Volgens een nieuwe leak zou Apple bij de iPhone 18 Pro nuances gaan aanbrengen bij een van de meest omstreden ontwerpkeuzes van de iPhone 17 Pro. De bekende leaker Instant Digital deelt dat Apple werkt aan een nieuw productieproces voor de achterkant van de iPhone 18 Pro, waarmee het kleurverschil tussen het glas en het aluminium frame veel minder opvalt.
‘iPhone 17 Pro‑design is niet populair’
Het design van de iPhone 17 Pro is een echte splijtzwam, want de meningen rondom dit nieuwe design zijn verdeeld. Een groep mensen vindt dit design prachtig, maar er is ook een grote groep die niet gecharmeerd is van de tweekleurige achterkant. Er zit namelijk kleurverschil in het glazen vlak en de rest van de aluminium behuizing, al is dat ook heel erg afhankelijk van hoe het licht valt.
Dit punt van kritiek gaat Apple dus naar verluidt aanpakken in de iPhone 18 Pro-modellen. Dit wil Apple bereiken door een verbeterd kleurmatch-proces te ontwikkelen, waardoor het glas beter matcht met aluminium frame van de iPhone. Het doel is om de achterkant visueel één geheel te laten vormen. Echter zal het waarschijnlijk nooit helemaal mogelijk zijn om een uniform resultaat te krijgen, zoals bij voorgaande modellen. Dit heeft te maken met de eigenschappen van de materialen, omdat glas en aluminium anders reageren op licht.
Er zijn ook al mogelijke kleuren iPhone 18 Pro gelekt, al zou Apple slechts een van deze kleuren daadwerkelijk willen gaan uitbrengen.
Wanneer komt de iPhone 18 Pro?
Als dit klopt, krijgen de iPhone 18 Pro‑modellen een vergelijkbaar ontwerp waarin het kleurverschil tussen glas en aluminium veel minder opvalt. Volgens de nieuwste berichten zouden de iPhone 18 Pro-modellen in het najaar van 2026 verschijnen, samen met de vouwbare iPhone, terwijl Apple de release van de iPhone opsplitst: de iPhone 18 en iPhone 18e volgen pas in het voorjaar van 2027.
