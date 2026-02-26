Uitgelicht
Alles over Apple's verwachte maart-aankondigingen
MacBook Air 2021 render met toetsenbord.

‘Deze 7 eigenschappen ontbreken op de aankomende instap-MacBook’

Nieuws Geruchten Mac en macOS
De aankomende instap-MacBook wordt de goedkoopste uit de line-up, maar daarvoor moet je ook enkele compromissen doen. Volgens een bron gaat Apple op zeven punten concessies doen.
Benjamin Kuijten -

Misschien wel Apple’s meest interessante aankomende aankondiging is die van het nieuwe instapmodel van de MacBook. Dit nieuwe (ogenschijnlijke) kleurrijke model krijgt een iPhone-chip en wordt een stuk voordeliger dan de huidige MacBook Air. Hij is vooral gericht op scholieren en studenten en iedereen die op zoek is naar een goede laptop voor de meest standaard taken. Maar om tot die lagere prijs te komen (mogelijk kost hij minder dan €800,-), gaat Apple wel enkele concessies doen. Een geruchtenlekker op het Chinese Weibo heeft een lijst opgesteld van eigenschappen en functies die ontbreken op de MacBook 2026.

‘Dit mis je bij de nieuwe instap-MacBook’

De eigenschappen die ontbreken zijn geen essentiële functies, maar zorgen wel voor het duidelijke verschil tussen de MacBook Air enerzijds en het nieuwe instapmodel anderzijds. De verschillen zitten vooral in de specs qua display, opslag en werkgeheugen.

#1 Lagere schermhelderheid

Volgens de bron krijgt het nieuwe model een lagere schermhelderheid. De MacBook Air heeft een maximale helderheid van 500 nits, maar de vroegere 12-inch MacBook zat zelfs onder de 400 nits. We kunnen ons niet voorstellen dat Apple weer naar dat niveau gaat, maar een helderheid tussen de 400 en 500 nits is niet ondenkbaar.

#2 Geen True Tone

Een andere mogelijke schermbeperking is het ontbreken van True Tone. True Tone zorgt ervoor dat de kleuren altijd natuurgetrouw zijn, afhankelijk van het omgevingslicht. Zit je in een kantoor met veel kunstlicht, dan heeft dat een andere invloed op de weergave dan wanneer je buiten op een scherm aan het werk bent. Apple-producten met True Tone passen daar de tinten op aan, zodat kleuren er altijd goed uit zien. Hiervoor zijn dus extra sensoren nodig en die zouden dus ontbreken bij de MacBook.

Bekijk ook
MacBook Pro True Tone-scherm

True Tone op de Mac: altijd de juiste kleuren in macOS

Met True Tone ziet het scherm van je Mac er natuurlijker uit. Heeft jouw Mac geen True Tone? Dan kun je wellicht gebruik maken van Omgevingslichtcompensatie. Dit zorgt er eveneens voor dat jouw Mac-scherm altijd de juiste kleuren toont. Hoe het werkt lees je in deze tip!

#3 Geen toetsenbordverlichting

Een andere opmerkelijke beperking is het ontbreken van toetsenbordverlichting, als we de bron mogen geloven. De toetsenbordverlichting is al sinds jaar en dag onderdeel van recente MacBooks, maar is bijvoorbeeld bij de iPad-toetsenborden van Apple niet altijd de standaard. Zo ontbreekt het op het Magic Keyboard voor iPad Air.

#4 8GB werkgeheugen

Sinds een paar jaar heeft elke MacBook die Apple nu verkoopt standaard 16GB werkgeheugen. Daarvoor hield Apple halsstarrig vast aan 8GB, waar door de jaren heen best wel veel kritiek op kwam. Het lijkt er nu wel op dat Apple voor het instapmodel weer voor 8GB RAM gaat, hoewel dat voor de doelgroep waarschijnlijk ook wel genoeg is. Het is in ieder geval voldoende voor Apple Intelligence-support.

Bekijk ook
Persoon met MacBook

Hoeveel RAM heeft jouw MacBook nodig? Je kunt het makkelijk checken

Heb je nu wel of niet genoeg aan 8GB RAM? En is 16GB RAM zinvol? Je kunt dit gemakkelijk achterhalen door naar de geheugendruk van je huidige Mac te kijken.

#5 Minder opslagkeuze

Ook bij de opslaghoeveelheid zouden er beperkingen gelden. Apple zou zelfs mogelijk weer een 128GB-versie kunnen uitbrengen om kosten te besparen. Maar volgens de bron zijn in ieder geval de upgradekeuzes beperkter. Zo zouden de 1TB en 2TB-opties ontbreken.

#6 Lagere ssd-snelheden

Qua lees- en schrijfsnelheid spreekt de bron ook over een beperking. Apple is over de exacte lees- en schrijfsnelheid van de ssd’s nooit zo open, maar het is in ieder geval de verwachting dat de snelheden lager zullen zijn bij de nieuwe MacBook. Bij de MacBook Pro M5 verhoogde Apple nog de snelheden, maar je kunt er in ieder geval vanuit gaan dat de snelheden bij het instapmodel een stuk lager komen te liggen. Maar omdat je op dit model waarschijnlijk minder vaak aan grote bestanden werkt, zou dat niet zo erg zijn.

#7 Geen snelladen

Veel recente MacBook-modellen ondersteunen snelladen in combinatie met de juiste stroomadapter. Zo kun je een MacBook Air met een 70W-stroomadapter in 35 minuten tot 50% opladen. Wat de oplaadspecificaties van het nieuwe instapmodel worden is dus nog de vraag, maar het zou in ieder geval minder vlot gaan. Overigens krijg je er naar verwachting ook geen stroomadapter bij. Dat is nu al bij de MacBook Pro’s het geval en zal ook bij de aankomende MacBook Air M5 het geval zijn.

Bekijk ook
MacBook toetsenbord en scherm

Snelladen van je MacBook: wat heb je daarvoor nodig?

Als je MacBook snelladen ondersteunt, scheelt dat een hoop stress. Je lege laptop is binnen de kortste keren weer klaar voor de actie. In deze gids leggen we je uit wat je nodig hebt voor het snelladen van je MacBook.

Of deze lijst met beperkingen ook echt blijkt te kloppen, zullen we binnenkort weten. Het is de verwachting dat Apple de MacBook 2026 in de eerste week van maart aankondigt. Het wordt een van Apple’s maart 2026-aankondigingen en in onze round-up kun je lezen wat we nog meer verwachten.

Bekijk ook
iPhone 16e actieknop buiten

Deze nieuwe Apple-producten verwachten we in de eerste week van maart

Apple gaat in de eerste week van maart nieuwe producten aankondigen. Het bedrijf gaat dan namelijk een soort van Apple-event organiseren. Maar welke producten kun je dan verwachten?

