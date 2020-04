Zo gaat macOS Catalina de levensduur van je MacBook-accu verbeteren

Apple heeft een wijziging ingevoerd in de manier waarop MacBook-accu's worden opgeladen. In de nieuwe developer preview van macOS Catalina 10.15.5 zal dit worden ingevoerd.

Het nieuwe oplaadgedrag geldt alleen voor MacBooks met Thunderbolt 3-aansluiting. Er zal een nieuwe optie worden toegevoegd, Battery Health Management. Hiermee kun je het opladen en ontladen van MacBook-accu’s beter regelen. Volgens Apple is het bedoeld om de mate van chemische veroudering van de cellen te verminderen. Daardoor neemt de uiteindelijke levensduur van je accu toe, zonder dat het impact heeft op je dagelijkse batterijduur.



De functie analyseert de temperatuur van de accu in de loop van de tijd. Ook wordt gekeken naar de oplaadpatronen. Gaat de accu regelmatig bijna leeg en wordt ‘ie dan weer helemaal opgeladen, of hangt de MacBook eigenlijk altijd aan de lader? In het laatste geval zal de accu niet helemaal opgeladen worden, zodat de accu minder snel veroudert. Als je wilt kun je deze statistieken delen met Apple, maar dit gebeurt alleen op een opt-in basis.

Het opladen van een laptopbatterij naar 100% en daarna langdurig aan de lader laten hangen, is erg slecht voor de levensduur van de accu. Vooral bij een hoge temperatuur is dit het geval. Het geldt overigens ook voor alle andere apparaten met accu, zoals smartphones en elektrische auto’s en fietsen. Opladen tot 80 procent is beter, als het apparaat langere tijd aan de lader hangt.

Deze keer kiest Apple ervoor om er gewoon over te communiceren. Bij de functie Batterijconditie op de iPhone deed Apple dat niet en moesten mensen het zelf maar ontdekken. Net als bij Batterijconditie kun je ook deze Battery Health Management-functie naar wens uitschakelen. Je kunt het echter beter ingeschakeld laten, want het is beter voor je accu. Ga je echter op een lange reis, dan kan het zin hebben om uit te schakelen, zodat je accu wel naar de 100% wordt opgeladen.

De functie zit nu nog in de beta, maar komt voor iedereen beschikbaar als macOS 10.15.5 officieel uit komt.