Nu onthuld: M5-chip maakt nieuwe MacBook Air weer iets sneller (met véél meer opslag)

Apple heeft de MacBook Air voorzien van een M5-chip. Het nieuwe model heeft nu de nieuwste generatie Apple Silicon-chip en nog een aantal andere kleine verbeteringen.

Afgelopen oktober bracht Apple de eerste Mac met een M5-chip uit. De eer was aan de 14-inch MacBook Pro 2025, maar nu zo’n half jaar later heeft ook de lichtgewicht MacBook Air een update gekregen. Dit nieuwe model biedt betere specificaties dankzij de krachtigere M5-chip en veel meer opslag, maar de rest van de specificaties zijn grotendeels gelijk gebleven.

MacBook Air M5 officieel

De nieuwe MacBook Air van 2026 heeft als voornaamste verbetering dus de M5-chip. Deze chip biedt tot 4x snellere prestaties voor AI-taken. Ook is de grafische chip (GPU) verbeterd, wat zorgt voor een tot 4x hogere piek-verwerkingssnelheid. Apple heeft daarnaast de ssd een upgrade gegeven. De opslag is sneller met een hogere lees- en schrijfsnelheid en je krijgt twee keer zoveel: nu 512GB in plaats van 256GB. Dat heeft wel invloed op de prijs, want de vanafprijs is €100,- hoger geworden. Je kan de opslag ook uitbreiden tot 4TB.

Bekijk ook Alles wat je moet weten over Apple’s M5-chip Apple heeft de M5-chip onthuld voor nóg krachtigere iPads, Macs en AI-servers. Wat is er nieuw in deze chip en in welke producten kunnen we ze verwachten?

Het nieuwe model biedt dezelfde 16GB werkgeheugen in het basismodel, hoewel dat uit te breiden is tot maximaal 32GB. De batterijduur is gelijk gebleven met zo’n 15 uur draadloos internetten en tot 18 uur video streamen. Qua poorten is er ook niks veranderd: er zitten twee usb-c (Thunderbolt 4) poorten op, een MagSafe-aansluiting en koptelefooningang.

Apple heeft ook voor het eerst de N1-chip toegepast op een Mac. Deze chip is verantwoordelijk voor wifi, Bluetooth en Thread. De nieuwe MacBook Air heeft wifi 7 en Bluetooth 6 en is dus ook de allereerste Mac met Thread-support.

Twee modellen en ongewijzigd design

Net als voorheen kan je kiezen uit twee modellen: 13- en 15-inch. Qua display heeft Apple geen verbeteringen doorgevoerd ten opzichte van de voorganger, dus je geniet nog steeds van een LCD-scherm met maximaal 60Hz en een notch. De maximale helderheid is met 500 nits ook niet toegenomen.

De MacBook Air 2026 is verkrijgbaar in hetzelfde ontwerp als de voorganger, waarbij je ook kan kiezen uit dezelfde vier kleuren: zilver, sterrenlicht, hemelsblauw en middernacht. Qua afmetingen en dikte komt dit model ook overeen met de M4-variant uit 2025.

Prijs en beschikbaarheid MacBook Air 2026

De nieuwe MacBook Air 2026 is vanaf 4 maart om 15:15 uur te bestellen en een week later op 11 maart 2026 geleverd. Het 13-inch model is verkrijgbaar vanaf €1.199,- (M5, 16GB RAM, 512GB opslag), terwijl het 15-inch model je minimaal €1.499,- kost (M5, 16GB RAM, 512GB opslag). Bij Apple kan je zaken als opslag en werkgeheugen uitbreiden, wat uiteraard de prijs verder opvoert. Hou er rekening mee dat je er dit keer ook geen stroomadapter meer bij krijgt.

De nieuwe MacBook Air 2026 zal binnenkort ook bij alle bekende winkels te bestellen zijn, waarna hij kort daarna ook in de (fysieke) winkels te vinden is. Wil je toch besparen, dan kun je nu nog kiezen voor de MacBook Air M4 uit 2025, die inmiddels flink is afgeprijsd.

Prijzen 13-inch MacBook Air 2025 met M4-chip

Prijzen 15-inch MacBook Air 2025 met M4-chip

Dit artikel wordt nog verder bijgewerkt.