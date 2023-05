We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

In de rubriek Weekend-kijktips besteden we aandacht aan het nieuwe aanbod van de Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video. Maar ook lokale aanbieders zoals NLZiet (twee weken gratis!), Videoland, CineMember en Ziggo hebben van alles te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Nieuw bij Apple TV+: Prehistoric Planet (S02)

Documentaireserie van de makers van Planet Earth over het prehistorische leven op aarde. Met voice-over van David Attenborough. De komende vijf dagen is er elke dag een nieuwe aflevering.

Bekijken: Prehistoric Planet

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

Empire of Light

Te zien bij: Disney+

Een Brits kuststadje in de jaren 80. De eenzame, gekwelde Hilary, die met schizofrenie kampt, leidt de bioscoop Empire. Wanneer de nieuwe werknemer Stephen zich in het complex aandient, ontstaat een relatie tussen hen.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

Wild Life

Te zien bij: Disney+

Prachtige beelden gegarandeerd: Kris en Doug Tompkins strijden voor het behoud van de laatste ongerepte plekken op aarde. Een National Geographic-documentaire die duidelijk maakt dat we de natuurlijk vooral met rust moeten laten.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

Dit wil je zien! Probeer Apple TV+ 7 dagen gratis (of 1 jaar gratis bij geselecteerde devices)

NLZIET: twee weken gratis kijken naar alle belangrijke Nederlandse zenders! 🇳🇱

Viaplay: volg de F1 en Premier League met veel korting 🏎

HBO Max: vanaf slechts €5,99 per maand 🍿

Pathé Thuis: kijk de beste films, ook recente blockbusters!

CineMember: kijk 2 weken gratis naar arthouse films

FUBAR (seizoen 1)

Te zien bij: Netflix

Luke (Arnold Schwarzenegger) en zijn dochter Emma hebben jarenlang tegen elkaar gelogen, beiden niet wetende dat de ander een CIA-agent is. Zodra ze allebei de waarheid ontdekken, beseffen ze dat ze eigenlijk niets van elkaar weten.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

Turn of the Tide / Rabo de Peixe (seizoen 1)

Te zien bij: Netflix

Als een boot vol cocaïne voor de kust van zijn eiland zinkt, ziet Eduardo dat als een riskante, maar spannende kans om geld te verdienen en zijn stoutste dromen waar te maken.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

Barbecue Showdown (seizoen 2)

Te zien bij: Netflix

Om in de stemming te komen. Competitieve realityshow waarin de acht beste ‘pitmasters’ van de Verenigde Staten op een fanatieke manier met elkaar strijden om de titel barbecuekampioen.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

Rayen Panday: Fenomeen

Te zien bij: Netflix

Standup-show van cabaretier Rayen Panday, die in korte tijd een fenomeen werd. Netflix heeft de nieuwste show van dit talent uit Zaandam in het aanbod opgenomen. Veel grappen, afgewisseld met pianonummers.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

Shazam! Fury of the Gods

Te zien bij: HBO Max

Nu ze de krachten van de goden bezitten, is het voor Billy Batson en de andere kinderen uit zijn pleeggezin lastig om gewone tieners te zijn. Maar wanneer drie oude goden uit zijn op wraak moeten ze vechten voor hun superkrachten.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

De IRT Affaire (seizoen 1)

Te zien bij: Amazon Prime Video

In de jacht op de criminele top besluit de Nederlandse overheid in de jaren negentig zelf drugs te gaan importeren om zo de onderwereld in kaart te brengen en op te rollen. Grootschalige drugshandel en corruptie is het gevolg. Een wonderbaarlijk waargebeurd verhaal over hoe de overheid de grootste drugsdealer van Euopa werd.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

The Blockchain Life (seizoen 1)

Te zien bij: Amazon Prime Video

In ‘The Blockchain Life’ gaan we in op alles wat met crypto te maken heeft en praten we met sommige van de grootste marktspelers. Deze serie is de meest uitgebreide kijk op crypto ooit.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

Peppermint

Te zien bij: Videoland

Een vrouw (Jennifer Garner) herinnert zich na een coma alleen nog dat haar dochter en man op brute wijze zijn vermoord. Het is tijd voor wraak en ze zoekt dat op de meest duistere plekken van Los Angeles. Met verder onder andere John Gallagher Jr en John Ortiz. Actiefilm die in 2018 in de bioscoop te zien was.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

Dalziel & Pascoe (seizoen 11)

Te zien bij: Videoland

Britse misdaadserie over twee heel verschillende rechercheurs die toch een hechte band krijgen. Het 11e seizoen bestaat uit 5 afleveringen en is tevens het laatste seizoen van de serie.

65

Te zien bij: Pathé Thuis

Na een catastrofale crash komt piloot Mills er samen met Koa, de enige andere overlevende, achter dat ze zijn neergestort op aarde, 65 miljoen jaar geleden. Ze moeten zien te overleven tussen de gevaarlijke, prehistorische wezens.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

Scream VI

Te zien bij: Pathé Thuis

Sam heeft samen met haar vrienden de aanvallen van Ghostface overleefd. Ze besluiten Woodsboro te verlaten om een nieuwe start te maken. Maar aangekomen in New York blijkt Ghostface weer op te duiken.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

Asterix & Obelix in het Middenrijk

Te zien bij: Pathé Thuis

50 jaar voor Christus wordt de keizerin van China na een staatsgreep van de prins Deng Tsin Qin gevangengenomen. Haar dochter weet te ontsnappen en trekt naar Gallië op zoek naar de dappere krijgers Asterix en Obelix.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube