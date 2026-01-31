In de rubriek Weekend-kijktips besteden we aandacht aan het nieuwe aanbod van de Streaming videodiensten zoals Apple TV (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video. Maar ook lokale aanbieders zoals NLZiet (twee weken gratis!), Videoland, CineMember en Ziggo hebben van alles te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.
Apple TV
Apple TV is de streamingdienst van Apple met originele films, series en documentaires biedt. De producties zijn vaak van hoge kwaliteit en zijn zonder advertenties te kijken. Alle content is ook offline te downloaden. Ontdek hoe je Apple TV 3 maanden gratis kunt kijken bij je aankoop. Geen nieuw device gekocht? Dan krijg je 7 dagen gratis.
Shrinking
De serie draait om Jimmy (gespeeld door Segel), een rouwende therapeut die besluit zijn aanpak te veranderen door radicale eerlijkheid toe te passen op zijn patiënten. Dit leidt tot onverwachte en vaak hilarische situaties, terwijl hij zelf worstelt met het verlies van zijn vrouw.
De serie, mede met Harrison Ford in een belangrijke rol, verkent op een luchtige manier diepe thema’s zoals verdriet, rouw en persoonlijke groei. Shrinking werd geprezen om zijn scherpe dialogen, sterke cast en mix van humor en emotie.
Disney+
Disney+ biedt een breed scala aan content, waaronder films, tv-series en documentaires van Disney, Pixar, Marvel, Star Wars en National Geographic. Geniet van een enorme collectie nieuwe en klassieke Disney-content. Je kunt genieten van HD-streaming zonder extra kosten. En je vindt bij Disney+ veel gezinsvriendelijke content, waardoor het geschikt is voor kijkers van alle leeftijden. Neem een jaarabonnement van 12 maanden en je krijgt 16% korting of bekijk onze Disney-deals.
Wonder Man
Simon en Trevor, twee acteurs aan het tegenovergestelde eind van hun carrière, jagen op levensveranderende rollen. Hollywoodacteur Simon Williams belandt in de wereld van superhelden wanneer hij zijn eigen krachten krijgt en de nieuwe superheld Wonder Man wordt.
Netflix
Netflix biedt een uitgebreide collectie films, series, documentaires en originele content in diverse genres. Je kunt content downloaden om offline te kijken. Ook kun je op verschillende manieren kijken, waardoor je altijd wel een geschikt apparaat hebt.
Bridgerton (seizoen 4A)
In seizoen vier verschuift de aandacht naar een nieuw liefdesverhaal binnen de familie Bridgerton. Romantiek, intriges en maatschappelijke druk zorgen opnieuw voor spanning, terwijl oude geheimen aan het licht komen en nieuwe relaties worden getest.
Amazon Prime Video
Amazon Prime Video biedt een gevarieerde selectie van films, series en documentaires, waaronder exclusieve content. Ben je Amazon Prime-lid, dan heb je toegang tot deze streamingdienst én kun je genieten van extra voordelen zoals snellere verzending van Amazon-aankopen. Daarnaast kun je films huren of kopen. Start je gratis proefperiode van 30 dagen.
The Wrecking Crew
The Wrecking Crew is een explosieve actiekomedie waarin twee van elkaar vervreemde halfbroers noodgedwongen weer samenwerken. Jason Momoa speelt Jonny en Dave Bautista vertolkt James. Na de mysterieuze dood van hun vader worden ze geconfronteerd met oude wonden, onuitgesproken conflicten en een familiegeschiedenis die gevaarlijker blijkt dan gedacht.
Tijdens hun zoektocht naar de waarheid komen verborgen geheimen aan het licht en worden loyaliteiten stevig op de proef gesteld. Al snel raken de broers verstrikt in een samenzwering die hun familie definitief uiteen kan drijven. Tegen de achtergrond van de zonovergoten, maar meedogenloze straten van Hawaï besluiten ze samen alles te slopen wat hen in de weg staat. De film staat onder regie van Ángel Manuel Soto, bekend van Blue Beetle.
HBO Max
HBO Max biedt een breed scala aan hoogwaardige content, waaronder exclusieve HBO-series, films en documentaires zoals Game of Thrones en de nieuwste blockbusters. Het aanbod wordt continu bijgewerkt. Betaal jaarlijks en je bespaart 40%.
Nightbitch
Searchlight Pictures’ Nightbitch vertelt het verhaal van een vrouw (Amy Adams) die haar carrière pauzeert om fulltime moeder te worden, maar al snel een surrealistische wending ervaart in haar nieuwe huiselijke leven.
SkyShowtime
SkyShowtime is een streamingdienst die een uitgebreide collectie van films, series, sport, en kinderprogramma’s biedt. Het combineert content van bekende filmstudio’s zoals Dreamworks, Universal en Paramount. Het platform is gebruiksvriendelijk en laat je ook offline kijken. Bekijk welke korting op SkyShowtime je kunt krijgen.
M3GAN 2.0
Er zijn twee jaar verstreken sinds de vernietiging van M3GAN, het prototype van kunstmatige intelligentie dat uit de hand liep tijdens een bloedig en onberispelijk gechoreografeerd bloedbad. De maker Gemma, nu een gerenommeerd auteur, voert campagne voor de drastische regulering van AI door de overheid, terwijl Cady, haar 14-jarige nichtje, de adolescentie ingaat en in opstand komt tegen de al te strenge regels van haar tante. Buiten het medeweten van iedereen werd de geavanceerde techniek die voor M3GAN was ontwikkeld, echter gestolen en gekaapt om een militair wapen te maken dat bekend staat als AM3LIA.
Videoland
Videoland is een Nederlandse streamingdienst met veel aandacht voor Nederlandse producties. Je kunt onbeperkt kijken zonder reclames, ook naar series die op RTL te zien zijn. Ook kun je vooruit kijken naar series die op een later moment op RTL uitgezonden worden. De content wordt regelmatig vernieuwd, waardoor er altijd iets nieuws te bekijken is.
Moedermaffia! (seizoen 3)
‘Moedermaffia’ gaat over hoe we allemaal ons best doen om de perfecte moeder te zijn en vooral hoe we daar allemaal glansrijk in falen. En iedereen heeft er een mening over, maar puntje bij paaltje doen we allemaal maar wat. Toch?
Pathé Thuis
Wil je de nieuwste films zien, dan moet je bij Pathé Thuis zijn! Je betaalt per film en betaalt daarom alleen voor wat je echt kijkt. De streams zijn van hoge kwaliteit en je kunt al binnen een paar weken na de bioscooprelease de grootste blockbusters kijken. Kijk je eerste film met 60% korting!
Zwijgrecht
Ilyas en Orlando zijn twee vrienden uit Amsterdam die een naam voor zichzelf hebben opgebouwd in de criminele scene. Na een aantal succesvolle uithaalpogingen in de haven van Rotterdam wil Ilyas uit het wereldje stappen.
Samen met zijn vriendin Amber werkt hij aan een andere toekomst, daar past springen niet meer in. Maar als er een nieuwe grote lading onderweg is naar Rotterdam, zetten de bazen toch Ilyas en Orlando weer onder druk om toch mee te werken.
Terwijl Ilyas probeert te ontsnappen, sluit het net zich rond de hele organisatie. De container komt steeds dichterbij en de druk loopt op. Vindt Ilyas een weg uit deze gevaarlijke situatie?
Voor het samenstellen van deze lijst hebben we – uiteraard met toestemming – gebruik gemaakt van de info van Nieuwdezeweek.nl
