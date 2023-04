We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Nieuw bij Apple TV+: The Last Thing He Told Me

In 2021 werd ‘The Last Thing He Told Me’ een bestseller en het is nu al aangepast tot een tv-serie. Jennifer Garner en Nikolaj Coster-Waldau spelen de hoofdrollen. Hanna’s echtgenoot Owen is plotseling verdwenen. Hij laat een briefje achter met de tekst “Protect her”, dat mogelijk verwijst naar zijn 16-jarige stiefdochter. Maar waarom is hij vertrokken? Hannah begint aan een zoektocht en ontdekt dat ze haar echtgenoot toch niet goed kende. De eerste twee afleveringen zijn nu te zien op Apple TV+ en daarna komt er elke week een nieuwe aflevering. De serie werd geproduceerd door Reese Witherspoon’s productiebedrijf Hello Sunshine en ook de schrijfster van het boek (Laura Dave) heeft eraan meegewerkt.

Bekijken: The Last Thing He Told Me

The English (S01)

Te zien bij: Disney+

The English, een pakkende western, neemt de thema’s identiteit en wraak als uitgangspunt om een bijzondere en meeslepende parabel te vertellen over etniciteit, macht en liefde. Een aristocratische Engelse vrouw, Lady Cornelia Locke en een Pawnee ex-cavalerieverkenner, Eli Whipp, komen samen in het midden-Amerika van 1890 om een gewelddadig landschap te doorkruisen dat op dromen en bloed gegrondvest is.

Til Death Do Us Part Kourtney & Travis

Te zien bij: Disney+

Kourtney, Travis en hun gasten genieten van een luxueus huwelijksweekend in Portofino, Italië. Persoonlijke beelden tonen een gezellig familiegebeuren vol mooie momenten.

Obsession (S01)

Te zien bij: Netflix

De affaire van een gerespecteerde Londense chirurg met de verloofde van zijn zoon verandert in een erotische obsessie die hun levens voorgoed dreigt te veranderen.

Florida Man (S01)

Te zien bij: Netflix

Als een ex-agent met schulden terug moet naar zijn thuisstaat Florida voor een duistere missie, raakt hij verstrikt in een wilde en dodelijke zoektocht.

The Last Kingdom: Seven Kings Must Die

Te zien bij: Netflix

Na de dood van koning Edward gaan Uhtred uit Bebbanburg en zijn kameraden op avontuur door een verscheurd koninkrijk in de hoop Engeland eindelijk te verenigen.

Mummies

Te zien bij: Amazon Prime Video

Door een reeks ongelukkige gebeurtenissen belanden drie mummies in het huidige Londen en beginnen aan een maffe en hilarische reis op zoek naar een oude ring van de koninklijke familie, gestolen door de ambitieuze archeoloog Lord Carnaby.

The Marvelous Mrs. Maisel (S05E01-E03)

Te zien bij: Amazon Prime Video

Deze serie speelt zich af in Manhattan, 1958. Miriam “Midge” Maisel heeft alles wat haar hartje begeert: een perfecte echtgenoot, kinderen en een appartement aan de Upper West Side. Maar dan verandert haar perfecte leven plotseling en moet Midge opnieuw beginnen. Ze ontdekt dat ze een verborgen talent heeft dat ervoor zorgt dat ze alle komedieclubs in Greenwich Village afgaat en zelfs mag langskomen bij Johnny Carson.

De Marine (S01)

Te zien bij: Videoland

Een bijzonder inkijkje in het echte leven bij de Koninklijke Marine. We volgen een aantal hoofdpersonen waar ook ter wereld, terwijl ze werken aan een specifieke missie. Hoe gaat men om met acute dreiging en conflictsituaties als de oorlog in Oekraïne? Wat betekent leiderschap? En wat is toch die steeds weer benoemde kameraadschap?

See for Me

Te zien bij: Pathé Thuis

Als een eigenzinnige, blinde vrouw op een kat past, wordt ze bruut overvallen in haar huis. Haar leven hangt nu af van een veteraan die haar via een app te hulp schiet.

Operation Fortune: Ruse de guerre

Te zien bij: Pathé Thuis

MI6 agent Orson Fortune en zijn team rekruteren een van de grootste filmsterren van Hollywood voor een undercovermissie, wanneer de verkoop van een nieuwe wapentechnologie de wereldorde dreigt te verstoren.