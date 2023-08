We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

In de rubriek Weekend-kijktips besteden we aandacht aan het nieuwe aanbod van de Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video. Maar ook lokale aanbieders zoals NLZiet (twee weken gratis!), Videoland, CineMember en Ziggo hebben van alles te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Nieuw bij Apple TV+: Physical (seizoen 3)

Deze comedy-dramaserie terug voor het derde en laatste seizoen. Hoofdpersoon Sheila Rubin is bezig met een ontdekkingsreis van zichzelf tijdens haar aerobicslessen. Dit wordt op een duistere komische wijze in beeld gebracht. Op Rotten Tomatoes krijgt het derde seizoen een heel behoorlijke 94% score, dus mocht je nog niet eerder hebben gekeken: misschien toch eens proberen. Na het 3e seizoen is het echter afgelopen voor Rubin.

Bekijken: Physical

Guardians of the Galaxy Vol. 3

Te zien bij: Disney+

In Marvel Studios “Guardians of the Galaxy Vol. 3” beginnen onze geliefde buitenbeentjes te wennen aan het leven op Knowhere, maar het duurt niet lang voodat hun leven op de kop wordt gezet de echo’s van Rocket’s turbulente verleden. Peter Quill is nog steeds aan het bijkomen na het verlies van Gamora, maar hij moet zijn team om zich heen verzamelen voor een gevaarlijke missie om het leven van Rocket te redden. Als deze missie niet succesvol wordt afgerond, zou dat mogelijk kunnen leiden tot het einde van de Guardians zoals we die kennen.

The Lincoln Lawyer (Seizoen 2 deel 2)

Te zien bij: Netflix

The Lincoln Lawyer seizoen 2 is terug met een tweede serie van vijf afleveringen. Heb je deel 1 niet gezien, dan zullen we niet te veel verklappen. In deze spannende juridische thriller draait alles om het vinden van bewijs. Het is gebaseerd op de boeken van Michael Connelly en het verhaal van het tweede seizoen kun je terugvinden in het vierde boek van deze auteur.

Fatal Seduction (S02)

Te zien bij: Netflix

Een getrouwde hoogleraar wordt meegesleept in een passionele affaire met een jongere man. Dit brengt een reeks tragedies en verraad aan het licht van haar naasten.

Onder Vuur (seizoen 2)

Te zien bij: Netflix

Vlaamse dramaserie over een brandweerkazerne in Oostende. Een hecht team van brandweerlieden moet zien om te gaan met hun gevaarlijke werk, terwijl ze ook nog allerlei problemen in hun persoonlijke leven ervaren.

Untold: Jake Paul the Problem Child

Te zien bij: Netflix

Professioneel bokser — en eeuwige onruststoker — Jake Paul vertelt in deze docu het onwaarschijnlijke verhaal over hoe hij het van online grappenmaker tot powermepper schopte.

Heartstopper (seizoen 2)

Te zien bij: Netflix

Deze populaire gay tienerkomedie is terug op Netflix. Na bijna 18 maanden wachten zien we Nick, Charlie en hun gezelschap terug. Seizoen 1 werd geprezen als een van de beste series van 2022 en het lijkt erop dat het tweede seizoen net zo gedurfd, uitdagend, grappig en ongegeneerd queer is als zijn voorganger. Dit keer proberen Nick en Charlie hun ontluikende romance te ontdekken, terwijl ze studeren voor hun examens en zich voorbereiden op het langverwachte schoolbal. Op recensiewebsite Rotten Tomatoes heeft Heartstopper seizoen 2 net als zijn voorganger een zeldzaam hoge 97%/99% score gekregen en dat maakt duidelijk dat dit een van de beste Netflix-programma’s van het moment is.

The Tourist (seizoen 1)

Te zien bij: HBO Max

Een man wordt achtervolgd door een grote vrachtwagen die hem van de weg probeert te rijden. Hij komt bij in een ziekenhuis, gewond maar levend. Wie heeft hem dit aangedaan en waarom? Welke gebeurtenissen uit zijn verleden hebben hiertoe geleid? Hij moet de antwoorden op deze vragen vinden voordat zijn verleden hem inhaalt. Zijn zoektocht voert hem door de onmetelijke Australische outback.

The Lost Flowers of Alice Hart (seizoen 1)

Te zien bij: Amazon Prime Video

The Lost Flowers of Alice Hart vertelt het aangrijpende verhaal van Alice Hart. Die op negenjarige leeftijd op tragische wijze haar ouders in een mysterieuze brand verliest. Ze gaat bij haar grootmoeder June wonen op de bloemenboerderij Thornfield, hier ontdekt ze dat haar familie vele geheimen met zich meedraagt. Het verhaal speelt zich af tegen het adembenemende landschap van Australië en het meeslepende familiedrama strekt zich uit over vele jaren. Terwijl Alice opgroeit, komt ze steeds meer te weten over haar complexe verleden. Uiteindelijk bouwt het verhaal op naar een emotionele climax, wanneer Alice moet vechten voor haar leven tegen een man van wie ze houdt. De eerste drie afleveringen van het eerste seizoen zijn nu te zien.

Dit is de eerste tv-serie van filmactrice Sigourney Weaver in haar bijna 50-jarige carrière. The Lost Flowers of Alice Hart is gebaseerd op het gelijknamige boek van Holly Ringland. Weaver speelt de hoofdrol in het meeslepende maar tragische drama. De recensies zijn redelijk positief, met veel lof voor Weaver’s indrukwekkende optreden in deze aangrijpende maar af en toe wat trage miniserie.

About My Father

Te zien bij: Amazon Prime Video

Sebastian is verloofd met Ellie. Zij moedigt hem aan om zijn geïmmigreerde vader Salvo, een kapper, mee te nemen naar een weekend met haar superrijke en buitengewoon excentrieke familie. Het weekend ontwikkelt zich tot wat alleen kan worden omschreven als een hevige cultuurbotsing. Sebastian en zijn vader ontdekken nadien dat het mooie van familie is dat alles om familie draait.

Three Identical Strangers

Te zien bij: SkyShowtime

Drie vreemden worden herenigd door een bizar toeval. Bobby, Eddy en David worden geboren als identieke drielingen, maar gescheiden bij de geboorte en door drie verschillende families geadopteerd.

De Verraders Australië (S01)

Te zien bij: Videoland

Een groep van 24 Australiërs strijdt op een prachtige locatie om een zilverschat van 250.000 Australische dollar. De Verraders doen er alles aan om het zilver voor zichzelf te houden en de Getrouwen proberen de Verraders te verbannen. Want de Verraders deinzen er niet voor terug om iedereen tegen elkaar uit te spelen en iedere nacht een Getrouwe te ‘vermoorden’.

Zomer in Frankrijk

Te zien bij: Pathé Thuis

Na een jarenlange vriendschap ontstaan er tijdens de gezamenlijke vakantie ineens gevoelens tussen vader Walt en Marie, de moeder van het andere gezin. Ze maken een plan om ook een nieuwe liefde aan te wakkeren tussen hun partners.

Burden

Te zien bij: Pathé Thuis

Een herstellende alcoholist knoopt een relatie aan met de ex-vriendin van de man die hij een half decennium geleden in een auto-ongeluk om het leven bracht door te rijden onder invloed.

Resident Evil: Death Island

Te zien bij: Pathé Thuis

D.S.O. agent Leon Kennedy is op een missie om Dr. Taylor te redden van ontvoerders, wanneer een mysterieuze vrouw zijn achtervolging dwarsboomt. Ondertussen is er een zombie-uitbraak onder mensen die Alcatraz Island hebben bezocht.

