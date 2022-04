iCulture Vandaag: dit was dinsdag 26 april 2022

Wat gebeurde er op Apple-gebied op dinsdag 26 april 2022? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

De dag voor de nationale feestdag zetten we de beste Koningsdag-apps voor je op een rijtje. En er is nog een reden voor feest, want de Volksbank en Apple Pay lijken elkaar eindelijk te hebben gevonden. Een officiële release is er nog niet, maar de apps van het Volksbank-concern zijn al wel aangepast voor Wallet. Dat en meer lees je in deze iCulture Vandaag!



De beste Koningsdag-apps voor een onbezorgde feestdag.

Met deze selfie-apps sta je altijd leuk op zelfportretten. Heb je een rotkop, dan zijn er ook apps die daar iets aan kunnen doen.

En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

AD (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 14.2+) - De AD-app is vernieuwd met sneller toegang tot nieuwverhalen, podcasts en video’s. Kies uit de bestemmingen Nieuws, Regio, Video en Puzzels onderaan op het scherm. ​