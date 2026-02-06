Een bug in iOS 26 zorgt ervoor dat het groene cameralampje op je iPhone-scherm inschakelt als je de camera niet gebruikt. Lees hier wanneer de bug opspeelt en wat het risico is.

Het groene cameralampje van de iPhone wordt bovenaan het scherm getoond ter indicatie dat de camera momenteel wordt gebruikt. Dit is een privacyfunctie. Maar nu zit er een fout in iOS, waardoor dit groene bolletje wordt getoond als je de camera helemaal niet wil gebruiken. De bug werd aan iCulture gemeld door lezer Frank. Wij verwachten dat het risico zeer beperkt is.

Groen cameralampje gaat ongewild aan door iOS-bug

De bug speelt op bij het wisselen van pagina’s op het iPhone-beginscherm en is eenvoudig te reproduceren. Wanneer je naar links of rechts veegt terwijl je je vinger op het Camera-appsymbool houdt, springt het groene lampje aan. Ook wanneer je enkel het Camera-appsymbool langer ingedrukt houdt voor Quick Actions (snelle taken) wordt het lampje groen.

Het probleem is vooral merkbaar als het symbool voor de Camera-app bij jou op een makkelijk bereikbare plek voor je vinger zit. De kans is dan groter dat je vanaf dat punt op het scherm naar links of rechts veegt. We hebben bevestigd dat dit probleem op de iPhone 16 Pro, iPhone 17 en iPhone 17 Pro speelt op iOS 26.2.1. Andere apparaten met iOS 26 hebben hier mogelijk ook last van.

Waarom gaat het groene bolletje aan?

Zoals gezegd is de functie bedoeld om je te laten weten dat je camera wordt gebruikt, maar in het geval van deze bug wil je dat eigenlijk niet. De oorzaak vloeit waarschijnlijk voort uit een trucje van Apple om de camera sneller te laten werken. Zodra jij ook maar een indicatie geeft dat je de camera wil openen (dus door je vinger op het symbool te houden), schakelt de iPhone de camera al in. Mocht je hem dus echt openen, dan hoef je korter te wachten tot de app gereed is voor gebruik.

We verwachten niet dat er meer schuilgaat achter deze bug, maar het kan wel irritant zijn als je het eenmaal doorhebt. Het zou daarom beter zijn als Apple het bolletje nog even niet toont, totdat je echt de camera opent. Aan de andere kant is het wat privacy betreft wel positief dat dat bolletje blijkbaar echt werkt.