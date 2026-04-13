Spotify luisteractiviteit

Zo verklapt Spotify welke muziek je vrienden écht luisteren (en zo voorkom je dat)

Tips
Spotify staat bekend om de vele sociale aspecten in de app op mobiel en desktop. Nu voegt Spotify een functie toe aan de mobiele app, waarmee je kan zien wat je vrienden luisteren.
Sasha Koevoets -

Net als in de desktopversie toont Spotify nu ook in de mobiele app waar je vrienden naar luisteren, dankzij de nieuwe berichtenfunctie Spotify Messages. In de lijst met je gesprekken zie je welk nummer iemand op dat moment afspeelt of recent heeft beluisterd.

Inhoudsopgave

Spotify toont je luisteractiviteit op mobiel

In Spotify op desktop kun je al jaren zien naar welke muziek je vrienden luisteren. Omdat de meeste mensen Spotify vooral via de mobiele app gebruiken, bleef een vergelijkbare functie daar lange tijd achterwege. Je kon in vrede de meest gênante nummers luisteren, zonder dat anderen dat doorhadden. Dat is met deze functie verleden tijd, want ook op de mobiele app kan je de luisteractiviteiten van je vrienden inzien.

Wil je zien waar je vrienden naar luisteren, dan open je in de Spotify-app het hoofdmenu door op je profielfoto te tikken. Linksonder, onder het kopje Berichten, zie je je recente chats (als je die hebt). Onder de naam van je vrienden staat welk nummer ze nu afspelen of onlangs hebben geluisterd. Dit is alleen zichtbaar als je vrienden de functie hebben ingeschakeld. Je hoeft de luisteractiviteit bij jezelf niet aan te zetten om toch de activiteiten van je vrienden te kunnen zien.

Zo schakel je luisteractiviteit in op Spotify

Standaard is de luisteractiviteit uitgeschakeld. Om deze functie in te schakelen en daarmee je luisteractiviteit te delen, volg je de onderstaande stappen:

  1. Open de Spotify-app en tik op je profielfoto linksboven.

  2. Ga naar Instellingen en privacy.

  3. Tik op Privacy en sociaal.

  4. Zet de schakelaar aan bij Luisteractiviteit.

  5. Eventueel kan je nog kiezen wie van je vrienden je activiteiten zien door een link te delen. Je begint dan een nieuwe chat met diegene.

    Spotify luisteractiviteit delen

Spotify: Muziek en podcasts

Versie 9.1.32

Geschikt voor
iPhone, iPad, Watch
Vereist
iOS 16.1+
Grootte
235.83 MB
Uitgever
Spotify
Leeftijd
12+
Talen

Spotify

Spotify is 's werelds grootste muziekstreamingdienst. Met Spotify kun je gratis of tegen betaling muziek streamen vanaf je iPhone, iPad, Mac of ander device. De gratis versie heeft reclame en laat je niet on-demand elk nummer afspelen, terwijl je met de betaalde Spotify Premium onbeperkt muziek naar keuze kunt luisteren. Er zijn op maat gemaakte afspeellijsten, je kunt gebruikmaken van Spotify Connect of AirPlay en nog veel meer. Behalve muziek vind je op Spotify ook veel populaire podcasts, zowel Nederlandse als vanuit het buitenland.

Spotify design update voor Home en Zoeken tabblad in 2023
Alles over Spotify De beste Spotify tips Wat is Spotify Connect? Handige Spotify-apps 10 dingen die je ook met Spotify kan doen Spotify offline luisteren Data besparen met Spotify Spotify-data downloaden en bekijken Spotify op Apple Watch Spotify op de HomePod

Ook interessant

Sonos Ace hoofdtelefoon

Zo luister je achtergrondmuziek op je iPhone (verbeterd in iOS 26.4!)

Tips
Spotify podcasts luisteren

Zo luister je in Spotify naar podcasts (bijvoorbeeld die van iCulture)

Tips
AirPods Max review: Lightning-aansluiting

Zo gebruik je de AirPods Max met kabel

Tips
Shazam op de iPhone aan het luisteren.

Zo koppel je Shazam met Spotify (in plaats van Apple Music)

Tips
Man luistert naar Spotify

Spotify Codes scannen om muziek te delen: zo werkt het

Tips
Smart Reorder Spotify

Spotify verbetert playlist-overgangen met Smart Reorder: zo werkt het

Nieuws

