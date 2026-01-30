WhatsApp bericht verwijderen voor iedereen

WhatsApp heeft een nieuwe, handige optie toegevoegd, waarmee je eenvoudig chats van andere apps kan beantwoorden in WhatsApp.
Sasha Koevoets

Het is nu mogelijk om in WhatsApp ook berichten sturen naar gebruikers van andere chat-apps en vice versa. Dat komt door nieuwe Europese regels voor eerlijke concurrentie. De functie werd in november 2025 aangekondigd en is vandaag op één van de redactie-accounts opgedoken. Maar wat heb je er in de praktijk aan, en hoe werkt het precies?

Apps van derden in WhatsApp

Om oneerlijke concurrentie tegen te gaan, verplicht nieuwe EU-wetgeving WhatsApp zich open te stellen voor chatdiensten van derden. Daardoor kun je straks berichten van apps als Signal of BirdyChat direct in WhatsApp ontvangen – zonder omslachtige tussenweg. Ook wordt het mogelijk om vanuit WhatsApp naar berichten naar je contacten in die apps terug te sturen.

Voorlopig is het aanbod nog mager: op het moment van schrijven is alleen BirdyChat officieel gekoppeld aan WhatsApp. Meta wil de ondersteuning de komende tijd verder uitbreiden met andere chatapps, maar het is nog afwachten welke diensten daadwerkelijk aansluiten.

Zo stel je externe chats in WhatsApp in

Om gebruik te kunnen maken van de externe chats in WhatsApp, moet je WhatsApp dit allereerst ondersteunen. Het kan even duren voordat je deze optie ziet. Vervolgens volg je de onderstaande stappen om het in te stellen:

  1. Open WhatsApp.

  2. Ga naar Instellingen > Account.

  3. Tik op Externe chats en vervolgens op Ga door.

  4. Volg de stappen en selecteer welke chat-app je wil gebruiken.

  5. Selecteer vervolgens of je alle chatdiensten gecombineerd wil hebben of dat je ze gesplitst wil houden.

  6. Nu kan je met contacten op verschillende platforms chatten

    WhatsApp met externe chat

30 januari 2026
Apps

