De leukste apps van week 7-2022 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.



Eerder deze week besproken op iCulture:

iCulture App van de Week: Fitstatics Eens in de zoveel tijd komt een app voorbij die iedere fan van statistieken moet zien. Deze week verkiezen we Fitstatics tot App van de Week. In deze volledig gratis app kun je allerlei statistieken van je work-outs in een mooi overzicht zien. Het gaat dan om de work-outs die in de Gezondheid-app zijn geregistreerd, wat voor de meeste mensen betekent dat het om de Apple Watch work-outs gaat. Naast de statistieken die je ook al in Apple’s Conditie-app ziet, kun je eenvoudiger bekijken hoeveel impact een work-out heeft gehad op je doelen voor die dag. Ook is het eenvoudiger om allerlei details zoals je hartslag te bekijken. Als het om een work-out gaat waar je een route aflegt, zie je ook een kaartje. Scrol je naar beneden, dan bekijk je in een grafiek je gemiddelde snelheid en het hoogteverloop.

Gentler Streak

Nu we toch in het thema van work-outs zijn: Gentler Streak is ook een aanrader. Vind je de doelstellingen van je Apple Watch te ambitieus, dan is deze app misschien iets voor jou. Gentler Streak geeft je nieuwe doelen. Zo kun je rustdagen nemen zonder dat dit een streak beïnvloedt. Verder kun je ook work-outs tracken en je gezondheid monitoren. De app bekijkt trends en laat deze sinds versie 2.0, wat deze week is verschenen, ook zien op je Apple Watch. Daarbij heb je ook de mogelijkheid om tijdens je work-outs je muziek te bedienen vanaf je pols. Een deel van de functies van Gentler Streak is betaald.

Running Beats BPM

Goed dan, nog één work-out app. Running Beats BPM is een Nederlandse app die de muziek van Spotify aanpast op jouw hardlooptempo. Je kunt een soort playlist selecteren, jouw tempo aangeven en de app regelt de rest. Hoor je iets wat je leuk vindt of juist niet, dan kun je dat aangeven in de app. Het is een simpele app, maar het werkt. Je hebt een Spotify abonnement nodig om alle functies goed te kunnen gebruiken, maar een gratis versie werkt ook.

Obscura 3

Deze veelgeprezen camera-app heeft deze week een grote update gekregen naar versie 3. Er zijn veel nieuwe functies, zoals een depth map, nieuwe cameramodi en de keuze uit meer verhoudingen. Als je in RAW fotografeert, wordt zowel de RAW-versie als de gecomprimeerde versie opgeslagen. Andere functies zijn het aanpassen van de witbalans, een handmatige sluiter en focus peaking. Ben je op zoek naar een uitgebreide camera-app, bekijk dan zeker even Obscura 3.

Watch Calendar

Een nadeel van Apple’s Agenda-app op de Apple Watch is dat je slechts een beperkte weergave hebt van je afspraken. Met Watch Calendar kun je uitgebreider per maand zien wanneer je het druk hebt en wat je te doen hebt. Er is zelfs een optie om een weekweergave te bekijken. Dat is zeker niet mogelijk met Apple’s eigen app. Vind je het handig om je agenda te bekijken op je horloge, download dan deze app.