De transfermarkt voor voetballers is nog tot eind augustus open. Alle informatie over de transfers in het voetbal van onder andere de Eredivisie zie je in deze iPhone-apps.

Voetbaltransfers volgen met apps

Tijdens de transferperiode hebben voetballers de kans om van club te wisselen. In de zomer is de transferperiode 12 weken en tijdens de winterstop zijn er nog eens 4 weken waarin spelers kunnen overstappen. Eigenlijk zouden de KNVB, de voetbaltrainers en de -clubs het liefst zien dat de transferperiode korter wordt, want terwijl de competitie al begonnen is kunnen de spelers nog van club wisselen. De spelers en de voetbalmakelaars denken daar uiteraard anders over: zij willen tot het laatste moment nog de mogelijkheid hebben om naar een lucratiever contract over te stappen. Als je alle transfers wil volgen, zijn dit de beste voetbaltransfer-apps:

Naast deze lijst met voetbaltransfer-apps hebben we ook een lijst met de beste voetbalstanden-apps voor iPhone en iPad

Forza Football

Forza Football timmert al jaren aan de weg als livestanden-app voor voetbalwedstrijden. De app die voorheen Live Score Addicts heette, biedt ook (veel) transfernieuws. Je ziet bevestigde transfers, maar ook geruchten over transfers voor jouw favoriete team. Op de pagina Mijn Teams druk je op Bewerken, voeg je teams toe en krijg je direct toegang tot de overzichtspagina’s van de teams.

Op elke teampagina vind je transfernieuws, dat is onverdeeld in drie tabbladen: al het nieuws, alleen de geruchten of alleen bevestigde transfers. De nieuwste berichten staan handig bovenaan en je ziet meteen van welke bron het bericht komt en hoe groot de kans is dat de transfer ook echt plaats zal vinden. Forza Football houdt je zelfs op de hoogte via pushberichten over de transfers én transfergeruchten van de teams die je volgt.

Voetbal International

Voetbal International hanteerde eerder nog een in-app aankoop voor de transferperiode, maar daar is de app vanaf gestapt. Je vindt de transfers gratis in het onderdeel nieuws. Let daarbij op de items ‘Transfers Nederland’ en ‘Transfers Buitenland’. In de vorm van een soort liveblog zie je wat de nieuwste ontwikkelingen zijn. Spelersnamen zijn dikgedrukt, zodat je snel door de lijst kunt scrollen. Helaas zie je geen lijst van bevestigde transfers onder elkaar, maar je krijgt wel door de bladeren inzicht welke onderhandelingen er gaande zijn en welke club nog op zoek is naar een goede aanvaller.

Veel items zijn voorzien van foto’s en tweets, zodat je daar verder kunt lezen. Blader je naar de clubinformatie, dan kun je per speler een ‘Paspoort’ zien met persoonlijke informatie, een lijst met eerdere transfers en clubgeschiedenis en nieuwtjes over de betreffende speler. Wil je weten hoe het met een specifieke speler gaat, dan kun je het beste deze pagina in de gaten houden.

Onefootball

Ben je wat meer geïnteresseerd in het internationale voetbalnieuws, dan moet je Onefootball hebben. Deze app toont voetbalnieuws en -scores, hoogtepunten, transfers, statistieken en video’s. Je vindt ook spelersprofielen in de app. Natuurlijk is er in de transferperiode voldoende aandacht voor transfernieuws en -geruchten.

Je vindt hiervoor zelfs een apart tabblad, nadat je je favoriete clubs hebt ingesteld. Met tabbladen bovenin het scherm filter je makkelijk voor Mijn Teams, Top (Messi uiteraard) en Alles.

Voetbalzone

De Nederlandse voetbalwebsite Voetbalzone heeft ooke en eigen app. Je selecteert een favoriet team zodat je belangrijke meldingen kan krijgen, maar de app heeft ook aparte overzichten voor het laatste nieuws. Met de sectie In beeld zie je het nieuws in foto’s, bijvoorbeeld met spelers die nu transfervrij zijn. Maar handiger is het overzicht van het laatste nieuws, waarin duidelijk met vlaggetjes te zien is over welke competitie of uit welk nieuws het land gaat.

Natuurlijk vind je in de meeste voetbalstanden-apps ook nieuws over voetballers.

