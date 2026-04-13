Spotify staat bekend om de vele sociale aspecten in de app op mobiel en desktop. Nu voegt Spotify een functie toe aan de mobiele app, waarmee je kan zien wat je vrienden luisteren.

Net als in de desktopversie toont Spotify nu ook in de mobiele app waar je vrienden naar luisteren, dankzij de nieuwe berichtenfunctie Spotify Messages. In de lijst met je gesprekken zie je welk nummer iemand op dat moment afspeelt of recent heeft beluisterd.

Spotify toont je luisteractiviteit op mobiel

In Spotify op desktop kun je al jaren zien naar welke muziek je vrienden luisteren. Omdat de meeste mensen Spotify vooral via de mobiele app gebruiken, bleef een vergelijkbare functie daar lange tijd achterwege. Je kon in vrede de meest gênante nummers luisteren, zonder dat anderen dat doorhadden. Dat is met deze functie verleden tijd, want ook op de mobiele app kan je de luisteractiviteiten van je vrienden inzien.

Wil je zien waar je vrienden naar luisteren, dan open je in de Spotify-app het hoofdmenu door op je profielfoto te tikken. Linksonder, onder het kopje Berichten, zie je je recente chats (als je die hebt). Onder de naam van je vrienden staat welk nummer ze nu afspelen of onlangs hebben geluisterd. Dit is alleen zichtbaar als je vrienden de functie hebben ingeschakeld. Je hoeft de luisteractiviteit bij jezelf niet aan te zetten om toch de activiteiten van je vrienden te kunnen zien.

Zo schakel je luisteractiviteit in op Spotify

Standaard is de luisteractiviteit uitgeschakeld. Om deze functie in te schakelen en daarmee je luisteractiviteit te delen, volg je de onderstaande stappen: Open de Spotify-app en tik op je profielfoto linksboven. Ga naar Instellingen en privacy. Tik op Privacy en sociaal. Zet de schakelaar aan bij Luisteractiviteit. Eventueel kan je nog kiezen wie van je vrienden je activiteiten zien door een link te delen. Je begint dan een nieuwe chat met diegene.