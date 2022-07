Apple heeft een nieuwe functie aangekondigd, genaamd 'iPhone Lockdown Mode'. Het is te vinden in iOS 16 en beschermt je tegen cyberaanvallen en spyware.

Extreme beveiliging met iPhone Lockdown Mode

Deze extreme beveiligingsfunctie komt behalve naar de iPhone ook naar de iPad en Mac. Daarnaast zal Apple meer dan $10 miljoen doneren aan organisaties die onderzoek doen naar cybersecurity en aanverwante belangengroepen. Ondertussen heeft Apple ook nog een rechtzaak lopen tegen NSO Group, de maker van de beruchte Pegasus-spyware. De nu nieuw aangekondigde ‘iPhone Lockdown Mode’ is te testen in de beta’s die momenteel voor iOS 16, iPadOS 16 en macOS Ventura in omloop zijn.

iPhone Isolatiemodus in iOS 16

De iPhone Lockdown Mode is optioneel en is niet bedoeld voor doorsnee personen, maar voor het kleine percentage gebruikers dat doelwit is van spyware zoals Pegasus. Deze spyware is doorgaans gericht op activisten, journalisten en personen die voor bepaalde overheden onwelgevallig zijn. Als je het inschakelt wordt de functionaliteit van je toestel sterk beperkt, zodat er minder kans is op aanvallen en gebruik van exploits.

Apple beschrijft het als volgt in het persbericht dat vandaag is verschenen:

At launch, Lockdown Mode includes the following protections: Messages: Most message attachment types other than images are blocked. Some features, like link previews, are disabled.

Web browsing: Certain complex web technologies, like just-in-time (JIT) JavaScript compilation, are disabled unless the user excludes a trusted site from Lockdown Mode.

Apple services: Incoming invitations and service requests, including FaceTime calls, are blocked if the user has not previously sent the initiator a call or request.

Wired connections with a computer or accessory are blocked when iPhone is locked.

Configuration profiles cannot be installed, and the device cannot enroll into mobile device management (MDM), while Lockdown Mode is turned on.

Lockdown Mode activeren op je iPhone

Om de functie te activeren in de komende beta’s moet je het volgende doen:

Open de Instellingen-app in iOS 16 of iPadOS 16. Ga naar Privacy en beveiliging. Blader omlaag en tik op Lockdown Mode. Je kunt nu meer informatie bekijken of de Lockdown Mode inschakelen. Schakel je het in, dan wordt je toestel opnieuw gestart.

Op dezelfde manier kun je de Lockdown Mode weer uitschakelen. Apple geeft aan dat de Lockdown Mode in de loop van de tijd verder zal worden versterkt, om nieuwe aanvallen tegen te gaan en je beter te beschermen. Verder zal Apple beloningen uitdelen als onderzoekers en anderen meehelpen om lekken in de Lockdown Mode te vinden, met een maximum van 2 miljoen dollar. Dit is volgens Apple de hoogste bonus die in de techwereld wordt uitgedeeld.

Maakt Lockdown Mode je iPhone traag?

Veel mensen zijn benieuwd welke impact de Isolatiemodus heeft op je prestaties. Alexis Lours, een software-engineer uit Frankrijk, heeft dit uitgezocht. Vooral bij het browsen op internet gaat de performance omlaag. De volgende features worden uitgeschakeld, omdat ze vaak misbruikt worden voor het tracken van gebruikers:

WebAssembly

MP3’s afspelen

MathML

Gamepad API

Web Audio API

WebGL

JPEG 2000

Speech Recognition API

MediaDevices.getUserMedia()

RTCDataChannel

PDF Viewer

SVG-fonts

Omdat de Isolatiemodus het just-in-time (JIT) uitvoeren van JavaScript-compilaties uitschakelt, naast andere “complexe webtechnologieën” die Apple niet nader toelicht, zal dit een behoorlijke daling in performance veroorzaken als je aan het internetten bent.

Alexis Lours gebruikte drie benchmarks om de performance te meten:

Octane, voor het meten van de snelheid van een JavaScript engine

Speedometer 2.0, die de responsiviteit van webapps meet

MotionMark 1.2, waarmee je het animeren van complexe scenes op een bepaalde framerate kunt meten in een browser

Hiermee werd een performancedaling van respectievelijk 95%, 65% en 20% gemeten. Dit maakt nog eens duidelijk dat je de Lockdown Mode alleen moet gebruiken als je echt risico loopt en niet als je “gewoon wat veiliger” wilt zijn. Mogelijk kan Apple nog manieren vinden om de performance te verbeteren.

Het persbericht van Apple vind je hier.