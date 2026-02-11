AI-chatbots fungeren steeds vaker als een soort persoonlijke assistent, waardoor mensen vaker gevoelige informatie delen. Het is oppassen geblazen met wat je deelt.

Steeds meer mensen gebruiken AI-chatbots als ChatGPT of Google Gemini voor alledaagse taken, maar deze AI-chatbots kunnen veel meer onthouden dan je zou willen. Het is daarom belangrijk om bewust om te gaan met wat je deelt met deze AI-diensten. Wij leggen je uit wat je beter wel en niet kan delen.

AI-chatbots weten meer over je dan je denkt

AI‑chatbots zoals ChatGPT, Gemini en Claude voelen steeds meer als een echte digitale assistent. Ze onthouden dat je een zere rug hebt, dat je baby alleen aan de borst in slaap valt of dat je vaak om eierrecepten vraagt. Dat is handig, want zo worden antwoorden persoonlijker en relevanter. Maar al die informatie komt uiteindelijk wel terecht bij het AI‑bedrijf. Hoe zorg je dat je niet meer deelt dan nodig is?

Hoe vaker je met een chatbot praat, hoe beter die je leert kennen. Uit al je gesprekken ontstaat een profiel: wat je leuk vindt, waar je over klaagt en wellicht zelfs gevoelige details uit je privéleven. Dat geheugen wordt gebruikt om antwoorden af te stemmen op jouw voorkeuren. Veel mensen staan er niet bij stil dat chats kunnen worden opgeslagen, intern bekeken of bij een datalek op straat kunnen belanden.

Deze informatie moet je nooit delen met AI

Omdat je nooit weet waar de informatie die je met AI-chatbots deelt opgeslagen blijven en wat ermee gebeurt, moet je oppassen met wat je deelt. Chatbots klinken menselijk en vertrouwd, waardoor je al snel meer deelt dan verstandig is. Toch geldt: alles wat je intypt, draag je in principe over aan het platform.

#1 Persoonlijke gegevens over identiteit

Deel daarom geen gegevens die jouw identiteit kunnen onthullen, zoals je burgerservicenummer, rijbewijs- of paspoortnummer, maar ook niet je volledige adres, geboortedatum of telefoonnummer. AI‑bedrijven zeggen dat ze dit soort data maskeren, maar daar kun je beter niet op vertrouwen.

#2 Medische gegevens

Ook het delen van medische gegevens – zoals labuitslagen en onderzoeksverslagen – wordt afgeraden. AI‑chatbots vallen niet onder dezelfde strenge privacyregels als je huisarts of het ziekenhuis. Wel biedt ChatGPT tegenwoordig de mogelijkheid om je Gezondheid-app te koppelen met de dienst om zo aan de hand van sensorgegevens adviezen te krijgen. Daarbij zijn wel extra beveiligings- en privacymaatregelen genomen, zodat deze gevoelige gegevens niet zomaar gebruikt kunnen worden voor trainingsdoeleinden.

#3 Financiële gegevens

Hetzelfde geldt voor financiële informatie: beperk wat je hierover vertelt en zet in ieder geval nooit bankrekening- of creditcardnummers in een chatvenster.

#4 Bedrijfsinformatie van je werk

Gevoelige bedrijfsinformatie en klantgegevens vormen een ander groot risicogebied. Wie interne memo’s, broncode of klantgegevens in een AI‑tool plakt, kan onbewust bedrijfsgeheimen lekken. Grote organisaties hebben dat al ondervonden en sommige hebben populaire chatbots daarom op de werkvloer geblokkeerd. Voor werkgebruik is een aparte, afgeschermde enterprise‑versie of een eigen AI‑oplossing veel geschikter.

#5 Persoonlijke accounts en wachtwoorden

Tot slot lijkt het misschien handig om een AI‑dienst toegang te geven tot je accounts, maar logingegevens zoals wachtwoorden, pincodes en antwoorden op beveiligingsvragen horen daar niet thuis. Gebruik daarvoor een wachtwoordmanager, bijvoorbeeld Apple Wachtwoorden.

Hoe hou je je chats met AI privé?

Met een paar simpele instellingen verklein je het risico al flink. Een goed begin is om je chatgeschiedenis regelmatig te verwijderen. Veel diensten bewaren “verwijderde” data nog kort voor back‑ups, maar daarna wordt het doorgaans echt opgeschoond. Ben je extra voorzichtig, dan kun je elk gesprek wissen zodra je klaar bent. Ook kan je ervoor kiezen om de geheugenfunctie uit te schakelen, waarmee je zorgt dat belangrijke kenmerken van jou niet opgeslagen worden.

Daarnaast bieden sommige chatbots een tijdelijke of anonieme modus, vergelijkbaar met de incognito‑stand in je browser. In ChatGPT heet dat Tijdelijke chat: gesprekken verschijnen niet in je geschiedenis en worden niet gebruikt voor training. Handig voor onderwerpen die je niet blijvend aan je profiel wilt koppelen.

Tijdelijke chat in de ChatGPT-app

Wil je nou weten hoe je AI-chatbots wél goed moet gebruiken, dan is de praktijkgids voor ChatGPT wellicht een handig idee voor jou.