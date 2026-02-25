Tom by TomTom vs Flitsmeister DOT (en ONE): welk flitsapparaatje is het best?

Er zijn inmiddels allerlei flitsapparaatjes te koop van onder andere TomTom en Flitsmeister, maar welke is nu het beste? In deze vergelijking lees je de verschillen en geven we advies.

Flitsmeister staat bekend als de populairste flitsapp, terwijl TomTom vooral veel gebruikt wordt voor navigatie. In 2019 kwam Flitsmeister voor het eerst met een eigen apparaatje, de Flitsmeister ONE. Later kwam daar nog de TWO bij, in 2024 aangevuld door de DASH. En sinds kort is daar de nieuwste Flitsmeister DOT. Vorig jaar betrad ook TomTom de markt van flitsapparaatjes met de eigen Tom. Maar welke werkt nu eigenlijk het beste? Welk flitsapparaatje waarschuwt je het beste voor files, flitsers en meer?

Heb ik überhaupt wel een flitsapparaatje nodig?

Misschien vraag je je wel af of je zo’n flitsapparaatje zoals de Tom of DOT überhaupt wel nodig hebt. Het antwoord daarop is nee: je kunt ook gewoon zelf goed op je snelheid letten. Maar toch vinden we dat dergelijke apparaatjes nuttig kunnen zijn, ook voor bijvoorbeeld naderende verkeersongevallen. Daarnaast kun je natuurlijk gewoon alleen de apps gebruiken, zonder extra apparaatje in de auto. Dat is een keuze die ieder voor zich moet maken.

Verschillen Tom by TomTom vs Flitsmeister DOT en ONE

Voor dit artikel kijken we vooral naar de verschillen tussen de Tom by TomTom en Flitsmeister DOT, maar nemen we af en toe ook nog de oudere Flitsmeister ONE mee. De Flitsmeister ONE is niet meer verkrijgbaar, maar heb je mogelijk wel al in gebruik (gehad). Op die manier kun je goed kijken of het voor jou nodig is om over te stappen naar de nieuwere Flitsmeister DOT of misschien wel te kiezen voor de Tom van TomTom.

Omdat de Flitsmeister DASH een heel ander en veel duurder apparaatje is en daardoor een andere doelgroep aanspreekt, hebben we deze niet in de vergelijking meegenomen. Ook de Flitsmeister TWO met minischermpje hebben we niet meegenomen, omdat deze vanwege het scherm en daarbij horende functies net een ander doel heeft. Ook wordt deze niet meer verkocht.

Tom by TomTom Flitsmeister DOT Flitsmeister ONE Release Oktober 2025 Februari 2026 December 2019 Prijs €79,99 €49,99 €49,95 (niet meer te koop) Afmetingen 48 x 48 x 14,7 mm (vierkant) 55 x 55 x 17,9 mm (rond) 64 x 34 x 15 mm (rechthoekig) Verbinding Bluetooth Bluetooth Bluetooth Bevestiging Houder met plakstrip Houder met plakstrip Plakstrip Verwijderbaar ✅ magnetisch ✅ draaimechanisme ❌ Waarschuwingen Flitsers, files, ongevallen Flitsers, files, ongevallen Flitsers, files, ongevallen Waarschuwing bij overschrijden maximale snelheid ✅ optioneel ❌ ❌ Knop om meldingen goed te keuren of af te wijzen ✅ ✅ ✅ Knop om melding te doen ✅ alleen flitsers ✅ flitsers en gevaar ✅ flitsers en gevaar Vereiste app TomTom-app Flitsmeister-app Flitsmeister-app Abonnement ❌ ❌ (optioneel voor Flitsmeister-app) ❌ (optioneel voor Flitsmeister-app) Kleuren waarschuwingslampje 🔴🔵🟡🟢 🔴🔵🟠🟢 🔴🔵🟡🟢 Speaker ✅ alleen geluidjes ✅ geluidjes en spraak ✅ alleen geluidjes Ambulancewaarschuwing ❌ ✅ ✅ Batterij Ingebouwde batterij Ingebouwde batterij CR2450 knoopcelbatterij Batterijduur 1 maand 1.000 kilometer 2 jaar Opladen Via usb-c (usb-c-kabel en usb-a-naar-usb-c-adapter meegeleverd) Via usb-c (usb-c-kabel meegeleverd) ❌

Design: in de basis allemaal hetzelfde

Qua design lijken de apparaatjes heel erg op elkaar. In de basis zijn het alledrie kleine apparaatjes voor op je dashboard (of los in je auto) die waarschuwen voor flitsers en andere verkeersongevallen. Ze zijn gemaakt van plastic en zijn voorzien van enkele knoppen en gekleurde lampjes. De Tom by TomTom is vierkant met ronde hoeken, terwijl de Flitsmeister DOT rond is. De Flitsmeister ONE ziet er misschien nog het meest onderscheidend uit, met een bolle rechthoekige vorm. Alle drie zijn de apparaatjes zwart, zodat ze in elk autointerieur passen.

Het verschil qua ontwerp zit hem vooral in de bevestigingsmethode. De Tom by TomTom wordt geleverd met een houder die je met plakstrips bevestigt. Vervolgens klikt de Tom zelf magnetisch vast. Het voordeel daarvan is dat je hem ook makkelijk eraf kan halen, om te voorkomen dat iemand hem steelt of als je in een land komt waar het kastje verboden is. De Flitsmeister DOT heeft ook een houder die je vastplakt, maar de bevestiging van de DOT zelf gaat via een wat minder makkelijk draaimechanisme. De Flitsmeister ONE is daarentegen helemaal niet verwijderbaar, dus je kunt deze het beste los in de auto leggen.

Wat nog wel goed is om te weten, is dat de knop om meldingen af te keuren bij de Tom op een wat onhandige plek zit en ook veel kleiner is dan de bevestigingsknop. Bij beide Flitsmeister-apparaatjes zitten deze knoppen van gelijke grootte naast elkaar, waardoor het afkeuren en goedkeuren van meldingen veel makkelijker is.

Onze winnaar op design en bevestiging: Tom by TomTom

Functies: welke biedt de meeste mogelijkheden?

Als we puur kijken naar de functies, vinden we de Flitsmeister DOT eigenlijk de beste keuze. Alle drie de apparaatjes geven nagenoeg dezelfde soort waarschuwingen, maar de Flitsmeister DOT geeft dit naast gekleurde lampjes en geluidjes ook nog via spraak aan je door. Hoewel de speaker niet al te luid is, kan dat net wat beter de context van de melding geven. Dat missen we bij de Tom van TomTom wel, zeker omdat de TomTom-app niet ook de melding doorgeeft via het CarPlay-scherm via een pushbericht.

Zowel de DOT als de ONE van Flitsmeister laten je naast het beoordelen van meldingen, ook zelf meldingen doen. Je kan een flitsmelding doen, maar ook een melding van gevaar doorgeven. Bij de Tom kan je alleen een flitser melden, dus geen gevaar. En wat een groot voordeel is van de Flitsmeister DOT, is dat de waarschuwingen met de gekleurde lichtbalk erg duidelijk is en ook een indicatie geeft hoe lang een trajectcontrole of file nog duurt.

Als handige extra krijg je bij de DOT en ONE van Flitsmeister ook waarschuwingen bij naderende ambulances. Daarentegen biedt de Tom nog wat extra aanpassingsmogelijkheden, omdat je aan kan geven van welk soort melding je een waarschuwing wil krijgen. Je kan er zelfs voor kiezen om een geluidje te horen zodra je boven de maximale snelheid rijdt.

Onze winnaar op functies: Flitsmeister DOT

Betrouwbaarheid: welke is het meest accuraat?

Wat natuurlijk ook belangrijk is bij je keuze tussen de Flitsmeister DOT of Tom van TomTom, is de betrouwbaarheid van de meldingen. Beide apparaatjes werken op basis van de informatie die afkomstig is van respectievelijk de Flitsmeister- en TomTom-app. In onze ervaring is de informatie van Flitsmeister betrouwbaarder en nauwkeuriger. Bij de Tom gebeurt het bij ons nog wel eens dat een flitser of verkeersongeval niet gemeld wordt, terwijl het bij Flitsmeister eigenlijk bijna altijd klopt en accuraat is.

Onze winnaar op betrouwbaarheid: Flitsmeister DOT en ONE

Overig: batterijduur en opladen

Zowel de Tom als de DOT hebben een ingebouwde batterij die oplaadbaar is via usb-c. Je kunt het apparaatje dus makkelijk opladen via de auto als je daar bijvoorbeeld een usb-poort in hebt zitten. Je kan natuurlijk ook een auto-oplader voor in de sigarettenaansteker gebruiken. De daadwerkelijke batterijduur komt bij beide apparaatjes overeen. Tom belooft een batterijduur van een maand, terwijl Flitsmeister voor de DOT spreekt over 1.000 kilometer. Het is dan ook afhankelijk van hoe vaak en hoe lang je rijdt.

De Flitsmeister ONE heeft geen ingebouwde batterij, maar werkt op een knoopcelbatterij die twee jaar mee gaat. Dat is aan de ene kant een groot voordeel, omdat je er dan nauwelijks omkijken naar hebt. Maar als hij dan leeg is, heb je waarschijnlijk niet zomaar een knoopcelbatterij in je auto liggen. Je moet er daardoor echt aan denken om de batterij te vervangen.

Onze winnaar op batterijduur en opladen: Gelijkspel tussen Tom by TomTom en Flitsmeister DOT

Prijs en abonnementen: welke is het voordeligst?

Tot slot zit er nog een groot prijsverschil tussen de apparaatjes. De Tom van TomTom is aanzienlijk duurder, want de adviesprijs is zo’n €80,-. Bij de Flitsmeister DOT is dat €50,-, een prijsverschil dus van maar liefst €30,-. Voor beide apparaatjes heb je geen abonnement nodig, al is er in het geval van Flitsmeister wel een optioneel abonnement voor de app verkrijgbaar. Daarmee krijg je echter geen extra functies voor de DOT, maar als je de meldingen van de DOT wil combineren met de CarPlay-versie van Flitsmeister, heb je wel een abonnement nodig. Bij TomTom hoeft dat niet.

Onze winnaar op prijs: Flitsmeister DOT

Conclusie Tom by TomTom vs Flitsmeister DOT

Alles bij elkaar genomen vinden we dat de apparaatjes van Flitsmeister de betere keuze zijn, met name de nieuwere DOT. De flits- en verkeersinformatie van Flitsmeister is betrouwbaarder en accurater en als je kijkt naar de prijs van de DOT ten opzichte van de Tom, geeft dat veel meer waar voor je geld. In het gebruik vinden we de DOT ook wat handiger, mede door het ontwerp en de waarschuwingen via lampjes en spraak. De Tom heeft echter ook zo zijn voordelen: de magnetische bevestiging is prettig en de installatie en koppeling gaat eenvoudig. Maar wat ons betreft weegt dat niet op tegen de voordelen van de Flitsmeister DOT.

Of het nodig is om over te stappen van de Flitsmeister ONE naar de Flitsmeister DOT, is echt een persoonlijke afweging. De apparaatjes doen nagenoeg hetzelfde, dus voor de meeste mensen zullen de paar kleine verbeteringen van de DOT niet per se reden zijn om over te stappen. Lijkt opladen via usb-c jou wel wat en wil je iets duidelijkere meldingen dankzij spraak en betere lampjes, dan kan de DOT wel een klein verschil maken.