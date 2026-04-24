Met luisterstatistieken in Spotify heb je op ieder moment een overzicht van je luistergedrag. Wat zijn je favoriete nummers en wie is jouw populairste artiest? Lees in deze tip hoe je dat bekijkt.

In de loop van het jaar luisteren we (bijna) allemaal ontzettend veel muziek – en vaak ook via streamingdiensten als Spotify. Voorheen kon je pas aan het einde van het jaar zien wie je favoriete artiesten waren en welk album je het meest draaide. Nu kan dat ook direct in de Spotify-app zelf, zodat je niet meer een heel jaar hoeft te wachten om je luisterstatistieken te bekijken. Spotify is niet de eerste met zo’n functie. Met Apple Music Replay kun je ook het hele jaar door je statistieken analyseren. Daarover hebben we een aparte tip.

Luisterstatistieken in Spotify

Spotify laat zowel gratis gebruikers als Premium-abonnees hun luisterstatistieken bekijken. Zo zie je in één oogopslag hoe je naar muziek luistert, kun je je oude moods herbeleven en deze nummers desgewenst delen. Je ontdekt welke nummers, albums en artiesten je het vaakst hebt afgespeeld.

Aan het einde van elke week krijg je bovendien een speciale mijlpaal te zien, zoals of je tot de eerste luisteraars behoort of een overzicht van je favoriete artiesten. Je ziet je top 10 artiesten, albums en nummers en krijgt aanbevelingen voor afspeellijsten en mixes die goed bij jouw smaak passen.

Er waren al apps waarmee je dit soort statistieken kon bekijken. Dat Spotify nu zelf een functie heeft, betekent niet dat apps van derden meteen overbodig zijn. Het blijft mogelijk om via externe diensten nog uitgebreidere statistieken te bekijken, data over langere perioden te bewaren of extra analyses te doen die je niet rechtstreeks in de Spotify-app vindt.

Zo bekijk je jouw luisterstatistieken

Om je luisterstatistieken in te zien, moet je de volgende stappen uitvoeren: Open de Spotify-app. Tik linksboven op je profielfoto. In het menu tik je op Luisterstatistieken. Het tabblad voor Luisterstatistieken opent zich en nu kun je per week zien wat je geluisterd hebt.

Je kunt meer met apps van derden

Een nadeel van Spotify is dat de ingebouwde statistieken maar een beperkt deel van je luistergeschiedenis tonen. De gegevens gaan vaak maar enkele weken terug, waardoor je niet uitgebreid kunt terugblikken op hoe jouw muziekvoorkeur zich door de jaren heen heeft ontwikkeld. Voor wie graag dieper in zijn luistergedrag duikt, schiet Spotify dus tekort.

Daar komen apps van andere ontwikkelaars van pas. Met dit soort apps kun je vaak je volledige luistergeschiedenis inzien. Zo zie je niet alleen wat je de afgelopen weken hebt afgespeeld, maar ook welke artiesten, albums en nummers al jaren tot je favorieten behoren. Zeker voor fanatieke luisteraars biedt dat een veel completer beeld van hun muzieksmaak.

Ook met deze apps van derden krijg je bovendien veel meer inzichten in je luistergedrag. Een van de bekendste is stats.fm. In deze app zie je in één oogopslag wie je meest beluisterde artiesten zijn, welke albums je grijs hebt gedraaid en welke nummers het vaakst voorbij komen. Je kunt zelf eenvoudig instellen over welke periode je statistieken wilt zien, van de afgelopen weken tot meerdere jaren terug. Daarnaast kun je je favoriete overzichten delen met vrienden of vergelijken hoe jullie muzieksmaak zich tot elkaar verhoudt. Zo haal je uit je Spotify-account veel meer informatie dan de standaardstatistieken in de app laten zien.

Benieuwd naar wat je vrienden allemaal luisteren? Dat bekijk je met Spotify Luisteractiviteit. Hoe dit werkt (en hoe het met privacy zit) lees je in onze tip.