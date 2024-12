Op zoek naar cadeautips? Hier zijn 5 Apple-cadeaus waar je warm van wordt [ADV]

Het is hoog tijd om mooie cadeaus voor de feestdagen in huis te halen! Geef iets waardevols met deze Apple-producten, waar je een mooie korting op krijgt.

Laat de feestdagen maar komen!

Woon je niet vlakbij een Apple Store, dan is er altijd wel een Amac-winkel in de buurt. Met 50 winkels verspreid over heel Nederland hoef je nooit ver te zoeken. Ideaal dus om nog snel even wat cadeaus voor de feestdagen in te slaan, voor die bijzondere persoon in je leven of gewoon voor jezelf. Van een nieuwe iPad tot een Apple Pencil: er is in elke prijsklasse wel iets te vinden. Met deze Apple-cadeautjes scoor je altijd!

Over een paar dagen is het kerst. Misschien heb je alle cadeaus al in huis gehaald, maar de gemiddelde Nederlander wacht het liefst tot het laatste moment en haast zich dan naar de winkel om de laatste kerstinkopen te doen. Inspiratie nodig? Bekijk dan de 6 leukste Apple-kerstgeschenken die we voor je op een rijtje hebben gezet. Je hebt nog de tijd om de pakketjes vóór de kerst in huis te hebben. En speciaal voor de feestdagen heeft Amac de prijzen van diverse producten nog iets verlaagd, zodat jij meer mensen kunt verrassen met iets moois.

#1 AirTag

Maak een AirTag vast aan je spullen en je raakt nooit meer iets kwijt. De trackers zijn terug te vinden met de Zoek mijn-app op de iPhone, iPad en Mac en ze zijn overal in te stoppen: in je koffer tijdens een reis, aan je sleutelbos of in een dure cameratas. Geef een AirTag cadeau en hou er eentje zelf, want met een pak van 4 stuks ben je goedkoper uit dan wanneer je los koopt.

De AirTag is bij Amac nu afgeprijsd van 129 euro naar 109 euro.

#2 iPad 10e generatie

De standaard iPad is een tablet die bij vrijwel iedereen in de smaak valt. Deze heeft het nieuwe design met platte zijkanten en is verkrijgbaar in meerdere kleuren. De 10e generatie is het meest recente model van dit instapmodel en heeft dunne schermranden, een A14 Bionic-chip en een usb-c aansluiting, zodat je helemaal klaar bent voor de toekomst. Kies uit verschillende varianten met meer opslag en met of zonder Cellular-functie.

De iPad 10e generatie kost normaal 409 euro maar hij kost nu maar 349 euro bij Amac.

#3 HomePod mini

Een HomePod mini past altijd wel in je huis. In de keuken, hal of in de slaapkamer: met deze bolronde speaker geniet je overal van muziek. En hij doet ook nog eens dienst als HomeKit-hub en als verbindend element voor je Thread- en Matter-apparaten. Je kunt kiezen uit meerdere kleuren, zodat er altijd wel een in jouw interieur past. Of je nu muziekfan bent of een smart home-speaker zoekt om je agenda en het weerbericht voor te lezen: met de HomePod mini doe je nooit een miskoop.

Normaal kost de HomePod mini 109 euro, maar je betaalt nu 99 euro.

#4 AirPods Pro 2

De AirPods Pro 2 zijn de beste Apple-oordopjes die je kunt wensen, want ze zitten boordevol (nieuwe) functies. Apple brengt regelmatig firmware-updates uit waardoor ze nóg beter worden. Zo kun je ze gebruiken als gehoorapparaat, kun je de audioweergave aanpassen aan jouw voorkeuren en is het zelfs mogelijk om met meerdere AirPods naar dezelfde muziek te luisteren. Ze klinken ook nog eens geweldig en met het meegeleverde oplaadddoosje gaan ze meerdere dagen mee.

Voor de AirPods Pro 2 betaal je nu 219 euro in plaats van 279 euro.

#5 Apple Watch SE

Wil je wel eens kijken of de Apple Watch iets voor jou is, dan is de Apple Watch SE de beste optie om mee te beginnen. Voor iets meer dan tweehonderd euro kun je een smartwatch om je pols gespen en meteen gebruiken voor alle belangrijke functies. Je kunt kiezen uit twee formaten: 40mm of 44mm. En daarnaast kun je kiezen voor modellen met en zonder Cellular-functie. Dit kost bij de Apple Watch SE niet eens zoveel extra.

Koop nu de Apple Watch SE voor 229 euro in plaats van 249 euro.

Nog meer Apple-cadeaus

Ben je zoekende en heb je nog steeds niets kunnen vinden? Bekijk dan eens deze cadeautips!

Kortom: heb jij nog niet voor iedereen een kerstcadeaus geregeld, dan is het hoog tijd om eens bij Amac te gaan rondkijken, online of in de winkel. Daar vind je de leukste Apple-cadeautips voor de feestdagen en weet je zeker dat het in de smaak gaat vallen.