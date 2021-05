De leukste apps van week 18-2021 in App Gemist

iCulture App van de Week: EcoScan

Iedereen die zijn afval wil scheiden stuit wel eens op de vraag in welke bak iets moet. Om die vraag te beantwoorden kun je het Nederlandse EcoScan downloaden. We schreven in 2018 al over EcoScan als app die je afval scant . Deze week is er echter reden om de app opnieuw onder de aandacht te brengen. Er is namelijk een handige update uitgebracht.

EcoScan vraagt je nu om je locatie te delen. Dat wordt gebruikt om te bepalen of jouw gemeente aan nascheiding doet. Zo krijg je het beste advies voor jouw gemeente. Niet alle gemeentes zijn op dit moment bekend in de app. Verder is de app nu beter qua interactie en is er ondersteuning voor de donkere modus van je iPhone. EcoScan is gratis met advertenties, maar die kun je afkopen.