Haal meer uit je iPad met dit nieuwe boek van iCulture en Van Duuren Media. In dit Nederlandstalige boek ontdek je geavanceerde mogelijkheden van je iPad die je nooit voor mogelijk had gehouden.

Na het succes van ons boek “Zo word je een iPhone Pro” werd het hoog tijd dat er ook een variant voor de iPad zou verschijnen. Die is er nu! Samen met de boekuitgevers van Van Duuren Media hebben we onze beste tips voor gevorderde gebruikers gebundeld. Wie nu in de voorverkoop bestelt, betaalt slechts €24,99 in plaats van de uiteindelijke winkelprijs van €29,99. De korting geldt tot 26 februari en het boek komt twee dagen later officieel uit.

Zo word je een iPad Pro

Jouw iPad is niet zomaar een tablet: het is krachtiger dan de computers van een paar jaar geleden en er zitten meer mogelijkheden op dan je zou vermoeden. Je kunt de iPad gebruiken als tweede scherm, of koppelen met een toetsenbordhoes, zodat het een laptopvervanger wordt.

Ben jij op de hoogte van alle mogelijkheden? We gebruiken allemaal wel eens de FaceTime-app, bladeren wat op internet of kijken een film. Maar dat is nog maar het begin. Met dit boek ontdek je de verborgen apps en geavanceerde opties waarmee je meer plezier beleeft aan de iPad en meer kunt doen in dezelfde hoeveelheid tijd.

Er zijn al wel eerder Nederlandstalige boeken over de iPad verschenen, maar dit is het eerste dat werkelijk de diepte in gaat en speciaal is bedoeld voor de veeleisende gebruiker. En daarvoor heb je echt niet de duurste iPad Pro nodig: je kunt ook al een echte pro worden als je een standaard iPad, Air of mini hebt.

Van Duuren Media heeft nog veel meer boeken op het gebied van informatica, management, psychologie en persoonlijke ontwikkeling. Dus mocht je al helemaal thuis zijn op de iPad, maar wel meer willen weten over dronefotografie, de Raspberry Pi of ChatGPT, dan kun je ook goed bij deze uitgever terecht. Je vindt er uiteraard ook ‘Zo word je een iPhone Pro’, voor als je liever in de verborgen mogelijkheden van je smartphone duikt.