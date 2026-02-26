‘Volgende AirPods Pro werkt met Apple Intelligence voor camerafunctie’

Apple's volgende AirPods Pro-model werkt met Apple Intelligence, zo zegt een bron. Het zou vooral een rol gaan spelen voor de nieuwe camerafunctie.

Er wordt de laatste tijd in enige mate gespeculeerd over de volgende versie van de AirPods Pro. Volgens een bekende Apple-analist komt Apple met een duurdere versie van de huidige AirPods Pro 3, maar dan met een ingebouwde camera voor ‘ruimtelijke functies’. De camera zou hand-in-hand samenwerken met Apple Intelligence, zo zegt geruchtenlekker Kosutami op X (Twitter).

‘Camera in nieuwe AirPods Pro werkt met Apple Intelligence’

De informatie van de bron is summier, want er wordt alleen beweerd dat het om een infraroodcamera gaat die “verbonden is” met Apple Intelligence. Eerdere bronnen stelden al dat de AirPods Pro-camera zou werken met Visual Intelligence, een AI-functie van de iPhone waarmee je via de camera informatie kan opzoeken over objecten en dingen om je heen. Maar het is nog de vraag of een infraroodcamera (die voornamelijk contouren ziet) daarvoor geschikt is. Een andere opties is dat de camera handgebaren voor de bediening mogelijk maakt.

Bekijk ook ‘Toekomstige AirPods Pro krijgen een camera’: hoe gaat dat eruitzien? Er gaan al jarenlang geruchten dat toekomstige AirPods Pro een ingebouwde camera krijgen. Maar om wat voor camera dit gaat? Daar zijn verschillende berichten over.

De huidige AirPods-modellen werken al samen met Apple Intelligence voor de Live vertaling-functie. Alle rekenkracht wordt daarbij echter door de verbonden iPhone gedaan. Of dat ook zo het geval gaat zijn bij de volgende AirPods Pro, is niet helemaal duidelijk. Maar dat is wel erg aannemelijk, omdat de chip in de AirPods Pro helemaal niet krachtig genoeg is om zelf Apple Intelligence te draaien.

Het is nog altijd de vraag om wat voor AirPods Pro-model dit nu precies gaat. Er was dus een bron die sprak over een duurdere versie van de AirPods Pro 3, maar deze Kosutami beweerde eerder dat het ging om een AirPods Pro-model dat voor dezelfde prijs verkocht wordt als het huidige model. Dat zou weer suggereren dat het om een directe opvolger gaat, in plaats van een duurdere uitvoering.