonitor AirPods Pro 3

AirPods Pro 3 tijdens Black Friday nu al goedkoper in huis te halen

Deals
10-11-2025
Live Vertalingen AirPods

Live Vertaling met je AirPods komt toch wél naar de EU in iOS 26.2

Nieuws 4 reacties
05-11-2025

Plaats een reactie

Off-topic reacties worden verwijderd. Linken naar illegale bronnen is niet toegestaan. Respecteer onze algemene gedragsregels. Gebruik voor eventuele spelfouten of andere opmerkingen met betrekking tot het artikel s.v.p. onze artikelrapportage. Voor opmerkingen over ons moderatiebeleid kun je ons contactformulier gebruiken. Reacties met betrekking hierover worden als off-topic beschouwd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactiegegevens worden verwerkt.