De leukste apps van week 23-2021 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.



Eerder deze week besproken op iCulture:

iCulture App van de Week: Next Ken je dat gevoel dat je muziek wil luisteren, maar je weet niet precies wat? Je drukt dan op shuffle, waarna je blijft skippen tot je een leuk nummer hoort. Next is een app die je koppelt aan je Apple Music -abonnement. De app heeft een eigen shufflestand, maar wel een bijzondere. Op basis van je luistergedrag probeert Next te voorspellen welke muziek je wil horen. Daarbij wordt afgewisseld tussen je favorieten en de verborgen parels in je bibliotheek. De app is nu ook beschikbaar voor je iPad Met Next kun je muziek in je eigen bibliotheek herontdekken. Hiervoor is ook een speciale playlist aangemaakt. In de playlist worden automatisch nummers toegevoegd die je vroeger veel luisterde, maar de laatste tijd niet meer. Ook muziek die je juist net pas hebt toegevoegd kunnen extra aandacht krijgen in Next, zodat je er snel van zult houden.

BONLU

Houd je van luxe en ga je graag naar de meest exclusieve gelegenheden, zoals sterrenrestaurants, de mooiste hotels en bars? Download dan BONLU. Deze app helpt je met het vinden van dergelijke locaties. Het team achter BONLU geeft tips over (nieuwe) hotspots in de app. Heb je iets gevonden wat je interessant lijkt, dan kun je ook reviews en foto’s bekijken. Je kunt zelf ook een recensie achterlaten.

Poparazzi

Poparazzi zou je kunnen zien als een persoonlijk profiel wat je niet zelf aanvult. Op jouw Poparazzi-profiel komen namelijk alleen foto’s die vrienden van je maken. Omgekeerd kun jij ook foto’s van vrienden maken, die op hun profielen verschijnen. De app lijkt zeer sterk op Instagram en zal dus voor veel mensen vertrouwd aanvoelen. Bij een foto staat wie hem heeft genomen. Je kunt hem daarna ook delen op andere platformen.

Oh Crop

Heb je jezelf altijd al in een emoji willen veranderen? Met Oh Crop kan dat. De insteek is erg simpel: de app heeft de vorm van verschillende emoji opgeslagen, waarna jij je eigen hoofd erin kan laten passen. Zo kun je jezelf in de draak-emoji plakken, of in een appel-emoji. Je kunt de foto daarna bewaren en bijvoorbeeld gebruiken als profielfoto. Ook leuk: je kunt er een WhatsApp-sticker van maken. Lees in onze tip hoe je dat doet.

Bekijk ook WhatsApp stickers voor je chats: zo maak je ze zelf Je kan stickers in je WhatsApp-berichten gebruiken. Hoe dit moet leggen we uit in deze tip over WhatsApp stickers. Je kan rechtstreeks in WhatsApp stickers gebruiken om je berichten op te vrolijken en ook zelf WhatsApp stickers maken.

Carrot Weather

Carrot Weather heeft deze week geen update gekregen, maar wel iets anders: een Apple Design Award 2021. Bij iCulture zijn we al jaren fan van deze intuïtieve weer-app. Carrot Weather heeft dan ook de prijs voor beste interacties gekregen.

In de nieuwste versie van Carrot Weather heb je uitgebreide mogelijkheden om precies de weer-app van je dromen samen te stellen. Heb je veel interesse in regenval, dan zijn er verschillende blokken daarover. Hetzelfde geldt voor luchtkwaliteit, temperatuur en nog veel andere data. Interesse? Bekijk dan ook onze review van Carrot Weather 5.