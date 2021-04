De leukste apps van week 15-2021 in App Gemist

In de wekelijkse rubriek App Gemist lees je welke apps van de afgelopen week de moeite waard zijn. We bespreken steeds een stuk of vijf apps voor iPhone, iPad en Mac. Dit kunnen apps zijn die je misschien nog niet kende of die handig zijn of gewoon grappig zijn om te proberen. En dat kunnen ook oudgedienden zijn die een grote update hebben gekregen en daardoor wat extra aandacht krijgen.



iCulture App van de Week: Ziggo SmartWifi Tap jij je internet bij Ziggo , dan biedt het merk sinds deze week iets nieuws. Met de Ziggo SmartWifi app houd je makkelijker de controle over je netwerk bij. Verder zitten er tools in die het gebruiken van wifi makkelijk maken. Zo deel je eenvoudig je netwerknaam en wachtwoord met een QR-code. Ook maak je direct vanuit de app een gastnetwerk en pas je de naam en het wachtwoord van je hoofdnetwerk aan. Naast deze tools kun je ook bekijken welke apparaten er zijn aangesloten op je netwerk. Ten slotte biedt Ziggo SmartWifi ook de optie om je netwerk te optimaliseren. Dit is handig wanneer je ook de wifiboosters van Ziggo gebruikt. Deze app is helemaal gratis als je een internetabonnement bij Ziggo hebt.

Topo GPS

Sommigen gebruiken liever een simpele kaartweergave zoals Apple Maps, maar anderen zien liever een kaart in vol detail. Voor die laatste groep mensen is er Topo GPS. Je raadt al wat deze app doet: het maakt van je iPhone een volwaardig GPS-apparaat met gedetailleerde topografische kaarten. Deze zijn ook offline te bewaren. Sinds kort is er ook een versie voor je Apple Watch, waarmee je bijvoorbeeld je route kunt volgen. Het is ook mogelijk om te wisselen tussen een fiets- en wandelkaart. Goed voor onderweg dus!

MeandR

Eerder schreven we al over MeandR: een app waarmee je willekeurige routes uitstippelt. Een veelgehoorde wens was destijds om een route te kunnen maken die ook weer eindigt op je beginpunt. Dat heeft Meandr nu toegevoegd en het maakt de app een stuk meer zijn geld waard. Je kunt aangeven hoe ver je wil lopen en hoe snel je loopt. Op basis daarvan kan Meandr een willekeurige route uitstippelen. Tip: het werkt overal! Ben je dus in een vreemde stad, probeer dan MeandR om meer te zien.

Aurora Sleep Music

Veel mensen vallen goed in slaap bij het horen van rustgevende muziek. Ben je nog opzoek naar zo’n app, probeer dan eens Aurora Sleep Music. De app bevat meerdere gratis opnames. We vinden deze app qua design niet zo spannend, maar wel qua opties. Je kunt namelijk kiezen hoe luid je eventuele stemmen wil horen, hoe luid de bas moet zijn of hoe het tempo moet zijn. Afhankelijk van de compositie kun je verschillende opties aanpassen. Verder kun je ook het geluid van krakend hout of zware regen toevoegen.

Food Diary by Moderation

Een nadeel van veel apps die je voeding bijhouden is dat je allerlei dingen precies moet invullen. Hoeveel calorieën? Hoeveel zout? Hoeveel dit, hoeveel dat? Bij Food Diary is dat geen verplichting. In plaats daarvan gaat de app uit van jouw inzicht om te bepalen of iets gezond is of niet. Dit geef je aan bij een nieuwe toevoeging. Je zegt ook wat voor soort eten het was, zoals een tussendoortje of avondeten. Als je dit een tijdje doet krijg je goed inzicht in of je wel of niet gezond eet. Ben je dus geen fan van tot op de details alles vastleggen, maar wel van weten of je goed eet? Dan is deze app iets voor jou.