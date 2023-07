We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

In de rubriek Weekend-kijktips besteden we aandacht aan het nieuwe aanbod van de Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video. Maar ook lokale aanbieders zoals NLZiet (twee weken gratis!), Videoland, CineMember en Ziggo hebben van alles te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Nieuw bij Apple TV+: The Beanie Bubble

Apple’s nieuwste eigen film gaat over de Beanie Babies-gekte uit eind jaren negentig. De pluizige knuffels werden voor duizenden euro’s verkocht. En terwijl het geld bij de CEO binnenstroomde waren het de werknemers die het zware werk moesten doen.

De film is losjes gebaseerd op werkelijke gebeurtenissen. Zach Galifianakis speelt Ty Warner, de steenrijke CEO van Ty Inc, de maker van Beanie Babies. Ook zien we Geraldine Viswanathan in de rol van Maya, een slimme medewerkster die ervoor zorgde dat de Beanies een gigantische hype werden, terwijl ze daarvoor maar een schamel salaris kreeg.

Ty Warner is een gefrustreerde verkoper die anderen maar niet kan overtuigen om te investeren in zijn idee voor een nieuwe speelgoedlijn. Maar dan gaan drie vrouwen zich ermee bemoeien: Sheila (Sarah Snook), Robbie (Elizabeth Banks) en Maya (Geraldine Viswanathan), met als gevolg een van de grootste speelgoedhypes die er ooit is geweest.

In de film komt Ty Warmer er niet al te best vanaf. We zien bijvoorbeeld hoe hij Robbie en Sheila, gespeeld door Elizabeth Banks en Sarah Snook, bedriegt. De twee vrouwen waren cruciaal i nhet succes van de Beanie Babies, maar kregen daar maar weinig voor terug. De film krijgt op Rotten Tomatoes maar een score van 62% onder critici en 56% onder het publiek, dus verwacht geen meesterwerk. Maar het kan net die ene vermakelijke film zijn na een vermoeiende dag, waar je zonder veel nadenken bij in slaap valt.

Chevalier

Te zien bij: Disney+

Deze film van Searchlight Pictures is de moeite waard als je op zoek bent naar iets heel anders. De film vertelt het verhaal van Joseph Bologne, Chevalier de Saint-Georges, alias de eerste klassieke componist van Afrikaanse afkomst en een van de meest onderschatte musici aller tijden. Chevalier schetst zijn opkomst als arbeiderszoon van een plantagearbeider tot de gerespecteerde componist die hij vandaag de dag is. Het historische verhaal is op een aantal punten wat aangepast om het wat dramatischer te maken.

Fans van Hamilton en andere iconische musicals hoeven er niet op te rekenen dat Chevalier hetzelfde biedt, maar als je van historische of muzikale drama’s houdt zul je er toch heel wat genoegen aan beleven.

Happiness for Beginners

Te zien bij: Netflix

Een lerares staat na haar scheiding op een tweesprong en waagt zich aan een nieuwe start in het leven en de liefde als ze zich aanmeldt voor een zware groepswandeltocht.

Terzi (seizoen 2)

Te zien bij: Netflix

Een beroemde kleermaker begint aan een trouwjurk voor de verloofde van zijn beste vriend. Maar alle drie hebben ze duistere geheimen die al gauw hun levens op zijn kop zetten.

The Witcher (seizoen 3 deel 2)

Te zien bij: Netflix

Een van de beste Netflix-shows (volgens sommigen) is terug op het scherm. In The Witcher seizoen 3 zien we Cavill voor de laatste keer als ieders favoriete monsterdoder, met Liam Hemsworth als vervanger voor de vertrekkende hoofdrolspeler. Seizoen 3 deel 1 eindigde met een gigantische cliffhanger en in het tweede deel is er nog heel wat af te ronden voordat Cavill vertrekt.

Captain Fall (seizoen 1)

Te zien bij: Netflix

Een sullige, goedgelovige kapitein wordt ingehuurd op een duur cruiseschip en wordt de perfecte zondebok voor een illegale smokkeloperatie.

Miraculous: Ladybug and Cat Noir

Te zien bij: Netflix

Wil je je jonge kinderen dit weekend een tijdje bezig houden? Dan is deze gezinsvriendelijke film een echte aanrader. Gebaseerd op de gelijknamige CGI-animatieserie over een duo dat over bovenmenselijke krachten beschikt en misdaden bestrijdt. Ze proberen Parijs te beschermen tegen de schurk die bekend staat als Hawk Moth. Leuk voor de kids, maar de recenties zijn gemengd. Maar hé, wanneer hebben kinderen zich ooit druk gemaakt over wat de filmcritici vinden?

After the Bite

Te zien bij: HBO Max

Deze documentairefilm laat zien hoe de serene wateren in het zuiden van Massachusetts in de afgelopen tien jaar een van de grootste hotspots voor witte haaien van de wereld zijn geworden.

Harley Quinn (seizoen 4)

Te zien bij: HBO Max

Een van de beste HBO Max-shows – en een van de beste animatieseries die momenteel op tv is – is dit weekend terug voor het langverwachte vierde seizoen. Na de gebeurtenissen in het derde seizoen en de Valentijnsdagspecial van 2023, zien we in Harley Quinn seizoen 4 de anti-held en haar vriendin Posion Ivy op nieuwe (en nodeloos gewelddadige) manieren door de wereld van Gotham City navigeren.

The Covenant

Te zien bij: Amazon Prime Video

‘The Covenant’ volgt sergeant John Kinley tijdens zijn laatste dienstplicht in Afghanistan. Tijdens de dienst staat John onder andere in nauw contact met een lokale tolk, Ahmed genaamd. Wanneer de eenheid in een hinderlaag wordt gelokt, zijn John en Ahmed de enige overlevenden. Ahmed zal zijn leven moeten riskeren om een zwaargewonde John over kilometers slopend terrein in veiligheid te brengen.

Good Omens (seizoen 2)

Te zien bij: Amazon Prime Video

Azirafaal uit de Hemel en Crowley uit de Hel hebben het fijn op aarde. Daarom is het slecht nieuws dat deze op het punt staat te vergaan. De legers van het Goed en het Kwaad verzamelen zich. De Vier Rijders van de Apocalyps zijn klaar voor vertrek. Alles verloopt volgens het Goddelijk Plan, maar de Antichrist is zoek. Kunnen onze helden hem vinden en stoppen ze Armageddon vóór het te laat is?

Vier jaar nadat David Tennant en Michael Sheen (als Crowly en Aziraphale), in de tv-versie van Good Omens verschenen, is het duo terug voor meer hemelse avonturen. Good Omens seizoen 2 is gebaseerd op een idee van de legendarische auteurs Neil Gaiman en wijlen Terry Pratchett en brengt het duo opnieuw samen om de wereld opnieuw te redden. Jon Hamm, Derek Jacobi, Mark Gatiss, Niamh Walsh en Gloria Obianyo zien we ook in de cast. De critici zijn enthousiast, al klagen ze wel over het fragmentarische plot en het minder boeiende drama. Maar dankzij de ijzersterke chemie tussen Tennant en Sheen en de vele lachwekkende grappen lijkt het tweede seizoen van Good Omens opnieuw een succesnummer te worden voor Amazon Prime Video.

M3GAN

Te zien bij: SkyShowtime

Gemma, robotingenieur bij een speelgoedbedrijf, bouwt een levensechte pop genaamd M3GAN die zich emotioneel kan binden aan kinderen. Wanneer ze M3GAN aan haar nichtje Cady koppelt, begint de pop een eigen leven te leiden.

Blablabla met Schaap (seizoen 1 – aflevering 1-3)

Te zien bij: Videoland

Actrice Elise Schaap wordt door verschillende BN’ers uitgedaagd om een bepaald accent eigen te maken. Ze gaat in de leer met als eindopdracht een undercoveractie waarbij ze getransformeerd wordt tot een echte Limburger, Volendammer, Haagse, Tukker, Utrechtse of zelfs Vlaamse. Gelooft de lokale inwoner haar of valt ze door de mand?

Black Lotus

Te zien bij: Pathé Thuis

Sinds de dood van zijn vriend kampt special forces-officier Matteo met een groot schuldgevoel. Hij heeft nog maar één doel: het ontvoerde dochtertje van zijn gestorven vriend redden. Maar die missie is niet zonder gevaar.

Shazam! Fury of the Gods

Te zien bij: Pathé Thuis

Nu ze de krachten van de goden bezitten, is het voor Billy Batson en de andere kinderen uit zijn pleeggezin lastig om gewone tieners te zijn. Maar wanneer drie oude goden uit zijn op wraak moeten ze vechten voor hun superkrachten.

