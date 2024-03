Macintosh Studio is een nostalgische dock voor je Mac Studio en iPad mini

Ontwerper en YouTuber Scott Yu-Jan heeft iets leuks bedacht, dat zeker in de smaak zal vallen bij liefhebbers van heerlijke nerdy combinaties. Hij maakte met de 3D-printer een dock voor de iPad mini, in de vorm van de originele Macintosh. Daaronder is ruimte voor een Mac Studio.

De Macintosh Studio zit vol met leuke kleine details. Aan de zijkant zit een uittrekbare handgreep voor een hoofdtelefoon (afgestemd op de AirPods Max) en aan de bovenkant zit een uitsparing voor een Apple Pencil. Aan de achterkant vind je een opberglade voor je externe SSD’s. Yu-Jan had twee redenen om deze Macintosh Studio te maken: hij wilde de (volgens zijn beleving) lompe Mac Studio op een mooie manier verbergen en had ook een dock nodig voor zijn iPad mini. Je schuift de iPad mini in de 3D-geprinte behuizing en je kunt ‘m vervolgens als tweede scherm gebruiken.

De zesde generatie iPad mini draait op iPadOS 17 terwijl de Mac Studio is voorzien van macOS Sonoma. Met deze combinatie is het mogelijk om de iPad mini als draadloze externe monitor voor de Mac Studio te gebruiken, bijvoorbeeld voor muziek afspelen of het bekijken van wat YouTube-video’s. Daarnaast kun je de Apple Pencil gebruiken voor notities of wat schetsjes. Bijkomend voordeel: de iPad is altijd opgeladen.

Het kwam voor Yu-Jan goed uit dat de Mac Studio even breed is als een liggende iPad mini, al is het de vraag of dit bewust zo is gekozen door Apple. Hij gebruikte een Bambu Lab P1 om het project te realiseren; een 3D-printer van rond de duizend euro.

De video geeft je een indruk van het brainstormproces dat erbij kwam kijken om de Macintosh Studio te ontwikkelen. Yu-Jan gebruikte hiervoor de Shapr3D app voor iPad. Hij werkt nu aan een aangepast ontwerp voor de Mac mini. Eerder maakte de YouTuber een video, waarin hij bewijst dat de Mac mini veel compacter uitgevoerd zou kunnen worden.

Ook jij kunt zo’n Macintosh Studio maken, maar je moet je dan wel abonneren op de STL-bestanden van Yu-Jan (vanaf ca. €6 per maand). Je krijgt dan ook de bestanden voor zijn andere projecten, waaronder 3D-geprinte lade-indelingen. De originele Macintosh vierde dit jaar het 40-jarige jubileum, maar voor de fans blijft het nog steeds een iconisch apparaat.