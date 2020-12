Dit zijn de leukste nieuwe Nederlandse apps van november 2020

Ook in Nederland en België worden heel wat interessante apps gemaakt. In dit maandelijkse overzicht brengen we de beste Nederlandse iPhone apps bij je onder de aandacht. Het is een mooie aanvulling op onze wekelijkse rubriek App Gemist, waarin je apps van over de hele wereld vindt. De meeste apps zijn nieuw, maar soms vind je er ook eentje tussen die een flinke update heeft gekregen.

iCulture App van de Maand: Darkroom De bekende en populaire fotobewerker Darkroom, die onder andere gemaakt is door de Nederlander Jasper Hauser, maakt de overstap naar de Mac. De app is een universele app voor macOS Big Sur geworden, dus je kan meteen aan de slag zodra je je Mac geüpdatet hebt. Met de app kun je eenvoudig je foto’s bewerken, bijsnijden, opleuken en nog veel meer. Heb je ook op je iPhone en iPad Darkroom+, dan kan je dit zonder extra kosten ook op de Mac gebruiken. Met Darkroom+ kun je niet alleen foto’s bewerken, maar ook video’s. Andere hoogtepunten zijn het maken van eigen filters, de scherpte van portretten aanpassen en het niet handmatig hoeven importeren van foto’s. De app werkt samen met je eigen fotobibliotheek. Op de Mac is bovendien ondersteuning voor de Touch Bar toegevoegd en is de app verbeterd voor bediening met muis en trackpad.

Cargo Rush

Cargo Rush is een spel van de Nederlandse ontwikkelaar en treinliefhebber Roland Lentze. In Cargo Rush is het de bedoeling dat je zo snel mogelijk alle vracht van A naar B brengt. Blijf met de trein op de rails en ga langs alle fabrieken. Er zijn verschillende sporen, dus kies tactisch. De game ziet er fraai uit en werkt zowel op de iPhone als op de iPad. Er zijn 30 levels met verschillende moeilijkheidsgraden.

BTW Pro

Onlangs schreven we al over de Nederlandse app BTW Pro. De app kwam beschikbaar voor iPhone en iPad, waar eenvoudig de btw kan berekenen. Dat komt van pas als zelfstandige, maar ook voor particulieren kan het handig zijn.

Nieuw is dat er nu ook een Apple Watch app is, die geheel op zichzelf gebouwd is. Je hebt dan dus niet per se de iPhone-versie nodig. Je voert het bedrag inclusief of exclusief btw in op je Apple Watch, waarna je meteen ziet wat het bedrag exclusief of juist inclusief belasting is. Je kan natuurlijk ook de Rekenmachine-app gebruiken, maar dit maakt het net wat makkelijker.

Jumbo Foodcoach

Deze app van de bekende supermarktketen wil sportieve gebruikers voorzien van een geschikte maaltijd. De app werkte voorheen alleen voor wielrenners, maar is nu ook geschikt voor hardlopers. Binnenkort worden hockeyers, voetballers en fitnessers er ook nog aan toegevoegd. Met de app kun je een voedingsplan opstellen. Je kan kiezen uit 600 recepten en maakt direct met de app een boodschappenlijstje.

Birthplace

Birthplace is een game die qua opzet lijkt op Farmville en Hay Day. In de game bouw je een regenwoud, om ervoor te zorgen dat de oorspronkelijke dierlijke bewoners terugkeren. De game is educatief van opzet, zodat je gaandeweg het spelen leert over dieren, planten en meer. De game heeft ook in-app aankopen en de ontwikkelaar belooft dat een deel van de inkomsten uit deze aankopen gebruikt wordt om echte herbebossingsprojecten te ondersteunen. De game komt eind dit jaar wereldwijd uit, maar in Nederland is de game nu al te spelen.

Koningshandel

In Koningshandel is het de bedoeling dat je uiteindelijk de rijkste koning wordt. In jouw kasteel zijn de voorraden niet op orde. Probeer daarom overbodige handel te verkopen aan de handelsboot en koop tactisch in. Het is de bedoeling dat je zo veel mogelijk geld hebt met precies de spullen die je nodig hebt. Je moet hierbij rekenen en strategisch denken. Het spel is geschikt voor 1-2 spelers van 6 jaar en ouder. We zijn niet bepaald onder de indruk van de looks van de game, maar mocht je leuk tijdverdrijf zoeken dan is de game het proberen waard.

