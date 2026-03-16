Samenvatting: dit heeft Apple allemaal aangekondigd tijdens het maart 2026 "event"
Gerucht: 'MacBook Neo krijgt komende jaren geen touchscreen'

De MacBook Neo krijgt de komende jaren nog geen touchscreen, zo zeggen bronnen. De MacBook Pro wordt later dit jaar de eerste Mac met een aanraakscherm.
De nieuwe MacBook Neo toont veel overeenkomsten met het instapmodel van de iPad: een modern ontwerp, maar mindere specificaties, ontbrekende functies en een lagere prijs. Maar er is nog altijd iets wat de iPad wel heeft en de MacBook niet: een touchscreen. Daar komt dit najaar met een nieuwe MacBook Pro verandering in, maar je hoeft er volgens bronnen geen rekening mee te houden dat dit snel naar de MacBook Neo komt.

De MacBook Neo is dankzij zijn lage prijs een stevige concurrent voor veel Chromebook-computers met Windows, maar veel van die modellen zijn tegenwoordig voorzien van een touchscreen. Dat maakt ze ook extra toegankelijk, vooral voor een jongere doelgroep dat gewend is om te werken met aanraakschermen. Maar volgens Mark Gurman van Bloomberg heeft Apple nog helemaal geen beslissing genomen of er überhaupt een ander MacBook-model met touchscreen komt, naast de volledig nieuwe MacBook Pro van dit najaar of begin volgend jaar. Dat geldt dus ook voor de MacBook Air, tegenwoordig Apple’s middenklasse MacBook.

Gurman verwacht dat de MacBook Neo in in ieder geval de komende drie jaar geen touchscreen krijgt. De voornaamste reden is dat de MacBook Neo extra scherp geprijsd is, terwijl een touchscreen de prijs juist op zou voeren. De bekende Apple-analist Ming-Chi Kuo beweerde vorig jaar september nog dat de tweede generatie MacBook Neo mogelijk een touchscreen krijgt, maar hij krabbelde eerder deze maand terug. Uit zijn recentere onderzoek binnen de industrie blijkt dat de MacBook Neo 2 “wellicht geen touchscreen krijgt”.

Op dit moment heeft het er dus alle schijn van dat een MacBook Neo met touchscreen nog niet in de nabije planning ligt. Wil je toch een touchscreen op een MacBook, dan lijkt het erop dat je bij de aanstaande MacBook Pro moet zijn.

