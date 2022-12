Sonos Optimo 2 met wifi 6

Bij de Federal Communications Commission is een nieuwe speaker met de naam S39 te vinden. De FCC test alle apparaten met draadloze functies voordat ze in de Verenigde Staten op de markt toegelaten worden. Het zou gaan om een speaker in de nieuwe Optimo-lijn waarbij de Optimo 2 het topmodel is. Deze speaker kan behalve met 2,4GHz, 5GHz en 6GHz wifi ook verbinding maken via Bluetooth. Dat laatste is niet gebruikelijk voor Sonos-speakers; alleen de draagbare Sonos Move en Roam hebben het.



Sonos Optimo 2 wordt nieuw topmodel

Daarnaast is er nog een tweede product gesignaleerd bij de Canadese toezichthouder. Deze heeft de codenaam S41 en werkt ook met wifi 6. Dit zou een vervanger van een huidig product zoals de Sonos One kunnen zijn. Het is de eerste keer dat Sonos-speakers support voor wifi 6 krijgen.

The Verge heeft een 3D-model gemaakt van de aanstaande Sonos Optimo 2 speaker. Volgens de site heeft Sonos in 2022 vooral producten voor de middenklasse uitgebracht en zal er in 2023 meer aandacht zijn voor duurdere modellen. De Optimo 2 moet een high-end speaker worden, waarvan al afbeeldingen zijn gelekt. Het bouwt qua design voort op bestaande producten zoals de Sonos One, Five, Arc, Beam en Roam. Het gaat om de best klinkende speaker die Sonos ooit heeft gemaakt, met meerdere drivers die de muziek in alle richtingen verspreiden. Hij zal waarschijnlijk verkrijgbaar zijn in de gebruikelijke kleuren zwart en wit.

Qua formaat zal het in de buurt van de Sonos Five komen. Er zit twee keer zoveel RAM in en acht keer zoveel flashgeheugen als in eerdere Sonos-speakers. Dit belooft een lange periode van software-updates. Een andere interessante eigenschap is dat er een usb-c-ingang aanwezig is voor het afspelen van audio vanaf een gekoppeld apparaat. Alleen de Sonos Five heeft dat momenteel. De Optimo 2 zal ook maximale prestaties bieden als het om Dolby Atmos gaat.

Sonos zou ook nog de Optimo 1 en Optimo 1 SL willen uitbrengen. De letters SL geven aan dat er geen microfoon in zit. Mogelijk wordt de Optimo 2 een opvolger van de Sonos 5, die al een tijdje geen redesign heeft gehad. De Optimo 1 en 1 SL kunnen dan speciaal bedoeld zijn als satellietspeakers voor je surround sound-systeem rondom de tv.