In macOS Tahoe 26.2 zit een handige nieuwe functie voor tijdens je videogesprekken. Het is mogelijk om randverlichting in te schakelen, zodat je ook in slechte lichtomstandigheden duidelijk in beeld bent. Hoe het werkt en inschakelt leggen wij je uit.

Vereisten randverlichting op macOS

Mac met Apple Silicon op macOS Tahoe 26.2 (of nieuwer) Automatische Randverlichting werkt alleen op Macs uit 2024 of later.

De ingebouwde camera van je Mac, continuïteitscamera of een externe camera.

Wat is Randverlichting?

Randverlichting (Edge Light) bootst het effect van een ringlamp na door de randen van je scherm subtiel op te laten lichten. Zo krijg je extra verlichting in situaties met weinig omgevingslicht, zonder dat je een externe lamp nodig hebt. De intensiteit en kleurtemperatuur worden zó ingezet dat het beeld niet overstraald raakt en je omgeving natuurlijk oogt. Om afleiding te voorkomen blijft het gebied rond je muisaanwijzer vrij van licht, zodat je cursor en de content in het midden van het scherm goed zichtbaar blijven. In combinatie met donkere kamers of avondwerk zorgt Randverlichting voor een rustiger, gelijkmatiger belichting van je gezicht tijdens videobellen en voor meer zichtbaarheid bij het lezen of bewerken van documenten, terwijl het effect niet storend is voor je ogen.

Hoe schakel je Randverlichting in?

Om gebruik te kunnen maken stel je Randverlichting eenvoudig in op je Mac: kies je gewenste camera en het effect past zich automatisch aan het juiste display aan. Open een videogesprek. Klik in de menubalk op het groene camera-icoontje. Selecteer hier Randverlichting. Klik op de pijl aan de rechterkant van het menu om aanvullende opties te tonen. Hier kan je nog de helderheid, kleurtemperatuur en of deze functie automatisch moet starten.

Gebruik je de ingebouwde camera van je Mac, dan verschijnt de lichtkrans direct op je display. Schakel je over naar een externe camera of Continuïteitscamera, dan wordt de randverlichting getoond op je primaire scherm.

Bekijk ook Gebruik de iPhone als camera voor je Mac, met Continuïteitscamera en Bureauweergave Met de functie continuiteïtscamera (Continuity Camera) gebruik je de iPhone als camera voor je Mac. Je kunt dit gebruiken voor het maken van foto’s, maar vanaf iOS 16 is het ook mogelijk om de iPhone als webcam voor je Mac te gebruiken. Anderen kunnen met de functie Desk View zelfs meekijken op tafel.

Meer tips voor videogesprekken

