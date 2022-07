De leukste apps van week 26-2022 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.

Eerder deze week besproken op iCulture:

iCulture App van de Week: Maïka Als je weleens vanuit een café wat werk gedaan wil krijgen, is het (zeker op onbekende plekken) soms een uitdaging om een geschikte tent te vinden. Is er goed internet? Zijn er stopcontacten? En hoe is de sfeer? Op die vragen biedt Maïka een antwoord. In deze app kunnen gebruikers cafés toevoegen met daarbij hun beoordeling op deze vlakken. Zo moet een degelijke kaart van de grond komen waar alle gebruikers wat aan hebben. Op dit moment is het aantal Nederlandse en Belgische cafés in Maïka nog niet zo denderend. Als iedereen een steentje bijdraagt, zou dat binnen de kortste keren verleden tijd kunnen zijn. Ook in het buitenland komt de app van pas. Je kunt foto’s bekijken van hoe het eruit ziet, controleren wat het prijsniveau is, een route starten en je favoriete plekken opslaan. De app bevat ook een handige rekentool voor verschillende valuta en een manier om fooi te berekenen.

Battery Widget 2.0

Met de Battery Widget app kun je centraal bekijken wat de batterijpercentages van je apparaten zijn. Zo kun je bijvoorbeeld vanaf je iPhone controleren hoe vol je iPad zit, of je checkt op de wijzerplaat van je Apple Watch of er nog voldoende lading in je MacBook zit. De app bestaat al langer, maar heeft recent een grotere update gekregen. Hiermee kun je ook de batterijpercentages van anderen bekijken (met toestemming uiteraard). Verder is het design verbeterd.

CleanMyMac X

De bekende CleanMyMac X app van ontwikkelaar MacPaw heeft een handige update gekregen. Er is nu geavanceerde ondersteuning voor de menubalk van je Mac. Hier kun je van alles monitoren. Zo krijg je snelle tips om je Mac te beschermen, maar je bekijkt ook de temperatuur van de Mac en het CPU- en RAM-gebruik. Daarnaast werp je een snelle blik op de staat van je batterij als je een MacBook hebt.

Je kunt CleanMyMac X downloaden op de website van de ontwikkelaar.

Thunderbird 102

Nog een app met een goede update! De jaarlijkse update van Thunderbird tilt het versienummer naar 102 (!) en brengt handige nieuwe functies naar de gratis e-mail app. Allereerst is er een nieuw adresboek. Deze functie kan eventueel een ander adresboek vervangen, want het werkt met vCard. Dit is de standaard voor contactkaarten. Daarnaast is het navigeren tussen de verschillende menu-items van Thunderbird eenvoudiger dankzij de nieuwe Spaces Toolbar. De app heeft hier en daar nieuwe designs gekregen. Dat wil Thunderbird de komende tijd verder doorvoeren.

Je kunt Thunderbird gratis downloaden op de website van de ontwikkelaar.

Mojoke

Ben jij een moppenkoning(in)? Dan is Mojoke echt iets voor jou. Met deze app kun je jezelf opnemen terwijl je een grap vertelt. Kies uit een grap of bedenk er zelf een, het is aan jou. Na het opnemen stuur je het filmpje naar je vrienden of familie. Lachen ze om je grap? Dan heb jij gewonnen! De Mojoke app heeft technologie ingebouwd die emoties zoals lachen kan herkennen. De ontvangers kunnen op hun beurt weer iets naar jou sturen om zo hun score op peil te houden.