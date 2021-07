We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals Videoland, Film1 en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Nieuw op Apple TV+: Watch the Sound with Mark Ronson

Voor deze nieuwe documentaireserie op Apple TV+ heb je goede speakers nodig. De 6-delige documentaire gaat over de invloed van technologie en geluid op de muziekindustrie. We zien interviews met onder andere Paul McCartney, Dave Grohl en Questlove.

Elke aflevering van Watch the Sound with Mark Ronson gaat over een nooit-verteld verhaal achter het ontstaan van bepaalde muzieknummers en genres. Hij praat met producenten en makers, om te achterhalen wat ze hebben gedaan om het ‘perfecte geluid’ te creëren. We zien ook King Princess, Ad-Rock en Mike D van de Beastie Boys, Charli XCX en anderen. Aan het eind van elke afleveringen maakt Ronson een uniek muziekstuk met de technologie die is besproken, zoals drummachines en autotune.

Bekijken: Watch the Sound with Mark Ronson

Summer of Soul

Te zien bij: Disney+

Nog meer muziek. Summer of Soul is een documentaire over het Harlem Cultural Festival, een nauwelijks bekend festival voor zwarte cultuur en muziek aan het einde van de jaren zestig. Questlove (drummer van The Roots) regisseerde de film.

Myth & Mogul: John Delorean (S01)

Te zien bij: Netflix

John DeLorean werkte zich op van ingenieur tot directeur en icoon in de autowereld. Maar onder de motorkap van zijn zelfgecreëerde legende schuilen duisternis en bedrog.

Resort to Love

Te zien bij: Netflix

In de nasleep van een verbroken verloving en een mislukte carrière gaat een zangeres aan de slag bij een chic eilandresort, waar haar ex-verloofde toevallig gaat trouwen.

Boss Level

Te zien bij: Netflix

Een gepensioneerde special forces officier zit gevangen in een oneindige tijdlus op de dag van zijn dood.

The Last Mercenary

Te zien bij: Netflix

Een komische actiefilm met Jean-Claude van Damme. Hij speelt een voormalige geheim agent Richard Brumère, die zijn inmiddels volwassen zoon nooit heeft gekend. Als zijn zoon wordt beschuldigd van een misdaad die hij niet heeft gepleegd, besluit hij in actie te komen om de eer van de familie te redden. Ben je fan van de Muscles from Brussels, dan kun je op Amazon Prime Video de satirische serie Jean-Claude Van Johnson zien.

Outer Banks (S02)

Te zien bij: Netflix

Een avontuurlijke serie rond jongeren die opgroeien in North-Carolina en een legendarische goudschat op het spoor komen. Je kunt meteen tien afleveringen kijken. De groep jongeren noemt zich The Pogues en is afkomstig uit een klein kuststadje. In het tweede seizoen zijn John B (Chase Stokes) en Sarah (Madelyn Cline) op de vlucht geslagen op de Bahama’s, terwijl het thuis bij Kiara, Pope en JJ ook flink uit de hand loopt. Nieuw in het tweede seizoen zijn Elizabeth Mitchell (Lost) en Carlacia Grant (Greenleaf).

The Grand Tour: Lochdown

Te zien bij: Amazon Prime Video

Een speciale aflevering van het automagazine, waarin de drie presentatoren een ode brengen aan auto’s uit de jaren zeventig. We kennen deze Amerikaanse auto’s uit tv-series, maar in Engeland werden ze nooit populair. In een Cadillac Coupe De Ville, een Lincoln Continental en een Buick Riviera maken ze een roadtrip door Schotland, waarbij ze allerlei uitdagingen aangaan.

Mafia Inc

Te zien bij: Film1

Al drie generaties lang maakt de familie Gamache kleding voor de maffiafamilie Paternò. Op verzoek van godfather Frank Paternò werkt de jonge Vince Gamache in de criminele organisatie samen met Franks oudste zoon Giaco. De roekeloze Vince wilt graag indruk maken op de godfather en zet een grote operatie op touw. Met succes. Maar de jaloerse Giaco ontdekt dat Vince tijdens de operatie een gruwelijke daad heeft begaan. Een bloedige oorlog wordt ontketend.

The Sister

Te zien bij: Ziggo

Te zien vanaf a.s. zondag. Een Britse thrillerserie over een man met een duister geheim. Als iemand uit zijn verleden schokkend nieuws komt brengen, dreigt zijn geheim te worden onthuld. Van de bedenker van Luther.

Silent Witness (S12)

Te zien bij: Ziggo

Alweer het twaalfde seizoen van deze misdaadserie van de BBC. Een team pathologen lost misdrijven op. Met onder andere Emilia Fox als Nikki Alexander.

Grown-ish

Te zien bij: Videoland

Te zien vanaf maandag 2 augustus. Spin-off van Black-ish, waarin de oudste dochter Zoey (Yara Shahidi) het ouderlijk huis heeft verlaten en zich nu in het studentenleven begeeft. Je kunt meteen de eerste drie seizoenen kijken.

Reclaiming Amy

Te zien bij: Videoland

Op 23 juli 2011 overleed de toen 27-jarige Britse jazz- en soulzangeres Amy Winehouse. Goede vrienden en naaste familie, waaronder Amy’s vader en moeder, vertellen hun kant van het verhaal over Amy’s leven en over de impact van haar overlijden op hun leven.

Occupation: Rainfall

Te zien bij: Pathé Thuis

Twee jaar na een intergalactische invasie op aarde vechten overlevenden in Australië terug in een wanhopige grondoorlog. Naarmate de slachtoffers toenemen bedenken het verzet en hun onverwachte bondgenoten een plan dat de oorlog kan beëindigen. Terwijl de buitenaardse indringers er alles aan doen om van de aarde hun nieuwe thuis te maken, is de wedstrijd om de mensheid te redden begonnen.