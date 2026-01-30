5 hoogtepunten uit Apple’s FQ1 2026 kwartaalcijfers die je moet weten

Apple heeft de eerste kwartaalcijfers van 2026 bekendgemaakt. Geen zin in veel financieel geneuzel? Wij vatten de hoogtepunten voor je samen.

Apple heeft de kwartaalcijfers voor het eerste fiscale kwartaal van 2026 (FQ1 2026) bekendgemaakt. Dit kwartaal loopt traditioneel van oktober tot en met december en omvat daarmee de belangrijke feestdagenperiode. Apple zette opnieuw records neer, maar tijdens de toelichting klonken ook twijfels over de toekomst. Dit zijn de belangrijkste punten die je moet weten.

Het eerste fiscale kwartaal van 2026 liep van eind september tot en met 27 december 2025. Na de bekendmaking volgde zoals gebruikelijk een gesprek met analisten, waarin Tim Cook extra context gaf bij de cijfers.

#1 Recordomzet en -winst: beter dan ooit

Apple draaide een uitzonderlijk sterk kwartaal. Nog nooit behaalde het bedrijf in één kwartaal zo’n hoge omzet en winst, zelfs niet in eerdere kerstkwartalen.

Totale omzet: $ 143,8 miljard (+16%)

Nettowinst: $ 42,1 miljard

Operationele winst: $ 51 miljard

Winst per aandeel: $ 2,84 (+19%)

Operationele cashflow: $ 53,92 miljard

Voor Apple-gebruikers betekent dit vooral dat de motor van het ecosysteem nog altijd op volle toeren draait. De marges blijven hoog, wat Apple ruimte geeft om te investeren in nieuwe producten, diensten en AI. Dat blijkt ook door de recente op één na grootste overname ooit.

#2 Beste iPhone-kwartaal ooit dankzij iPhone 17

Volgens Tim Cook was het afgelopen kwartaal het beste iPhone-kwartaal ooit. De iPhone 17-serie – met de iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max en de nieuwe iPhone Air – presteerde duidelijk boven verwachtingen.

iPhone-omzet: $ 85,2 miljard (vorig jaar $ 69,1 miljard)

Cook noemde de iPhone 17 een uniek product waarin meerdere overtuigende functies samenkomen in één apparaat. Opvallend genoeg ging hij niet in op de rol van Apple Intelligence, dat door critici tot nu toe als teleurstellend wordt gezien. Of AI daadwerkelijk heeft bijgedragen aan de verkoopcijfers, blijft dus onduidelijk.

#3 2,5 miljard actieve Apple-apparaten wereldwijd

Apple meldde ook een nieuw record in het aantal actieve apparaten: wereldwijd zijn er nu 2,5 miljard Apple-producten in gebruik. Denk aan iPhones, iPads, Macs, Apple Watches en andere apparaten.

Volgens Cook is dit te danken aan de ongekend hoge klanttevredenheid. Voor gebruikers onderstreept dit hoe sterk Apple’s ecosysteem is: hoe meer apparaten mensen gebruiken, hoe belangrijker diensten als iCloud, iMessage, AirDrop en consorten worden.

#4 Diensten blijven groeien, Mac levert juist in

Zoals we inmiddels gewend zijn, was de diensten-tak opnieuw een uitblinker. Apple overschreed voor het eerst de grens van $ 30 miljard omzet in één kwartaal.

Diensten: ruim $ 30 miljard (bijna $ 4 miljard meer dan vorig jaar)

iPad: $ 8,5 miljard (lichte groei)

Mac: $ 8,3 miljard (daling van $ 8,9 miljard)

Wearables, Home en Accessories: $ 11,49 miljard (nagenoeg gelijk)

De terugval bij de Mac schrijft Apple deels toe aan een minder aantrekkelijk productaanbod in het najaar. Zo ontbraken nieuwe Pro- en Max-uitvoeringen van de MacBook Pro. Cook relativeerde dit door te zeggen dat de Mac over het hele jaar gezien wel is gegroeid, alleen niet in dit specifieke kwartaal.

#5 Samenwerking met Google en zorgen over innovatie

Tijdens het gesprek met analisten ging Cook ook in op de samenwerking met Google, die Apple helpt op het gebied van AI. Vooral de contextgevoelige Siri, die al meerdere keren is uitgesteld maar binnenkort eindelijk gelanceerd wordt, zou hiervan profiteren. Concrete details gaf Cook echter niet. Apple blijft volgens hem volledig onafhankelijk werken aan eigen oplossingen. Tegelijk blijft de kritiek bestaan dat Apple op AI-gebied achterloopt op concurrenten.

Daarnaast bevestigde Cook dat Apple ongeveer $ 1,4 miljard heeft gereserveerd voor extra kosten door importheffingen, onder andere als gevolg van beleid vanuit de VS.

Hoe nu verder?

Hoewel Apple opnieuw records breekt, gaf het bedrijf geen omzetverwachting af voor het lopende kwartaal. De cijfers laten zien dat iPhone en diensten sterker zijn dan ooit, maar dat er tegelijkertijd vragen blijven over innovatie, AI en de Mac-line-up.

Voor Apple-gebruikers is één ding duidelijk: het ecosysteem groeit harder dan ooit, maar de druk om te blijven vernieuwen wordt alleen maar groter.