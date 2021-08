De Paralympische Spelen 2020 volgen en live kijken? Dat doe je met deze apps voor iPhone, iPad en Apple TV. Met video's, nieuws, standen en info over alle sporters en evenementen. Kijk via NOS en blijf op de hoogte met de samenvattingen, standen en nieuws.

Hoe kijk ik de Paralympische Spelen 2020 op iPhone en iPad?

De Paralympische Spelen 2020 (in 2021) van Tokio zijn begonnen. In Tokio wordt bij 23 sporten gestreden om de gouden plak. Er is een recordaantal van 339 gouden medailles te winnen. Ook leuk om te weten: het is de tweede keer dat de Spelen in Japan worden gehouden, want in 1964 vonden de Zomerspelen ook plaats in Tokio. Vanuit Nederland doen 73 paralympische atleten mee, terwijl de Belgische delegatie in Tokio 26 atleten telt.

De Paralympische Spelen in Tokio vinden een jaar later plaats dan gepland, vanwege de coronapandemie. Officieel heet het evenement dan ook nog steeds Paralympische Spelen 2020, maar voor het gemak spreken we ook over de Paralympische Spelen 2021.

Waar kan ik de Paralympische Spelen 2021 kijken?

NOS heeft het recht om alle sporten van de Paralympische Spelen 2020 uit te zenden. In tegenstelling tot de Olympische Spelen heeft Eurosport geen licentie voor de Paralympische Spelen. Je vindt bij de NOS dagelijks nieuws over de standen. Je vindt het in de NOS-app en op televisie.

Wanneer is de openingsceremonie?

De openingsceremonie van de Paralympische Spelen 2020 was op dinsdag 24 augustus om 13:00 uur Nederlandse tijd. Voor Nederland waren Jetze Plat en Fleur Jong de vlaggendragers. Voor België waren dat Michèle George en Bruno Vanhove.

De Paralympische Spelen 2020 zelf lopen van 24 augustus 2021 tot en met 5 september 2021.

Paralympische Spelen 2020 live kijken op iPhone, iPad en Apple TV

Vanaf de openingsceremonie op dinsdag 24 augustus tot de sluiting, twee weken later op zondag 5 september, je mist geen moment met deze apps. Hou wel rekening met het tijdsverschil van 7 uur, waardoor veel sportevenementen al in de vroege ochtend zullen plaatsvinden. Op het moment dat jij ‘s avonds thuiskomt van je werk en om 19:00 uur op de bank ploft is het in Tokio al 2:00 uur ‘s nachts. Dat wordt dus vooral samenvattingen kijken en je wekker heel vroeg zetten!

TV apps voor de Paralympische Spelen

We beginnen met een overzicht van apps waarmee je de spelen kunt kijken. Deze zijn niet verbonden aan een aanbieder zoals Ziggo of KPN. Je kunt ze dus altijd gebruiken, ongeacht waar jij thuis je abonnement hebt.

NOS

De NOS heeft een licentie om de Paralympische Spelen 2020 uit te zenden. De NOS zal dagelijks updates geven rondom de uitslagen en tussenstanden en daarbij de nadruk leggen op Nederlandse sportprestaties. In de app vind je al het nieuws in de sportsectie, maar helaas is er geen speciale pagina zoals bij de Olympische Spelen. Ook via de NOS-app op de Apple TV kun je sport kijken.

NPO

Heb je iets gemist? Via de NPO-app kun je allerlei momenten van de Paralympische Spelen terugzien. De app heeft helaas geen speciale sectie voor sport, dus je moet wel zelf een evenement zoeken. Populaire evenementen worden dan weer wel op de voorpagina gezet als er veel naar wordt gezocht. De NPO-app is ook op de Apple TV beschikbaar.

NLZiet

Heb je geen regulier TV abonnement, maar zou je dat nu wel handig vinden? Dan kun je een abonnement op NLZiet overwegen. Deze online-dienst kost €7,95 per maand, maar is de eerste maand gratis. Je zou dus gratis naar de Paralympische Spelen kunnen kijken. De dienst werkt onder meer samen met de NPO, dus het is vooral nuttig als je graag een aparte TV-app wil voor de Paralympische Spelen en niet alles via de NOS-app wil doen.

Paralympische Spelen via je TV aanbieder

Bij de meeste TV aanbieders kun je de Paralympische Spelen live volgen via de normale aanbieders waar veel mensen al een abonnement hebben. Ziggo, KPN en T-Mobile hebben allemaal eigen apps.

Bekijk ook onze gids met apps voor televisie kijken met je iPhone. Een handig overzicht voor iedereen die nog geen dienst heeft gekozen.

Paralympische Spelen 2020 nieuws en standen volgen

Lukt het niet om de Paralympische Spelen live te volgen, heb je behoefte aan een tweede scherm tijdens de uitzending of wil je informatie en nieuws erop naslaan? Deze apps voor de Paralympische Spelen raden we je aan, naast de NOS-app die we eerder al hebben genoemd.

Olympics

Dit is de officiële app voor de Olympische en Paralympische Spelen. De app wordt uitgegeven door het Internationaal Olympisch Committee (IOC) en maakt gebruik van allerlei handige functies. Je vindt uiteraard nieuws over alle sporters en evenementen en je kunt alle informatie over het programma vinden. Tijdens evenementen geeft de app live updates over de stand. Ook handig: je vindt de spelregels van alle sporten in video en tekst terug. Zo kun je meepraten over de puntentelling alsof je ervoor geleerd hebt.

In de Olympics-app kun je een account aanmaken met je Apple ID. Je voegt maximaal 8 favoriete sporten toe en je geeft aan wat voor meldingen je wil ontvangen. Uiteraard kun je je favoriete land opgeven. Dit land wordt dan getoond op de beginpagina, zodat je snel ziet welke evenementen eraan komen en hoeveel medailles er zijn gewonnen.

NU.nl

De app van NU.nl heeft de optie om notificaties voor sportnieuws aan of uit te zetten. Helaas is er geen speciale sectie met nieuws over de Paralympische Spelen, maar de algemene sportsectie zal tijdens deze periode ongetwijfeld vol staan met nieuws over de spelen.

YouTube

Op het YouTube-kanaal van het IOC kun je tijdens de Paralympische Spelen allerlei leuke video’s zien. Kijk naar herhalingen van wedstrijden, korte documentaires, uitleg en vooruitblikken. In de YouTube-app kun je meldingen inschakelen, voor als je niets wil missen.

Sonic op de Olympische Spelen

Bij een Olympisch evenement in Japan kan game-ontwikkelaar SEGA natuurlijk niet ontbreken. Tijdens deze editie van de spelen kun je de officiële game ook downloaden: Sonic op de Olympische Spelen. De mobiele game is gedeeltelijk gratis en bevat allerlei minigames gebaseerd op echte sporten. Zo kun je hordelopen door het stadion en de hoofdstad Tokio verkennen.

Zoals we gewend zijn van Sonic moet je het opnemen tegen de kwaadaardige Dr. Eggman. Door alle minigames te spelen verdrijf je de boeman en worden de spelen weer één groot spektakel. De game is niet speciaal toegespitst op de Paralympische Spelen, maar desalniettemin de moeite waard voor Sonic fans.

Speciale Apple Watch-bandjes voor de Olympische Spelen

Draag je een Apple Watch en wil je graag nóg een manier hebben om #TeamNL of #TeamBelgium dicht bij je te houden? Dan kun je bij Apple een speciaal bandje kopen met de vlag van je land. In het verleden verschenen deze bandjes exclusief voor sporters, maar in 2021 kun je ze gewoon bij Apple scoren voor €49.

De bandjes uit de Apple Watch International Collection zijn bij Apple verkrijgbaar. Elk bandje van elk land is in de Apple Store te koop. De prijs van de bandjes is €49. Je kunt ook de Nederlandse vlag op je Apple Watch wijzerplaat zetten. We hebben ook een versie voor de Belgische vlag.

Bekijken:

