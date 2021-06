De leukste apps van week 24-2021 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.



Eerder deze week besproken op iCulture:

iCulture App van de Week: Tripsy Ben je al aan het dromen van je volgende vakantie, of heb je er misschien al een gepland? Met Tripsy kun je je hele reis eenvoudig samenstellen, van vluchten tot bezienswaardigheden en restaurants. Heb je al kaartjes voor een museum of een reservering in een restaurant, dan kun je de bevestigingen hiervan toevoegen aan Tripsy. Zo houd je alles bij de hand Sinds deze week heeft Tripsy ook een Mac-app. Deze synchroniseert met Tripsy op je iPhone, iPad en Apple Watch. Voor het verzamelen van veel informatie met data en tijden kan het handiger zijn om je reis op de Mac samen te stellen. Ook handig: Tripsy kan met je inbox synchroniseren om boekingen automatisch te laten importeren. Een deel van de functies vereist een abonnement.

Let’s Tag!

Let’s Tag! is een Nederlandse app om tikkertje te spelen over de hele wereld, inclusief puntensysteem. Het is de bedoeling om een zo hoog mogelijke premie te scoren door anderen te tikken. Je kunt van een paar spelers kiezen om hun premie te bekijken voordat je ze tikt. Maak dus de juiste keuze, maar let op: anderen kunnen jouw premie ook bekijken! Kun jij de nummer 1 tikken en er met de winst vandoor gaan?

Voilà AI Artist

Hoe zie jij eruit als Disney-figuur? Met Voilà AI Artist kom je erachter. De kunstmatige intelligentie achter de app herkent onderdelen van je gezicht en kan een foto omtoveren tot striptekening. Er is ondersteuning voor 3D- en 2D-tekeningen, maar ook karikaturen en heuse schilderijen uit de renaissance. Let op: een deel van de functies kost geld. De app is vooral leuk om even mee te spelen en de potentie van AI op een simpele manier te bekijken.

Kahoot!

Aan scholieren hoef je echt niet uit te leggen wat Kahoot! is. Al jaren breidt de app zich steeds verder uit in klaslokalen vanwege de leuke manier om quizzes te doen met iedereen. Bovendien kan het op kantoren ook een leuke manier zijn om aan teambuilding te werken. De app is nu ook in het Nederlands beschikbaar. Niet alleen de docent kan een quiz maken, het is ook mogelijk voor leerlingen. Voor de belangrijkste functies hoef je niet te betalen.

EEVEE

Heb je een elektrische auto van Tesla, Mercedes-Benz, BMW, Opel, Renault of Citroën? Dan vind je EEVEE wellicht een handige app. Door de app met je voertuig te koppelen kun je vanaf je telefoon handige informatie bekijken over je laadgeschiedenis. Zeker als het systeem van de autofabrikant niet voldoende informatie biedt kan het van pas komen. Je bekijkt het aantal geladen kWh, hoeveel kilometer per uur je erbij laadt en wat dat mag kosten. De app maakt onderscheid tussen verschillende locaties waar je laadt. EEVEE is helemaal gratis, maar vereist mogelijk een betaalde optie voor je auto.