Dit is waarom je mogelijk je Apple Pay-kaart moet vervangen, zodat je nog met je iPhone kan blijven betalen

Het zou zomaar kunnen dat je binnenkort een melding krijgt dat je je betaalpas van Apple Pay moet vervangen. Lees hier waarom dat is en wat dit voor jou betekent.

Nederlandse banken zijn al een tijdje bezig met de overgang van Maestro naar Mastercard (en VPAY naar Visa). De Mastercard debit-kaart is nog steeds een gewone pinpas, maar die werkt over het netwerk van de Mastercard creditcard. In Nederland worden er sinds eind vorig jaar al geen Maestro- en VPAY-passen meer uitgegeven. De komende tijd verdwijnen deze merken helemaal uit het straatbeeld. Maar dat heeft ook gevolgen voor je Apple Pay-kaarten. Bij meerdere banken wordt je Apple Pay-kaart vervangen door een nieuwe variant en daar moet je soms zelf iets voor doen.

Je Apple Pay-kaarten worden vervangen door iets nieuws

Of en hoe je je Apple Pay-kaart moet vervangen, verschilt per bank. Op de redactie hebben wij inmiddels bij twee banken het verzoek gekregen om de Apple Pay-kaart opnieuw in te stellen.

Rabobank

Bij bijvoorbeeld Rabobank ontvang je een nieuwe betaalpas als je huidige verloopt, waarbij je meteen de overstap maakt van Maestro (of VPAY) naar Mastercard debit (of Visa debit). Als je nog Apple Pay wil blijven gebruiken, is het belangrijk dat je je nieuwe fysieke Rabobank-pas activeert door ermee te betalen. Daarna kun je hem via de Rabobank-app kunt omzetten naar een nieuwe digitale betaalpas voor Apple Pay. Rabobank verwijdert automatisch de oudere Maestro of VPAY-kaart uit je Apple Wallet. Wil je dus nog Apple Pay blijven gebruiken, dan moet je dus ook je digitale pas opnieuw toevoegen aan Apple Wallet. In onze tip over Apple Pay activeren lees je hoe je dat (per bank) kunt doen.

Bekijk ook Apple Pay instellen op je iPhone, Apple Watch en meer: zo doe je dat Je kan Apple Pay instellen, maar hoe voeg je je betaalpas toe aan Apple Pay? In deze tip laten we zien hoe je Apple Pay instelt op je iPhone, Apple Watch en meer.

ING

Bij ING worden gebruikers pro-actief benaderd om hun Apple Pay-kaart te vervangen. Op de redactie hebben wij in de ING-app bericht gekregen dat de fysieke betaalpas binnenkort vervangen wordt, ongeacht de gedrukte verloopdatum die op de huidige pas staat. Iedereen krijgt dus een nieuwe fysieke pas thuisgestuurd, maar dat heeft ook gevolgen voor je Apple Pay-kaart.

Bij ING is het niet nodig om af te wachten tot je je fysieke pas binnen hebt. Zodra je bericht hebt gekregen over een vervangende betaalpas, kun je via de ING-app direct al een nieuwe digitale versie in Apple Wallet zetten. Dit wordt dan een Mastercard debit of Visa debit kaart, die je herkent aan het bijbehorende logo en de tekst op de pas. ING gaat zelfs zo ver dat er op de digitale Maestro Apple Pay-kaart een melding komt te staan dat deze binnenkort verloopt en dat je de ING-app moet checken voor meer info.

Apple Pay kaarten vervangen: van Maestro naar Mastercard

Zodra je de nieuwe Mastercard debit/Visa debit variant van je betaalpas toegevoegd hebt aan Apple Wallet, blijft de oude Maestro-versie van je ING-kaart in Apple Pay staan. Je hebt dan dus twee soorten passen voor dezelfde rekening. Je kunt de Maestro-pas handmatig uit Apple Pay verwijderen en vanaf dan de nieuwe Mastercard debit-variant gebruiken. Om een kaart te verwijderen, open je de Wallet-app, kies je de kaart, tik je op het i’tje en kies je onderaan voor Verwijder kaart.

Kaart omzetten bij andere banken

We verwachten dat alle banken die nog Maestro of VPAY voor hun Apple Pay-kaarten gebruiken, klanten vanzelf op de hoogte brengen van de wijziging. De methode zal verschillen per bank, dus check goed de informatie in de app van je bank. Vul nooit ergens zomaar je bankgegevens in. Je bank zal nooit aan je vragen om via een website je gegevens in te vullen, zodat je Maestro-kaart omgezet kan worden naar een Mastercard debit-kaart.

Voordelen van nieuwe Mastercard en Visa debit kaarten

De nieuwe varianten hebben meerdere voordelen. Zo worden de debitkaarten van Mastercard en Visa breder geaccepteerd dan de Maestro- en VPAY-kaarten. Dat betekent dat je dus in het buitenland op veel meer plekken met je gewone kaart kan betalen. Daarnaast kun je de kaart gebruiken om online te shoppen, doordat gegevens als pasnummer op de kaart gedrukt staan. Je kunt sinds iOS 26 eenvoudig deze kaartgegevens opslaan in Apple Wallet. Zo heb je deze gegevens altijd bij je, ook als je geen fysieke kaart op zak hebt.

Bij ING is er als bijkomend voordeel dat je met de nieuwe pas met je iPhone of Apple Watch contactloos contant geld op kan nemen bij geschikte Geldmaat-automaten. Mocht je dus contant geld nodig hebben, maar heb je je fysieke pas niet bij je, dan kan je ook gewoon je iPhone of Apple Watch gebruiken.