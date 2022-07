De leukste apps van week 27-2022 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.



iCulture App van de Week: Figr Deze gratis app is ideaal voor iedereen die weleens (langdradige) berekeningen moet uitvoeren op de Mac . Met Figr kun je allerlei rekensommen oplossen en je eigen definities stellen. Dat laatste maakt het makkelijk om met woorden te rekenen en zo het overzicht te kunnen bewaren. Maak je bijvoorbeeld een financiële planning maken zonder te verdwalen in de cijfers. Komt een getal of formule vaker voor, dan kun je deze een naam geven. Figr is alsof Google Docs een kind krijgt met een rekenmachine. Althans, zo beschrijft de ontwikkelaar het. Wij zien de gelijkenis wel. In Google Docs zitten allerlei handige functies om tekstverwerking te vereenvoudigen. En door een rekenmachine toe te voegen, wordt het een soort geavanceerd rekendocument. Je kunt dan ook een eindeloos document hebben over een onderwerp en verschillende documenten maken. Op de website van Figr vind je enkele voorbeelden. Misschien kun je daar inspiratie opdoen! Wij denken dat het voor veel doeleinden een prima vervanger van Excel kan zijn.

IFTTT

Fans van automatiseringen kennen IFTTT (If This Then That) waarschijnlijk wel. Met deze app kun je heel veel (gecombineerde) acties automatisch laten uitvoeren op basis van heel veel verschillende triggers. Sinds deze week heeft IFTTT ondersteuning voor Apple’s Opdrachten-app. Dit zorgt ervoor dat je alle unieke triggers van de Opdrachten-app kunt gebruiken voor je takenreeksen in IFTTT. Denk aan het starten van een Apple Watch work-out, het verbinden met CarPlay of het ontvangen van een bericht van een specifieke persoon.

Bekijk ook IFTTT werkt nu met Apple's Opdrachten-app en Siri Shortcuts De bekende app voor automatiseringen 'IFTTT' biedt nu ondersteuning voor de Opdrachten-app van Apple. De gecombineerde functies van deze twee apps openen deuren om je automatiseringen uit te breiden en te vereenvoudigen.

Plum

Heb je een bibliotheek van eigen muziek en maak je gebruik van Spotify? Dan heb je je wellicht al eens gestoord aan het feit dat je deze bibliotheken niet in één overzicht kunt bekijken. Met de Plum-app is dat verleden tijd. Deze app lost dat probleem namelijk op. Versie 9 verscheen deze week en biedt veel veranderingen. 80% van de app is opnieuw geschreven om de prestaties te verbeteren. Verder is er ondersteuning voor multi-disc albums en kun je zoeken in de gehele Spotify bibliotheek. Plum 9 biedt daarnaast andere verbeteringen die de app eenvoudiger moeten maken. De volledige versie is wel een paar tientjes duurder geworden en kost nu €36,99.

LaTeX Cards

Flash cards zijn voor velen een handige manier om studiemateriaal te onthouden. Aan de ene kant van de kaart lees je een vraag, formule, of woord, terwijl je aan de andere kant een antwoord, betekenis of vertaling vindt. Dat kan natuurlijk met fysieke kaartjes, maar er zijn ook allerlei apps voor. Zo ook LaTeX Cards. In deze app kun je voor verschillende onderwerpen je eigen flash cards maken en oefenen. Doe je dat vaak genoeg, dan onthoud je alles een stuk beter. Je kunt kaarten in de app of via de bijbehorende website bewerken. De app biedt ook een overzicht met je leerstatistieken. Leerkrachten kunnen kaartjes maken en delen met leerlingen.

Astrofox

Een leuk weekendproject voor de muziekproducer: met Astrofox maak je video’s op basis van je geluid. Heb je een track geproduceerd en wil je die uploaden op YouTube, dan heb je er beeld bij nodig. In Astrofox, een gratis app voor je Mac, kun je dat doen. Zet de muziek in de app en je kunt beginnen. Je kunt eigen afbeeldingen invoegen, maar het is ook mogelijk om allerlei 3D-objecten te laten animeren met de muziek. Er zijn ook verschillende opties om geluidsgolven te animeren. Bekijk vooral de video van de ontwikkelaar voor details.

Je kunt Astrofox gratis downloaden op de website van de ontwikkelaar.