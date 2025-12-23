Deze nieuwe WhatsApp-functie maakt groepsgesprekken véél overzichtelijker

WhatsApp heeft een nieuwe functie geintroduceerd die meer orde schept in met name grote groepsgesprekken. Iedereen kan namelijk een label aan zichzelf toewijzen, zodat het duidelijker is wie je precies bent.

Als je in een grote WhatsApp-groep zit met veel onbekende, bijvoorbeeld de WhatsApp-groep van de buurt of sportclub, is het lastig om bij te houden wie wie nou precies is. Je kunt alle contacten opslaan in je adresboek met een voor jou logische naam, maar dat is bij een grote groep met soms wel honderden mensen niet te doen. Om dit probleem op te lossen, heeft WhatsApp nu de lidtags. Wij laten je zien hoe het werkt.

Een lidtag is een extra benaming die iedereen in een groep aan zichzelf toe kan voegen. Deze lidtag is vervolgens zichtbaar voor iedereen die nu al in de groep zit of er later bij komt. Zit je in een WhatsApp-groep van het voetbalteam van je kind, dan kun je bijvoorbeeld als lidtag “vader van Tim” toevoegen. Dat helpt enorm bij het identificeren van de juiste personen, zeker als je elkaar nog niet zo goed kent.

De functie werkt alleen goed als iedereen voor zichzelf zo’n tag toevoegt. De tag is vervolgens zichtbaar in het overzicht van groepsleden, maar wordt ook bij elk chatbericht verstuurd. Je kunt een lidtag per groep voor jezelf toevoegen. Zo kun je dus een aparte tag voor de sportclub van je kind en het groepsgesprek van je werk instellen.

Om een groepstag toe te voegen, doe je het volgende:

Open het groepsgesprek waarvoor je de tag wil toevoegen. Tik op de naam van de chat bovenaan en scroll naar de lijst met leden. Tik bij je eigen naam op Voeg lidtag toe. Kies een lidtag. Deze moet minimaal twee en maximaal dertig tekens bevatten. Emoji zijn niet toegestaan.

De nieuwe lidtags worden vanaf nu uitgerold, maar het kan zijn dat je ze nog niet ziet. Zorg ervoor dat je WhatsApp bijgewerkt hebt naar de nieuwste versie.

