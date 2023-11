Met slimme tech voor huisdieren kun je automatisch zorgen voor water en voer, kun je de kattenbak automatisch laten reinigen of kijken waar je huisdier uithangt. Zo hou je meer tijd over om quality time met je huisdier door te brengen.

Ook je huisdier ontkomt niet aan een smart home. Van kattenbakrobots tot petcams, er is van alles verkrijgbaar om het leven van je hond of kat gemakkelijker te maken.

Litter-Robot: automatische kattenbak

Het schoonhouden van de kattenbak is niet het leukste huishoudelijke klusje. Gelukkig is er een oplossing, waardoor je nooit meer poep hoeft te scheppen. De Litter-Robot is een zelfreinigende kattenbak die is ontworpen voor maximaal 4 katten. Je controleert vanaf je smartphone de hoeveelheid kattenbakvulling en afval. Het zelfreinigende systeem detecteert automatisch of de kat zijn/haar behoefte heeft gedaan en verplaatst dit naar een afgesloten compartiment, zodat je minder last hebt van geurtjes. Er zijn twee generaties verkrijgbaar: het huidige topmodel Litter-Robot 4 en zijn voorganger Litter-Robot 3. De prijs is behoorlijk, maar er schijnt behoorlijk wat vraag te zijn naar dergelijke zelfreinigende kattenbakken. Op Bol.com vind je tientallen zelfreinigende kattenbakken vanaf zo’n 300 euro, dus je kunt je afvragen waarom je nog zelf staat te scheppen.

Petcube Cam: huisdiercamera

Wil je je huisdier in de gaten houden, dan kan dat met deze huisdierkcamera. Je kunt dankzij tweewegcommunicatie ook met ze praten. Je plaatst de camera op tafel of hangt hem magnetisch vast aan een metalen oppervlak. De camera heeft een 110 graden kijkhoek en nachtvisie. Als je een maandbedrag betaalt krijg je meldingen als de hond blaft of de kat miauwt. Je kunt ook fragmenten opslaan en kunt contact opnemen met dierenartsen. Een andere optie is de Petcube Bites 2L, die behalve een camera ook een soort schietmechanisme voor snacks bevat. Je gooit hiermee een traktatie op afstand via je telefoon, waarbij je de hoeveelheid en afstand zelf kunt bepalen. Deze is iets duurder.

In plaats van een speciale huisdiercamera zou je natuurlijk ook een gewone HomeKit-camera zoals de Netatmo Welcome kunnen gebruiken, waar ook functies voor huisdierherkenning op zitten.

AirTag als huisdiertracker

Huisdieren raken wel eens zoek. Er zijn speciale huisdiertrackers met pre-paid simkaarten die relatief duur zijn, maar je kunt ook gewoon kiezen voor een AirTag of een AirTag-alternatief zoals de Eufy SmartTrack. Die werkt ook met het Zoek mijn-netwerk en is veel goedkoper. Hij is bovendien een stuk minder gevoelig voor krassen, is weerbestendig en heeft een verwisselbare batterij, zodat je er jarenlang gebruik van kunt maken. Hij is zelfs in de regen te gebruiken. Kies je voor de AirTag, dan zijn er speciale halsbanden waarin je een AirTag kunt vastmaken en Nomad heeft een speciale ‘rugged’ sleutelhanger voor AirTags, zoals op de foto hieronder. Apple raadt af om AirTags te gebruiken voor het tracken van je hond en daarbij hebben ze een punt: op het moment dat jij de locatie ziet kan de hond alweer tientallen meters verderop zijn. Maar het is beter dan niets en als je huisdier gewond is geraakt (of als je dure rashond gestolen wordt!) is het wel zo fijn als jij snel ter plaatse kunt zijn en weet waar je moet zoeken.

Automatische water- en voerbak voor je huisdier

Eufy heeft een waterfontein voor huisdieren, die via de SafeSip-pomp gefilterd water geeft. Dit zorgt ervoor dat het water schoon blijft en er geen haar, stof en etensresten in terechtkomen, met als voordeel dat jij het waterreservoir minder vaak hoeft te verversen. De waterfontein heeft een BPA-vrije constructie met een roestvrijstalen drinkschaal. Dankzij het waterreservoir van 3 liter hoef je er maar eens per week naar om te kijken. We hadden graag nog wat meer slimme functies gezien, zoals een waarschuwing op je smartphone als de watervoorraad bijna op is.

Bekijken: Eufy Pet Water Fountain voor €30,-

Zoek je een voerbak die automatisch brokjes geeft, dan kan dat natuurlijk ook. Er zijn diverse merken en modellen, waarbij sommige een ingebouwde camera hebben. Een dergelijke voerbak is vooral handig voor mensen die wel eens vergeten om op vaste tijdstippen het bakje bij te vullen. Je kunt precies instellen hoeveel voer er op welk moment in de bak komt te liggen en krijgt een melding als de hoeveelheid voer bijna op is.

Bekijken: Automatische voerbakken met app

Heb je een huisdier, dan maak je vast veel foto’s van je harige huisgenoot. Sinds iOS 17 kan de iPhone huisdieren herkennen op foto’s en er speciale mappen voor aanmaken. Zo heb je voor elk huisdier een apart fotoalbum met een verzameling van álle foto’s waarop het betreffende dier te zien is.