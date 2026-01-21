Apple werkt aan een nieuwe duurdere versie van de AirPods Pro 3. Deze zouden dit jaar verschijnen, maar dan niet als opvolger van het huidige model. Dit is wat je van de nieuwe AirPods Pro in 2026 kan verwachten.

Zodra Apple een succesvol product heeft, verschijnen er in de loop der jaren steeds meer modellen en varianten. Toen Apple in 2016 de eerste AirPods uitbracht, bleef het bij slechts een model en uitvoering. In de loop der jaren zijn er heel wat opvolgers en varianten verschenen, waardoor we anno 2026 maar liefst vier verschillende actuele modellen hebben: de AirPods 4, de AirPods 4 met actieve ruisonderdrukking, de AirPods Max-hoofdtelefoon en de AirPods Pro 3. Maar volgens bronnen komt er in 2026 nog een nieuw AirPods Pro-model aan.

‘Nieuwe duurdere AirPods Pro 3 met camera’

Al in september 2025 meldde Apple-analist Ming-Chi Kuo dat Apple in 2026 een nieuwe versie van de AirPods Pro 3 gaat uitbrengen. Het zou hier dus niet gaan om de AirPods Pro 4, maar om een duurdere en verbeterde versie van de huidige AirPods Pro 3. Dit werd ook bevestigd door geruchtenlekker Instant Digital. Apple zou dus van plan zijn om twee varianten van de AirPods Pro 3 te verkopen, zoals ze dat nu ook doen met de AirPods 4.

De goedkopere variant zou de huidige AirPods Pro 3 zijn. Niet geheel toevallig had Apple de prijs van dit model (in ieder geval in de EU) verlaagd van €279,- naar €249,-. Dat schept tegelijkertijd ruimte om inderdaad op een later moment met een duurdere variant te komen, zonder dat je ver over de €300,- uit komt.

Maar wat wordt er dan nieuw in de AirPods Pro van 2026? Volgens beide bronnen is Apple van plan om een infraroodcamera toe te voegen. Daarmee zou je de AirPods Pro kunnen bedienen met handgebaren. Als sinds juni 2024 wordt er gesproken over AirPods met een camera voor ruimtelijke functies. Apple zou de ruimtelijke audio kunnen verbeteren dankzij deze camera, al is nog niet helemaal duidelijk hoe Apple dit zou willen doen.

Bekijk ook ‘AirPods krijgen camera voor ruimtelijke functies’ Volgens analist Ming-Chi Kuo heeft Apple nieuwe AirPods ontwikkeld die camera’s bevatten voor ruimtelijke functies. Deze zijn volgens Kuo bedoeld voor de Vision Pro, maar mogelijk ook voor andere Apple-devices.

Andere mogelijke verbeteringen in AirPods Pro 2026

We weten nog niet welke andere onderscheidende functies er tussen de gewone AirPods Pro 3 en de duurdere, nieuwe AirPods Pro 3 komen. Bij de AirPods 4-modellen is het grootste onderscheid de ruisonderdrukking en transparantiemodus bij het duurdere model, maar er zijn nog meer kleine verschillen. Zo heeft alleen het duurdere model draadloos opladen en een ingebouwde speaker in de oplaadcase. Dat zijn echter functies die nu ook al in de huidige AirPods Pro 3 zitten. Het geeft echter wel aan dat er mogelijk nog meer kleine verschillen kunnen zijn tussen het huidige model en de nieuwe AirPods Pro 3.

Een mogelijkheid is dat Apple het nieuwe model voorzien van een H3-chip. Een krachtigere chip is mogelijk nodig om de infraroodcamera goed te laten functioneren. Een betere chip kan op den duur ook zorgen voor meer nieuwe (audio)functies, die niet mogelijk zijn op de AirPods-modellen met H2-chip. Apple zou de chip ook kunnen gebruiken om de modellen aan te duiden: AirPods Pro 3 (H2) en AirPods Pro 3 (H3). Zo’n soortgelijke benaming zien we al langer bij de iPads en Macs.

We verwachten dat de nieuwe AirPods Pro 2026 pas in het najaar aangekondigd worden. Hoeveel duurder dit model wordt, is nog niet bekend. Afgaande op de prijsverdeling van de AirPods 4-modellen, vermoeden wij een prijsverschil van €50,-, waardoor je voor de AirPods Pro 3 uit 2026 straks zo’n €299,- kwijt bent. Overigens zijn de huidige AirPods Pro 3 inmiddels al een stukje goedkoper geworden bij diverse winkels. In onze prijsvergelijker vind je alle actuele prijzen.

Lees ook ons overzicht van aankomende Apple-producten van 2026. Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwe aankomende aankondigingen? Abonneer je dan op de iCulture-nieuwsbrief, zodat je geen artikel meer mist.