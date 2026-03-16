Alles over de batterij van de MacBook Neo: hoelang gaat de accu mee en welke oplader heb je nodig?

De MacBook Neo heeft een iets kortere batterijduur dan de andere MacBook-modellen. Maar hoelang gaat de MacBook Neo batterij dan mee, hoe moet je hem opladen en welke oplader heb je eigenlijk nodig?

De MacBook Neo is de eerste MacBook die voorzien is van een iPhone-chip, namelijk de A18 Pro-chip. Deze iPhone-chips zijn vaak geoptimaliseerd voor energiezuinigheid, maar wat betekent dit eigenlijk voor de batterijduur van de MacBook Neo? De chip moet namelijk een veel groter display en complexer besturingssysteem aansturen dan op de iPhone het geval is. We hebben alles over de accu van de MacBook Neo hier voor je op een rijtje gezet: van batterijduur tot snelladen en van de geschikte accu tot batterijcapaciteit.

MacBook Neo batterijduur: zo lang gaat hij mee

Apple belooft voor de MacBook Neo een batterijduur tot 11 uur draadloos internette en tot 16 uur video streamen. Om dit in perspectief te plaatsen: de nieuwste MacBook Air M5 kan tot 15 uur draadloos internetten en tot 18 uur video streamen. Bij de zwaarste MacBook Pro is dit zelfs respectievelijk tot 17 uur en tot 24 uur. Van alle huidige MacBooks heeft de MacBook Neo dus de kortste accuduur. Sterker nog: het is de kortste accuduur ooit sinds Apple de eigen M-chips voor de Mac heeft.

De accuduur van de MacBook Neo komt (op papier) overeen met die van de Intel MacBook Air uit 2020, die eveneens 11 uur draadloos kon internetten. Het verschil zit hem daarin alleen in het video streamen: dat kan bij die MacBook Air uit 2020 tot 12 uur, in plaats van 16 uur bij de MacBook Neo.

De MacBook Neo heeft dan ook de kleinste batterij sinds jaren, want de accu heeft een vermogen van 36,5 wattuur. Dat is veel minder dan bijvoorbeeld de MacBook Air, die een batterij van 53,8 wattuur heeft.

MacBook Neo MacBook Air M5 (2026) MacBook Pro M5 Pro (2026) MacBook Air (Intel, 2020) Draadloos internetten Tot 11 uur Tot 15 uur Tot 17 uur Tot 11 uur Video streamen Tot 16 uur Tot 18 uur Tot 24 uur Tot 12 uur (in Apple TV-app) Wattuur 36,5 wattuur 53,8 wattuur 100 wattuur 49,9 wattuur Snelladen ❌ ✅ ✅ ❌ Batterijcycli 1000 1000 1000 1000

MacBook Neo opladen: alleen via usb-c

De MacBook Neo heeft, in tegenstelling tot recente MacBooks sinds 2021, geen MagSafe-poort. Dat betekent dat je er ook geen MagSafe-kabel bij krijgt en het opladen dus altijd via een usb-c-poort moet. De MacBook Neo heeft twee usb-c-poorten, die allebei gebruikt kunnen worden om hem op te laden.

Het voordeel van de MagSafe-poort op andere MacBooks, is dat de stroomkabel eenvoudig vastklikt op de juiste plek en hij ook los schiet als iemand achter de kabel blijft hangen of eraan trekt. Dit voorkomt dat de MacBook meegetrokken wordt. Een ander voordeel is dat je dan altijd nog alle beschikbare usb-c-poorten over hebt voor andere accessoires. Bij de MacBook Neo heb je, als je hem oplaadt tijdens het gebruik, nog maar een vrije poort over.

Wat ook goed is om te weten, is dat de MacBook Neo geen snelladen ondersteunt. Bij de MacBook Air- en MacBook Pro-modellen uit 2021 en nieuwer kun je ze in ongeveer 30 minuten tot 50 procent opladen. Je hebt daar wel een snelle adapter voor nodig van (afhankelijk van het model) minimaal 67W. In de praktijk betekent dit dat de MacBook Neo wat langzamer oplaadt. Uit tests blijkt dat de MacBook Neo vanaf 20% batterijlading in ongeveer een half uur 15% bijgeladen is.

Welke oplader heb je nodig voor de MacBook Neo?

De MacBook Neo wordt geleverd zonder stroomadapter, dus je vraagt je misschien af welke oplader je dan precies nodig hebt. Allereerst moet de oplader voorzien zijn van een usb-c-poort, als je de meegeleverde usb-c-naar-usb-c-kabel wil gebruiken. Apple zegt dat de MacBook Neo een oplader van 20W of meer nodig heeft. Een 20W-oplader is Apple’s huidige standaardoplader die je voor iPhones en iPads kan gebruiken.

Maar als je thuis nog ergens een usb-c-oplader van 20W of meer hebt liggen, is die zeer waarschijnlijk ook geschikt voor de MacBook Neo. Het blijkt ook nog zin te hebben om een oplader van een iets hoger wattage te gebruiken. De MacBook Neo trekt maximaal 24W, dus als je bijvoorbeeld een oplader van 30W gebruikt, gaat het opladen iets sneller. Maar omdat hij maximaal 24W gebruikt bij het opladen, maakt het voor de laadsnelheid niet uit of je bijvoorbeeld een 30W- of 90W-oplader gebruikt.

