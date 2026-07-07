Uitgelicht - Alles over de WWDC
Samenvatting: Dit zijn alle WWDC 2026-aankondigingen (met iOS 27 meer)
iPhone 17e camera: foto maken

Deze provider stunt tijdelijk met een sim only voor slechts €1,-

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Ben je toe aan een nieuwe sim only? Dan kun je momenteel flink besparen bij Simpel via Mobiel.nl. De provider biedt tijdelijk alle databundels aan voor een sterk verlaagd tarief, van 5 GB tot maar liefst 60 GB.
Jane van Brakel -

Tijdens deze actie betaal je gedurende de eerste 12 maanden slechts €1,- per maand, ongeacht welke databundel je kiest. Dat betekent dat je het eerste jaar in totaal slechts €12,- kwijt bent. Na afloop van de actieperiode wordt automatisch het reguliere maandtarief van de gekozen bundel in rekening gebracht. De actie geldt voor alle beschikbare databundels, zodat je de bundel kiest die het beste bij jouw gebruik past.

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Dit is hoe de aanbieding werkt

Met deze actie betaal je de eerste 12 maanden slechts €1 per maand, ongeacht de databundel die je kiest. Daarmee kom je in het eerste jaar uit op een totaal van slechts €12,-. Na afloop van de actieperiode wordt automatisch het reguliere maandtarief van de gekozen bundel toegepast. Onbeperkt bellen en sms’en is niet standaard inbegrepen en kan worden toegevoegd voor een extra €1,50 per maand. Hieronder zie je een overzicht van alle beschikbare bundels.

Data per maandBellen & smsReguliere maandprijsActietarief
per maand		Gem. prijs per maand
5 GB250 minuten + 500 sms’jes€6,50€1,-€3,75
10 GB250 minuten + 500 sms’jes€7,50€1,-€4,25
18 GB250 minuten + 500 sms’jes€9,-€1,-€5,-
30 GB250 minuten + 500 sms’jes€10,-€1,-€5,50
40 GB250 minuten + 500 sms’jes€11,-€1,-€6,-
60 GB250 minuten + 500 sms’jes€14,- €1,-€7,50
iPhone 17e camera aan achterkant

Dit wil je weten over Simpel als mobiele provider

Simpel is een Nederlandse mobiele provider die zich richt op eenvoud en lage kosten. De provider staat bekend als een budgetaanbieder die vooral sim-only abonnementen aanbiedt, zonder poespas zoals uitgebreide extra diensten of complexe bundels. Simpel maakt gebruik van het mobiele netwerk van Odido, wat zorgt voor landelijke dekking en stabiele 4G- en 5G-verbindingen.

De provider richt zich vooral op gebruikers die een voordelig en overzichtelijk abonnement willen, waarbij je zelf kiest hoeveel data, belminuten en sms’jes je nodig hebt. Vaak ligt de nadruk op scherpe prijzen in plaats van extra’s of premium services. Hierdoor is Simpel populair onder prijsbewuste gebruikers die vooral een betrouwbaar basisabonnement zoeken zonder ingewikkelde gedoe.

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Informatie

Laatst bijgewerkt
7 juli 2026 om 12:00
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