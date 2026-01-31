Shrinking

De serie draait om Jimmy (gespeeld door Segel), een rouwende therapeut die besluit zijn aanpak te veranderen door radicale eerlijkheid toe te passen op zijn patiënten. Dit leidt tot onverwachte en vaak hilarische situaties, terwijl hij zelf worstelt met het verlies van zijn vrouw.

De serie, mede met Harrison Ford in een belangrijke rol, verkent op een luchtige manier diepe thema’s zoals verdriet, rouw en persoonlijke groei. Shrinking werd geprezen om zijn scherpe dialogen, sterke cast en mix van humor en emotie.