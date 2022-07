De leukste apps van week 28-2022 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.



Eerder deze week besproken op iCulture:

iCulture App van de Week: Scusi We hebben op iCulture al vaak de apps van Jordi Bruin ( @jordibruin ) besproken. Hetzelfde geldt voor de apps van Hidde van der Ploeg ( @hiddevdploeg ). Deze twee Nederlandse ontwikkelaars brengen met enige regelmaat interessante apps uit in allerlei categorieën. De twee zijn nu samen achter de computer gaan zitten om Scusi te ontwikkelen. Met deze app voor de Mac kun je spraakberichten laten omzetten in geschreven tekst. Handig als je even niet kunt luisteren! Als je de app installeert, kun je een spraakbericht van de Berichten-app naar de app slepen. Je ziet voor allerlei talen de vertaling verschijnen. De nauwkeurigheid ervan is afhankelijk van de geluidskwaliteit van het bericht en van hoe duidelijk de afzender spreekt. Alle verwerkingen worden op je apparaat gedaan en er wordt geen gebruik gemaakt van trackers. Scusi is gratis, maar je kunt ervoor kiezen om de ontwikkelaars te betalen. In de toekomst moet er ook een iOS-versie komen van Scusi. Je kunt Scusi downloaden op de website van de ontwikkelaar.



GetSorted

Heb jij ook zo ongelooflijk veel foto’s op je iPhone staan? En is een groot deel daarvan eigenlijk totaal onzinnig? Dan is het voor je opslagruimte beter om dat op te ruimen. Dat kan nogal wat tijd kosten, maar met GetSorted wordt het in ieder geval eenvoudiger. Deze app toont jouw foto’s, waarbij je omhoog of omlaag kunt vegen om te verwijderen of behouden. Je kunt enkele tientallen foto’s per dag opruimen via deze app. Zo blijft het behapbaar. Volgens de ontwikkelaar kost het je 5 minuten per dag. Sinds versie 2 wordt je voortgang gesynchroniseerd met je andere apparaten en is er ook een speciale iPad-versie.

Nocturne

Fans van astronomie kennen Unistellar misschien wel. Dit bedrijf verkoopt een slimme telescoop met allerlei moderne functies. Nu is er ook een nieuwe app van Unistellar genaamd Nocturne. Hiervoor heb je alleen je iPhone nodig. Richt je toestel op een sterrenhemel en de app herkent sterrenbeelden voor je. Je kunt ook foto’s maken van de sterrenhemel dankzij de intelligente software. Om het watermerk van je foto te verwijderen, is wel een in-app aankoop vereist.

SimpleX

Veel chat-apps beweren veilig te zijn en goed om te gaan met je privacy, maar toch moet je altijd wel gegevens delen. Met SimpleX hoeft dat helemaal niet. Om een chat te beginnen, laat je de andere persoon een link openen of een QR-code scannen. Om deze te verkrijgen, hoef je geen naam of telefoonnummer te delen. Er worden allerlei beveiligingsmaatregelen genomen om ervoor te zorgen dat je chat niet uitlekt. Meer daarover lees je op de website van de ontwikkelaar.

EmSafe

Ga je op reis buiten de EU? Dan is de kans aanwezig dat het noodnummer daar niet 112 is. De EmSafe-app biedt hulp in noodsituaties als je in het buitenland bent. De app toont je exacte locatie, zodat je dit kunt doorgeven. Ook kun je via de app met de hulpdiensten bellen, zonder dat je het noodnummer hoeft in te toetsen. Er zijn geen reclames of in-app aankopen.