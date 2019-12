Dit zijn de leukste nieuwe Nederlandse apps van december 2019

Ook in Nederland en België worden heel wat interessante apps gemaakt. In dit maandelijkse overzicht brengen we de beste Nederlandse iPhone apps bij je onder de aandacht. Het is een mooie aanvulling op onze wekelijkse rubriek App Gemist, waarin je apps van over de hele wereld vindt. De meeste apps zijn nieuw, maar soms vind je er ook eentje tussen die een flinke update heeft gekregen.



iCulture App van de Maand: Receptenmaker Receptenmaker is niet helemaal nieuw, want de app bestaat al jaren. Deze maand is de app wel vernieuwd. Zo kun je nu voedingswaarde invoeren, waarna de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid automatisch berekend wordt. Ook is het ontwerp van de app op de schop gegaan en voorkomt de app nu dat je dubbele recepten opslaat. Ga je recepten maken voor een grote groep, dan onthoudt de app nu het aantal personen en stemt daar de ingrediënten op af. Zo weet je dus dat je precies genoeg voedsel in huis haalt. Ook al liggen de kerstdagen achter ons, de app kan ook in het nieuwe jaar goed van pas komen. Ook handig als je met oud en nieuw nog eters over de vloer krijgt. De app is gratis, maar bevat tegen betaling extra recepten.

rapLector

Lees je vaak boeken op je iPhone of iPad? Dan kan deze app van pas komen, helemaal als je bij het lezen last krijgt van vermoeide ogen. De app belooft namelijk lezen makkelijker te maken, omdat je geen lap tekst voor je krijgt en niet naar elk begin van de regel hoeft te zoeken. De app werkt met epub-bestanden, die je kan importeren via je Mac of via AirDrop. De tekst van het boek scrolt automatisch voorbij en je past zelf de leessnelheid aan. De app werkt offline en onthoud waar je gebleven bent.

Zone Meal Planner

Wil je gezonder leven of na het kerstdiner meer op je voeding letten? Zone Meal Planner kan daarbij helpen. Je kan met de app een gezondere maaltijd samenstellen, zonder dat je daarbij calorieën hoeft te tellen. De app werkt volgens het The Zone Diet en alle maaltijden volgen het principe van 40% koolhydraten, 30% eiwitten en 30% vet. Er zitten meer dan 260 ingrediënten in en elk onderdeel heeft zijn eigen beoordeling, dus je weet dan meteen of het binnen je dieet past.

Invite

Met Invite kun je eenvoudig evenementen aanmaken en bijhouden wie er wel en niet zullen zijn. Je maakt een naam, datum, tijd en locatie aan en geeft eventueel een beschrijving. Vervolgens stuur je het linkje vanuit Invite naar de genodigden. Zij kunnen op hun beurt via de link aangeven of ze komen. Hiervoor hebben ze niet de app nodig, want het werkt ook gewoon in hun browser. De maker van Invite noemt het zelf “de Tikkie voor evenementen.”

Mijn Ziggo

Nee, dit is niet hetzelfde als Ziggo Go, hoewel het icoontje er wel op lijkt. In Mijn Ziggo kun je je account en abonnement bij Ziggo overzichtelijk inzien en eventueel aanpassen. Misschien kom je zelfs dingen tegen waarvoor je betaalt, maar niet wil hebben. De app is goed ontworpen en werkt vrij eenvoudig. Ook handig: chatten met de klantenservice, maar dan eindelijk vanuit een app. Een factuur inzien en betalen kan ook.

