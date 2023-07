We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

In de rubriek Weekend-kijktips besteden we aandacht aan het nieuwe aanbod van de Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video. Maar ook lokale aanbieders zoals NLZiet (twee weken gratis!), Videoland, CineMember en Ziggo hebben van alles te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Nieuw bij Apple TV+: Hijack

Apple blijkt een nieuwe klapper te hebben gescoord met de serie Hijack, met als publiekstrekker Idris Elba. Op Rotten Tomatoes haalt de serie een waardering van rond de 90%, terwijl critici aanvankelijk wat minder enthousiast waren. Hijack is een thriller, geproduceerd door Elba zelf. Het is een realtime serie, met 7 afleveringen van een uur, die gedurende een 7 uur durende vlucht zijn gemaakt.

Een vlucht van Dubai naar Londen wordt onderweg gekaapt. Sam Nelson (Elba) werpt zich op als onderhandelaar, terwijl we ondertussen ook meekrijgen wat de andere passagiers aan boord zoal meemaken.

Bekijken: Hijack

Display content from YouTube

Great Expectations (seizoen 1)

Te zien bij: Disney+

Het levensverhaal van Pip, een wees die op zoek is naar een beter leven, totdat het lot hem een duistere wereld vol mogelijkheden laat zien. Hij wordt geconfronteerd met de realiteit van deze nieuwe wereld en de vraag of het hem de man zal maken die hij wil zijn.

Display content from YouTube

The Witcher (seizoen 3, aflevering 1 t/m 5)

Te zien bij: Netflix

Geralt van Rivia, een gemuteerde monsterjager die je kunt inhuren, is op weg naar zijn bestemming in een onstuimige wereld waarin mensen vaak slechter zijn dan monsters.

Display content from YouTube

Nimona

Te zien bij: Netflix

Animatiefilm van de makers van Big Hero 6 en Ice Age waarin een onschuldige futuristische ridder (Riz Ahmed) hulp krijgt van de chaotische tiener Nimona (Chloë Grace Moretz) met een unieke gave: ze kan van gedaante verwisselen. Deze animatiefilm is zowel geschikt voor kinderen als voor volwassenen.

Ridder Ballister Blackheart wordt beschuldigd van de moord op koningin Valerin (Lorraine Toussaint). Met hulp van Nimona weet hij te ontsnappen, maar wordt in het hele koninkrijk op de hielen gezeten door Valerins volgelingen. Nimona speelt zich af in een soort futuristische middeleeuwen, waarbij allerlei hedendaagse maatschappelijke problemen aan de orde komen. Zo is Blackheart verliefd op een man, ridder Ambrosios (Eugene Lee Yang) en wil Nimona niet elke dag hetzelfde zijn en staat daarbij model voor mensen uit de LHBTI-hoek die niet in een hokje willen worden geplaatst. Deze moeilijke onderwerpen worden op een speelse manier aan de orde gesteld.

Display content from YouTube

Papadag

Te zien bij: Netflix

Nederlandse serie over een stel vaders die steun zoeken bij elkaar. Ze hebben te maken met kinderen, (ex-)partners en schoonouders. Elke donderdag ontmoeten de vaders elkaar bij de zandbak in het park. Met onder andere Hajo Bruins, Hassan Salah Slaby, Ruben van der Meer, Guido Pollemans, David Lucieer en George Tobal. De serie was tussen 2017 en 2020 al te zien bij NPO, maar nu zijn beide seizoenen ook te kijken op Netflix. In totaal zijn er 16 afleveringen.

Display content from YouTube

Najib Amhali: Waar was ik?

Te zien bij: Netflix

Comebackshow van Najib Amhali, waarin hij zonder schaamte vertelt over zijn verslavingen aan drank, cocaïne en gokken.

Warrior (seizoen 3 – aflevering 1 t/m 3)

Te zien bij: HBO Max

Eerste aflevering van de serie. San Francisco, 1878. Ah Sahm, een Chinese immigrant met bijzondere vaardigheden in de vechtkunst, maakt kennis met de meest genadeloze tong van Chinatown, de Hop Wei. Nadat hij indruk heeft gemaakt op Young Sun, de zoon van de leider van de tong, Father Jun, wordt Ah Sahm gemarkeerd en wordt hij naar het lokale bordeel gebracht. Hier raakt hij bevriend met Ah Toy, een courtisane met connecties.

Display content from YouTube

Tom Clancy’s Jack Ryan (seizoen 4 – aflevering 1 & 2)

Te zien bij: Amazon Prime Video

Als CIA-analist Jack Ryan een reeks verdachte bankoverschrijvingen tegenkomt, haalt zijn zoektocht naar antwoorden hem weg achter zijn bureau en belandt hij in een dodelijk spel van kat en muis door Europa en het Midden-Oosten, waar een opkomende terroristenleider zich voorbereidt op een grote aanval tegen de VS en haar bondgenoten.

Display content from YouTube

The Many Saints of Newark

Te zien bij: Amazon Prime Video

De jonge Anthony Soprano groeit op in een tumultueuze tijd in Newark. De machtige DiMeo-misdaadfamilie krijgt concurrentie van andere gangsters en dreigt de grip te verliezen op een stad die gebukt gaat onder rassenrellen.

Display content from YouTube

Happyish (seizoen 1)

Te zien bij: SkyShowtime

Thom en Lee Payne groeien op in een cultuur die is geobsedeerd door jeugdigheid. Mensen in de 40 worden beschouwd als halfdood.

Display content from YouTube

Guus Meeuwis: Groots met een zachte G 2023

Te zien bij: Videoland

Samenvatting van het Groots Met Een Zachte G-concert van Guus Meeuwis.

Display content from YouTube

Niks Vreemds Aan

Te zien bij: Ziggo

Suus houdt van haar doorsnee leven en van haar man Mats, maar weet donders goed dat het vuur in haar huwelijk gedoofd is. In een poging om de passie te doen herleven, meldt ze hen in een spontane opwelling aan voor een swingers-app.

Display content from YouTube

The Man behind the Lamborghini

Te zien bij: Pathé Thuis

Ferruccio Lamborghini is de fabrikant van militaire voertuigen en de auto’s van Lamborghini. Zijn persoonlijke leven staat bol van de drama’s en de romantiek.

Display content from YouTube

The Pope’s Exorcist

Te zien bij: Pathé Thuis

Pater Amorth, hoofd exorcisme bij het Vaticaan, doet onderzoek naar het angstaanjagende verhaal van een bezeten jongen. Een eeuwenoud complot dat het Vaticaan uit alle macht geheim probeerde te houden, komt aan het licht.

Display content from YouTube

