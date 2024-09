Budget Mobiel: gratis oordopjes en korting

Budget Mobiel is een goedkope provider op het KPN-netwerk. Er zijn regelmatig goede acties te vinden, waardoor je een stuk minder betaalt voor je sim only. En je krijgt soms ook nog eens cadeautjes bij je abonnement. Op deze pagina zetten we de deals voor Budget Mobiel voor je op een rijtje.

Via Belsimpel kun je nu een aantrekkelijk abonnement afsluiten, waarbij je extra korting krijgt en ook nog een gratis cadeau mag uitzoeken. Maar je moet er wel snel bij zijn, want het geldt alleen nog dit weekend.

Dit houdt het in:

15GB data en 200 belminuten / sms’jes via het KPN-netwerk

Eerste 12 maanden betaal je maar €5,- per maand

Daarna betaal je de normale prijs van €12,- per maand

Je krijgt gratis Sennheiser oordopjes ter waarde van €129,90

Het gaat hier om de Sennheiser Sport True Wireless in de kleur zwart, die je cadeau krijgt als je tussen nu en 29 september 2024 het genoemde sim only-abonnement afsluit via Belsimpel. Het geldt trouwens voor alle 2-jarige Budget Mobiel sim only-abonnementen vanaf 10GB data, dus je kunt ook voor een andere bundel kiezen.

Dit zijn de opties:

Data Normale tarief Actietarief 1e jaar 5GB €8 Actie geldt niet 10GB €10 €5,- 15GB €12 €5,- 20GB €15 €8,- Onbeperkt €21 €15,-

In de tabel zie je de prijzen voor de bundels met 200 belminuten. Voor veel mensen zal dat voldoende zijn. Je zou ook kunnen kiezen voor onbeperkte belminuten, waarbij je hetzelfde actietarief betaalt. Maar in het tweede jaar betaal je dan iets meer. Voor bijvoorbeeld de 15GB-bundel gaat de normale prijs dan omhoog van €12,- per maand naar €13,50 per maand.

Budget Mobiel

Waarom Budget Mobiel?

Budget Mobiel maakt gebruik van het netwerk van KPN, dus je weet dat je goed zit met een betrouwbaar netwerk en een goed bereik. Bovendien krijg je bij Budget Mobiel toegang tot het 5G-netwerk van KPN. Je krijgt een snelheid van 100 Mbps en dat is een prima snelheid als je wilt streamen. Wil je een hogere snelheid, dan zul je je abonnement rechtstreeks bij KPN moeten afsluiten, maar dan ben je een stuk duurder uit.

Budget Mobiel biedt veel meer dan mobiele abonnementen. Je kunt er ook je vaste internet afsluiten en krijgt dan extra’s. Combineer je Budget Mobiel met Budget Alles-in-1 en Budget Energie? Dan krijg je bovenop de toch al lage prijs ook nog eens elke maand combikorting.

Kies je voor het Onbeperkt abonnement, dan ontvang je € 2,50 combikorting. Bij alle andere sim only-abonnementen krijg je €1,50 combikorting. Het kan prettig zijn om alles bij één partij onder te brengen.