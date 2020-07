De kans is aanwezig dat je in het doosje van de iPhone 12 alleen nog het toestel en een USB-kabel vindt. Dit zou bedoeld zijn als kostbesparing: enerzijds worden de 2020 iPhones duurder door de toevoeging van 5G, maar door op andere punten kosten te besparen kan de prijs toch hetzelfde blijven. De stroomadapter kan gaan verdwijnen en dat geldt ook voor de EarPods, de bekabelde oortjes die al vanaf het begin in de doos zitten. Als we naar de situatie op de iCulture-redactie kijken, dan zou dat geen vreemde keuze zijn. We gebruiken de kabels altijd intensief, maar de oortjes en adapter blijven vaak in de doos. Kabeltjes hebben we nooit genoeg, maar de overige accessoires hebben we in feite niet nodig. Wellicht geldt dat voor veel meer gebruikers.



Apple wil het nu zeker weten en vraagt daarom in een enquete wat mensen met de USB-oplader hebben gedaan, nadat ze op een nieuw toestel zijn overgestapt. Het gaat dus om mensen die al een iPhone hebben en recent een nieuwe hebben gekocht. De enquete wordt onder andere in Brazilië uitgevoerd, zo meldt Twitter-gebruiker @gunstaxl.

Apple benadrukt dat het om de USB-lichtnetadapter gaat en niet om de Lightning-kabel. De adapter heb je niet altijd nodig. Je kunt de kabel ook in een USB-hub of een computer steken om op te laden. Daarnaast maken steeds meer mensen gebruik van draadloos opladen.

Apple geeft de gebruikers een aantal opties, die je ook in onze onderstaande poll vindt:

Je kunt de poll ook invullen via deze link.

Als extra optie hebben we zoals gebruikelijk ‘Anders’ toegevoegd, voor als je je ei niet kwijt kunt in deze poll.

Apple vraagt gebruikers wel vaker naar hun ervaringen met producten. Zo was er ook een enquete over de koptelefoonaansluiting op de MacBook. Dat leidde er nog niet toe dat Apple het heeft weggehaald. Er waren ook al geruchten dat Apple de Lightning-poort op de iPhones helemaal achterwege wilde laten, zodat de toestellen voortaan alleen nog draadloos op te laden zijn. Bij de Apple Watch is dat al de dagelijke praktijk. Bij de AirPods houdt Apple ook op de draadloze oplaaddoosjes nog een kabeloplossing achter de hand, door er een Lightning-aansluiting in te stoppen.

De bekende analist Ming-Chi Kuo beweerde vorig weekend dat Apple stopt met de stroomadapters en ze voortaan los gaat verkopen.