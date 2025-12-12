Nu te downloaden: macOS Tahoe 26.2, mét een hele fijne verbetering

Met macOS Tahoe afgelopen september kreeg de Mac een grote update met een vernieuwd design en talloze nieuwe functies. Maar daar blijft het niet bij, want nu is er macOS Tahoe 26.2, de tweede grote aanvullende update. Er zitten meerdere nieuwe functies in macOS Tahoe 26.2 en het goede nieuws is dat deze nu voor jou beschikbaar zijn.
macOS Tahoe 26.2 beschikbaar
De nieuwe update voor de Mac biedt een drietal nieuwe functies en verbeteringen die je alleen op de Mac vindt. De belangrijkste en fijnste verbetering, is de nieuwe Edge Light-functie. Deze voegt een virtuele ringlamp toe aan je scherm, waarmee je jezelf kan verlichten tijdens videogesprekken in het donker. Dankzij deze functie heb je geen fysieke ringlamp meer nodig. Maar macOS Tahoe 26.2 biedt ook nog verbeteringen voor professionele gebruikers en een aantal Mac-specifieke tweaks.
Daarnaast brengt de Mac-update enkele verbeteringen van iOS 26.2, dat nu ook beschikbaar is. Denk aan het instellen van een herinnering met alarm of de nieuwe AirDrop-functie. Lees meer over alles wat er nieuw is in macOS Tahoe 26.2 in ons eerdere overzicht.
Releasenotes macOS Tahoe 26.2
Deze update biedt ‘Randverlichting’ om je gezicht te verlichten tijdens videogesprekken bij weinig licht en bevat ook andere functies, probleemoplossingen en beveiligingsupdates voor je Mac.
Informatie over de beveiligingsaspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina: https://support.apple.com/100100
macOS Tahoe 26.2 downloaden
Je downloadt macOS Tahoe 26.2 via Systeeminstellingen, net als bij iOS. Downloaden doe je daarom als volgt:
- Ga naar Systeeminstellingen.
- Klik op Algemeen > Software-update.
- De Mac zoekt nu automatisch naar de nieuwste versie. Klik op Download en installeren om de update binnen te halen.
Je kan de instellingen ook zo aanpassen dat er automatisch gezocht wordt naar de nieuwste versies. Meer over het installeren van een macOS-update lees je in ons artikel.
macOS Tahoe
macOS Tahoe is de nieuwste grote update voor de Mac. In macOS Tahoe, ook bekend als macOS 26, heeft Spotlight een grote update gekregen, is het Bedieningspaneel vernieuwd, zijn er nieuwe apps op de Mac (zoals Dagboek en Telefoon) en is alles in een nieuw jasje gestoken met het nieuwe design genaamd Liquid Glass. Ook zijn er nieuwe mogelijkheden voor personalisatie met aanpasbare appicoontjes en meer. Lees ook ons overzicht van de beste functies in macOS Tahoe en de pagina met geschikte Macs voor macOS Tahoe om te weten of jouw Mac de update heeft. De update is beschikbaar sinds 15 september 2025.