macOS Tahoe 26 Update

Nu te downloaden: macOS Tahoe 26.2, mét een hele fijne verbetering

Nieuws Mac en macOS
Apple heeft macOS Tahoe 26.2 uitgebracht. Daarin zitten meerdere nuttige verbeteringen voor je Mac. Dit is wat je moet weten over de nieuwste macOS-update.
Benjamin Kuijten -

Met macOS Tahoe afgelopen september kreeg de Mac een grote update met een vernieuwd design en talloze nieuwe functies. Maar daar blijft het niet bij, want nu is er macOS Tahoe 26.2, de tweede grote aanvullende update. Er zitten meerdere nieuwe functies in macOS Tahoe 26.2 en het goede nieuws is dat deze nu voor jou beschikbaar zijn.

macOS Tahoe 26.2 beschikbaar

De nieuwe update voor de Mac biedt een drietal nieuwe functies en verbeteringen die je alleen op de Mac vindt. De belangrijkste en fijnste verbetering, is de nieuwe Edge Light-functie. Deze voegt een virtuele ringlamp toe aan je scherm, waarmee je jezelf kan verlichten tijdens videogesprekken in het donker. Dankzij deze functie heb je geen fysieke ringlamp meer nodig. Maar macOS Tahoe 26.2 biedt ook nog verbeteringen voor professionele gebruikers en een aantal Mac-specifieke tweaks.

Daarnaast brengt de Mac-update enkele verbeteringen van iOS 26.2, dat nu ook beschikbaar is. Denk aan het instellen van een herinnering met alarm of de nieuwe AirDrop-functie. Lees meer over alles wat er nieuw is in macOS Tahoe 26.2 in ons eerdere overzicht.

Bekijk ook
macOS Tahoe 26 functies

Deze nieuwe functies komen naar de Mac dankzij macOS Tahoe 26.2

Met macOS Tahoe 26.2 krijgt je Mac er weer wat nieuwe functies bij. Zo komt er een hele handige functie voor videobellen, maar ook iets specifieks voor professionele gebruikers.

Releasenotes macOS Tahoe 26.2

Deze update biedt ‘Randverlichting’ om je gezicht te verlichten tijdens video­gesprekken bij weinig licht en bevat ook andere functies, probleemoplossingen en beveiligingsupdates voor je Mac.

Informatie over de beveiligings­aspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina: https://support.apple.com/100100

macOS Tahoe 26.2 downloaden

Je downloadt macOS Tahoe 26.2 via Systeeminstellingen, net als bij iOS. Downloaden doe je daarom als volgt:

  1. Ga naar Systeeminstellingen.
  2. Klik op Algemeen > Software-update.
  3. De Mac zoekt nu automatisch naar de nieuwste versie. Klik op Download en installeren om de update binnen te halen.

Je kan de instellingen ook zo aanpassen dat er automatisch gezocht wordt naar de nieuwste versies. Meer over het installeren van een macOS-update lees je in ons artikel.

Bekijk ook
macOS Ventura update

Zo kun je een macOS-update installeren (ook van eerdere versies)

Als er een nieuwe versie van macOS beschikbaar komt, wil je natuurlijk meteen updaten. Maar wat zijn de verschillende opties? In deze tip leggen we uit hoe het updaten van je Mac werkt, ook voor oudere macOS-versies.

Let op: houd de reacties on-topic, concreet en overzichtelijk voor anderen. Persoonlijke statusupdates of je download gestart/gelukt is, voegen niets toe aan de discussie. Ook kan het iets langer duren voordat de update zichtbaar is. Ook dit hoef je niet te melden. Deze reacties worden verwijderd.

Het laatste nieuws over mac en macos van iCulture

'Deze drie nieuwe functies en verbeteringen krijgt het Studio Display 2'
11-12-2025
Deze nieuwe functies komen naar de Mac dankzij macOS Tahoe 26.2
10-12-2025
'Apple gaat door Intel gemaakte chips gebruiken in Mac (én iPhone)'
08-12-2025
Release Candidate van macOS Tahoe 26.2 uitgebracht voor testers: dit moet je weten
03-12-2025
Gerucht:'Mac Pro krijgt geen opvolger'
17-11-2025

macOS Tahoe

macOS Tahoe is de nieuwste grote update voor de Mac. In macOS Tahoe, ook bekend als macOS 26, heeft Spotlight een grote update gekregen, is het Bedieningspaneel vernieuwd, zijn er nieuwe apps op de Mac (zoals Dagboek en Telefoon) en is alles in een nieuw jasje gestoken met het nieuwe design genaamd Liquid Glass. Ook zijn er nieuwe mogelijkheden voor personalisatie met aanpasbare appicoontjes en meer. Lees ook ons overzicht van de beste functies in macOS Tahoe en de pagina met geschikte Macs voor macOS Tahoe om te weten of jouw Mac de update heeft. De update is beschikbaar sinds 15 september 2025.

macOS Tahoe bento overzicht
Alles over macOS Tahoe macOS Tahoe review De beste functies in macOS Tahoe Geschikte Macs voor macOS Tahoe Bedieningspaneel in macOS Tahoe Spotlight in macOS Tahoe Toegankelijkheid in macOS Tahoe Liquid Glass: het nieuwe design van Apple macOS Tahoe installeren

Ook interessant

macOS Tahoe 26 functies

Deze nieuwe functies komen naar de Mac dankzij macOS Tahoe 26.2

Nieuws
10-12-2025

Release Candidate van macOS Tahoe 26.2 uitgebracht voor testers: dit moet je weten

Nieuws 3 reacties
03-12-2025
Apple Edge Light functie: ringlamp op je Mac met macOS 26.2

macOS Tahoe 26.2 zorgt ervoor dat je niet meer in het donker zit te videobellen

Nieuws
13-11-2025
macOS Tahoe 26 Update

macOS Tahoe 26.1 staat voor je klaar: Liquid Glass-wijziging en meer

Nieuws 3 reacties
03-11-2025
macOS Tahoe 26 functies

Dit zijn de 14 beste functies in macOS Tahoe: zo wordt jouw Mac nóg persoonlijker

Nieuws 3 reacties
29-10-2025

Release Candidate van macOS Tahoe 26.1 uitgebracht: dit zit erin

Nieuws 1 reacties
28-10-2025