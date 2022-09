De leukste apps van week 35-2022 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.



iCulture App van de Week: Captionista Als je video’s maakt, wil je daar misschien ook ondertiteling bij. Handig voor anderstaligen of als het geluid van de video niet kan worden overgebracht. Dat kan eenvoudig met Captionista. Deze deels gratis app maakt het mogelijk om allerlei tekstsoorten onder je video te zetten. Denk aan de witte letters die we in Europa gewend zijn of juist heel opvallende tekst met een paarse achtergrond. Eerst typ je alle tekst die je wil laten zien als ondertitels. Vervolgens pak je de video erbij en kun je tijdens het kijken met tikjes op het scherm de regels opdelen. Foutje gemaakt tijdens het typen of tikken? Dan kun je dat eenvoudig herstellen. Als de app denkt dat je tekst te lang is, krijg je een waarschuwing te zien. Captionista gebruikt geen kunstmatige intelligentie, maar werkt van nature erg snel. Na het toevoegen van ondertitels kan de video binnen enkele secondes worden geëxporteerd naar andere apps. Denk aan je fotobibliotheek of Instagram.

Akkoorden op de piano

Wil je piano leren spelen? Dan zul je de akkoorden moeten leren. Daarbij kan deze app je helpen. Het is ontwikkeld door Tijs Krammer, een Nederlandse ontwikkelaar. Tijdens de lessen komen wereldhits aan bod van onder meer Ed Sheer­an, The Beat­les, Ali­cia Keys, Queen en The Black Eyed Peas. Je leert onder andere majeur en mineur drieklanken, de septiem, de majeur septiem, de none, de sus4, de zes en slash-akkoorden. Geen idee wat dat betekent? Geen probleem, want ook dat wordt gewoon uitgelegd. Met plaatjes leer je snel welke toetsen je moet aanslaan.

TafelDiploma

Nog een Nederlandse app om iets mee te leren! Ook hier zie je het al in de naam. Met de TafelDiploma-app kun je de tafels uit je hoofd leren. Het gaat om de tafels van 1 tot en met 10. Of je nu zelf wil bijspijkeren of je kind: deze app maakt het makkelijker. Eerst worden de tafels op volgorde getoond, maar later op een willekeurige volgorde. De app heeft een test waarin je binnen een bepaalde tijd de juiste antwoorden moet geven. Ken je alles uit je hoofd? Dan krijg je je virtuele tafeldiploma!

Coolors

Attentie aan alle ontwerpers! Ben je bezig met een klus en heb je nog geen kleurenpallet om mee te werken? Of weet je alleen één kleur al? Met Coolors maak je met een handomdraai een heel pallet. Coolors biedt de handigste functies gratis aan: kleurpaletten maken op basis van foto’s, paletten opslaan in verschillende vormen, controleren op zichtbaarheid voor kleurenblinden en het nauwkeurig aanpassen van kleuren. Er is ook een plug-in voor Figma beschikbaar.

Mingle Sport

Speel je voetbal en is jouw club aangesloten bij de KNVB? Dan kun je gebruikmaken van Mingle Sport. In deze app houd je je eigen statistieken bij en maak je eenvoudig een wedstrijdverslag. Hier zet je video’s, goals, assists en meer in. Ook presenteert de app de Player of the Match. Mingle Sport dient ook als rooster voor trainingen en wedstrijden.