Officieel: Apple kondigt nog krachtigere MacBook Pro met M5 Pro- en M5 Max-chip aan

Apple heeft de nieuwste uitvoeringen van de MacBook Pro onthuld. Het gaat om de MacBook Pro met M5 Pro en M5 Max-chips, zowel in 14- als 16-inch uitvoeringen. Dit moet je weten.

Afgelopen oktober kondigde Apple al de standaarduitvoering van de MacBook Pro M5 aan, maar de extra krachtige Pro- en Max-varianten bleven nog achter. Sindsdien verkocht Apple nog de M4 Pro- en M4 Max-versies uit 2024, maar die zijn nu aan de kant geschoven. De nieuwe MacBook Pro 2026 met M5 Pro- en M5 Max-chips bieden betere prestaties en enkele andere vernieuwde specs. Maar de écht grote veranderingen zul je nog wat langer moeten wachten.

MacBook Pro nu met M5 Pro en Max-chips

De nieuwe MacBook Pro’s hebben exact hetzelfde uiterlijk als de voorganger. Het gaat dan ook om een kleine spec-bump: iets betere prestaties, maar over het algemeen wel met dezelfde eigenschappen. De nieuwe MacBook Pro is er in 14- en 16-inch formaat, waarbij je nu dus naast de gewone M5 ook de keuze hebt tussen de M5 Pro- en M5 Max-chips.

De M5 Pro- en M5 Max-versies bieden nog betere prestaties, met opties tot veel meer werkgeheugen en opslag. Standaard zijn de nieuwe modellen voorzien van 24GB RAM en 1TB opslag, maar er zijn ook nog extra standaardconfiguraties met meer opslag of meer werkgeheugen beschikbaar. Net als voorheen zijn deze modellen te configureren met tot 8TB opslag, maar daar betaal je wel flink meer voor.

Net als bij de eerdere MacBook Pro M5, bieden de Pro- en Max-varianten nu een snellere SSD. Volgens Apple is de SSD nu tot 2x sneller. Zowel de lees- als schrijfsnelheden zijn verhoogd, waardoor het importeren en exporteren van RAW-afbeeldingen of hoge resolutie-video’s sneller gaat.

Display: twee formaten, ongewijzigde specs

Qua scherm is er niets veranderd ten opzichte van de voorgangers. Je hebt nog steeds de keuze tussen 14- en 16-inch. Dankzij de komst van de M5 Pro/Max-varianten, is er nu eindelijk ook een 16-inch MacBook met M5-chipvariant. Het gaat nog altijd om een XDR mini-LED display, met een maximale piekhelderheid van 1600 nits. Ook is er ProMotion met een verversingsgraad van tot 120Hz. Als extra optie kun je nog kiezen voor een duurdere variant met nanotextuur.

Poorten: Thunderbolt 5, hdmi en meer

De nieuwe MacBook Pro 2026 heeft net als de voorganger drie Thunderbolt 5-poorten, waarmee je snelheden tot 120 Gb/s kan halen. Ook is er als voorheen MagSafe 3 aanwezig waarmee je de MacBook kan opladen, hoewel opladen via usb-c ook nog altijd mogelijk is. Verder is er een SDXC-poort voor een geheugenkaart en een hdmi-poort voor bijvoorbeeld een extern scherm.

Verder zijn de modellen voorzien van een 12-megapixel Center Stage-camera. Die zorgt ervoor dat je altijd goed in beeld bent, zelfs als je niet recht voor de camera zit. Bij voorgaande modellen waren wij altijd erg onder de indruk van de speakers en dat is bij dit model vermoedelijk niet anders. Er zit een hifi-systeem met zes speakers en force-cancelling woofers in.

Specs MacBook Pro M5

Dit zijn de belangrijkste specificaties van de MacBook Pro (M5 Pro/M5 Max)

14- en 16-inch formaat

Liquid Retina XDR-display

Resolutie: 3024 x 1964

Pixels per inch: 254

ProMotion, True Tone, P3 brede kleurweergave

Optie voor scherm met nanotextuur (matglas)

Maximale helderheid: 1000 nits (SDR), 1000 nits (XDR, fullscreen), 1600 nits (XDR, piekhelderheid)

Apple M5, M5 Pro of M5 Max-chip

10- of 15-core CPU (14-inch) of 18-core CPU (16-inch)

Neural Accelerators op elke kern

10-, 16-, 32- of 40-core GPU

Ray tracing met hardware-acceleratie

16-core Neural Engine

153 GB/s, 307 GB/s, 460 GB/s (14-inch) of 614 GB/s (16-inch) geheugenbandbreedte

Media Engine

SDXC-poort

HDMI-poort

Mini-jack-aansluiting

MagSafe 3-poort

3 Thunderbolt 5-poorten

12-megapixel groothoekcamera, diafragma ƒ/1.8, LiDAR-scanner voor AR

12-megapixel Center Stage met ondersteuning voor Bureaubladweergave

Batterijduur: tot 24 uur video streamen, tot 16 uur draadloos internetten.

Opslag: 1TB, 2TB of 4TB

Kleuren: zilver, spacezwart

Zonder lichtnetadapter

• • Prijs: vanaf €1.829,-

Geen stroomadapter meer

Wat goed is om te weten, is dat de nieuwe M5 Pro/Max-modellen geen stroomadapter meer meegeleverd krijgen. Apple haalde de stroomadapter eerder al uit het standaardmodel met M5, maar nu is dit dus ook doorgevoerd bij de krachtigere modellen. Tijdens het samenstellen van de MacBook Pro bij Apple kun je wel als extra betaalde optie een stroomadapter meeleveren. Vanuit EU-regels is Apple verplicht om in ieder geval een variant zonder stroomadapter te leveren. Apple kiest er dus voor om standaard helemaal geen stroomadapter te leveren. Je kunt niks extra’s besparen als je tijdens het bestellen de stroomadapter als optie toevoegt. Je betaalt dezelfde meerprijs als een losse stroomadapter.

De nieuwe MacBook Pro met M5 Pro- en M5 Max-chips zijn vanaf 4 maart 2026 om 15:15 uur te bestellen en worden een week later op 11 maart 2026 geleverd. De nieuwe modellen worden aan de line-up toegevoegd naast de in oktober aangekondigde M5-variant. De M5-variant heeft nu overigens ook standaard 1TB opslag, maar is ook €100,- duurder geworden.

Dit jaar nog een nieuwe MacBook Pro verwacht

Ben je toe aan meer vernieuwingen en aanpassingen? Dan kun je misschien beter wachten op de MacBook Pro met M6-chip die dit najaar nog verwacht wordt. Apple werkt namelijk aan een compleet vernieuwd ontwerp van de MacBook Pro, tevens voorzien van OLED-display. Lees meer over de verwachte MacBook Pro met nieuw design.

Op onze pagina over de MacBook Pro M5 lees je meer over het eerder uitgebrachte model van afgelopen oktober.